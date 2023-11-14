https://ukraina.ru/20231114/1051005227.html

Киев скрытно перебрасывает под Кременную дополнительные силы – Марочко

Киев скрытно перебрасывает под Кременную дополнительные силы – Марочко - 14.11.2023 Украина.ру

Киев скрытно перебрасывает под Кременную дополнительные силы – Марочко

Командование ВСУ перебрасывает в направлении Кременной дополнительную бронетехнику и личный состав из района населённого пункта Торское. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-14T09:56

2023-11-14T09:56

2023-11-14T09:57

новости

россия

краснолиманское направление

сво

всу

кременная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/27/1034042789_0:74:960:614_1920x0_80_0_0_1c8a1c87c8b57a65a0b64cfee033ef5e.jpg

"С района населённого пункта Торское по направлению населённого пункта Кременная отмечена переброска бронетехники и личного состава украинских боевиков", - рассказал Марочко.По информации его источников, колонны с вооружением и техникой передвигаются только в ночное время и малыми группами по 3-5 единиц.По данным Минобороны РФ на 13 ноября, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии в течение суток отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы и Кременной ЛНР.Ранее Марочко рассказал о действиях на Купянском направлении российской артиллерии, упреждающим огнём сорвавшей несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции.

https://ukraina.ru/20231114/1050895497.html

краснолиманское направление

кременная

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, краснолиманское направление, сво, всу, кременная