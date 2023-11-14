Киев скрытно перебрасывает под Кременную дополнительные силы – Марочко
09:56 14.11.2023 (обновлено: 09:57 14.11.2023)
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Командование ВСУ перебрасывает в направлении Кременной дополнительную бронетехнику и личный состав из района населённого пункта Торское. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 ноября сообщает РИА Новости
"С района населённого пункта Торское по направлению населённого пункта Кременная отмечена переброска бронетехники и личного состава украинских боевиков", - рассказал Марочко.
По информации его источников, колонны с вооружением и техникой передвигаются только в ночное время и малыми группами по 3-5 единиц.
По данным Минобороны РФ на 13 ноября, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии в течение суток отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы и Кременной ЛНР.
Ранее Марочко рассказал о действиях на Купянском направлении российской артиллерии, упреждающим огнём сорвавшей несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции.
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