Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча оружие военнослужащие Украина
© AP / Vadim Ghirda
Украинцы очень похожи русских, у них тоже есть воля и характер. Чтобы выйти из обороны, ВС России нужно в разы увеличить мобилизационный ресурс, снабдив его большим количеством техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Могу сказать, что слухи о скорой победе точно сильно преувеличены, украинские военные по всему периметру линии соприкосновения ведут ожесточенные бои и без сопротивления не отдают ни одного опорного пункта, рассказал эксперт.
В этом отношении украинцы очень похожи русских, у них тоже есть воля и характер. Поэтому воевать с ВСУ - очень сложная задача, и бойцам нужно приложить максимум усилий, чтобы получить какие-то ощутимые результаты на полях сражений, добавил он.
"Или [МО России необходимо] в разы увеличить российский мобилизационный ресурс, конечно еще и снабдив его соответствующим количеством техники и боеприпасов", - подчеркнул Журавлев.
Во время Великой Отечественной войны, концентрация орудий при наступлении Красной армии доходила до 100 на километр фронта. Сейчас в российской армии эта цифра значительно ниже, поэтому мы продолжаем находиться в активной обороне, отметил собеседник Украина.ру.
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