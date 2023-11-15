https://ukraina.ru/20231115/1051015273.html

Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны

Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны - 15.11.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны

Украинцы очень похожи русских, у них тоже есть воля и характер. Чтобы выйти из обороны, ВС России нужно в разы увеличить мобилизационный ресурс, снабдив его большим количеством техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-11-15T04:40

2023-11-15T04:40

2023-11-15T04:40

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Могу сказать, что слухи о скорой победе точно сильно преувеличены, украинские военные по всему периметру линии соприкосновения ведут ожесточенные бои и без сопротивления не отдают ни одного опорного пункта, рассказал эксперт.В этом отношении украинцы очень похожи русских, у них тоже есть воля и характер. Поэтому воевать с ВСУ - очень сложная задача, и бойцам нужно приложить максимум усилий, чтобы получить какие-то ощутимые результаты на полях сражений, добавил он.Во время Великой Отечественной войны, концентрация орудий при наступлении Красной армии доходила до 100 на километр фронта. Сейчас в российской армии эта цифра значительно ниже, поэтому мы продолжаем находиться в активной обороне, отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html

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новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, русские, украинцы, бои, резервы, мобилизация, техника