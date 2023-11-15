Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны - 15.11.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны
Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны - 15.11.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны
Украинцы очень похожи русских, у них тоже есть воля и характер. Чтобы выйти из обороны, ВС России нужно в разы увеличить мобилизационный ресурс, снабдив его большим количеством техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-11-15T04:40
2023-11-15T04:40
новости
россия
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минобороны рф
всу
русские
украинцы
бои
резервы
мобилизация
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Могу сказать, что слухи о скорой победе точно сильно преувеличены, украинские военные по всему периметру линии соприкосновения ведут ожесточенные бои и без сопротивления не отдают ни одного опорного пункта, рассказал эксперт.В этом отношении украинцы очень похожи русских, у них тоже есть воля и характер. Поэтому воевать с ВСУ - очень сложная задача, и бойцам нужно приложить максимум усилий, чтобы получить какие-то ощутимые результаты на полях сражений, добавил он.Во время Великой Отечественной войны, концентрация орудий при наступлении Красной армии доходила до 100 на километр фронта. Сейчас в российской армии эта цифра значительно ниже, поэтому мы продолжаем находиться в активной обороне, отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, русские, украинцы, бои, резервы, мобилизация, техника
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ, русские, украинцы, бои, резервы, мобилизация, техника

Политолог объяснил, почему России тяжело воевать с ВСУ и какие ресурсы нужны ВС, чтобы выйти из обороны

04:40 15.11.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча оружие военнослужащие Украина
ВСУ жители Пригород КИева Буча оружие военнослужащие Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP / Vadim Ghirda
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Украинцы очень похожи русских, у них тоже есть воля и характер. Чтобы выйти из обороны, ВС России нужно в разы увеличить мобилизационный ресурс, снабдив его большим количеством техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Могу сказать, что слухи о скорой победе точно сильно преувеличены, украинские военные по всему периметру линии соприкосновения ведут ожесточенные бои и без сопротивления не отдают ни одного опорного пункта, рассказал эксперт.
В этом отношении украинцы очень похожи русских, у них тоже есть воля и характер. Поэтому воевать с ВСУ - очень сложная задача, и бойцам нужно приложить максимум усилий, чтобы получить какие-то ощутимые результаты на полях сражений, добавил он.

"Или [МО России необходимо] в разы увеличить российский мобилизационный ресурс, конечно еще и снабдив его соответствующим количеством техники и боеприпасов", - подчеркнул Журавлев.

Во время Великой Отечественной войны, концентрация орудий при наступлении Красной армии доходила до 100 на километр фронта. Сейчас в российской армии эта цифра значительно ниже, поэтому мы продолжаем находиться в активной обороне, отметил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Вчера, 14:07
Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения РоссииЗеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене
 
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