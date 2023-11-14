https://ukraina.ru/20231114/1051004296.html
Артиллерия сорвала попытки ВСУ атаковать российские позиции на Купянском направлении - Марочко
Артиллерия сорвала попытки ВСУ атаковать российские позиции на Купянском направлении - Марочко - 14.11.2023 Украина.ру
Артиллерия сорвала попытки ВСУ атаковать российские позиции на Купянском направлении - Марочко
На Купянском направлении упреждающие артиллерийские удары сорвали несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-14T09:37
2023-11-14T09:37
2023-11-14T09:38
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андрей марочко
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"В ходе аэроразведки в районах Синьковки и Петропавловки [село в Харьковской области] были выявлены несколько групп противника, готовящихся к штурмовым действиям. Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение" - рассказал Марочко.По его словам, большие потери в личном составе и технике вынудили украинских военных отказаться от штурма и передислоцироваться в укрытия.По данным Минобороны РФ на 13 ноября, формирования киевского режима за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.
https://ukraina.ru/20231114/1051001164.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, купянское направление, вс рф, сво, всу, артиллерия, андрей марочко
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, СВО, ВСУ, артиллерия, Андрей Марочко
Артиллерия сорвала попытки ВСУ атаковать российские позиции на Купянском направлении - Марочко
09:37 14.11.2023 (обновлено: 09:38 14.11.2023)
На Купянском направлении упреждающие артиллерийские удары сорвали несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 ноября сообщает РИА Новости
"В ходе аэроразведки в районах Синьковки и Петропавловки [село в Харьковской области] были выявлены несколько групп противника, готовящихся к штурмовым действиям. Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение" - рассказал Марочко.
По его словам, большие потери в личном составе и технике вынудили украинских военных отказаться от штурма и передислоцироваться в укрытия.
По данным Минобороны РФ на 13 ноября, формирования киевского режима за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.