https://ukraina.ru/20231103/1050738514.html

По Белгородской области ВСУ за последние сутки выпустили 14 боеприпасов - Гладков

По Белгородской области ВСУ за последние сутки выпустили 14 боеприпасов - Гладков - 03.11.2023 Украина.ру

По Белгородской области ВСУ за последние сутки выпустили 14 боеприпасов - Гладков

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в ходе обстрелов никто не пострадал

2023-11-03T11:54

2023-11-03T11:54

2023-11-03T11:54

новости

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы

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За последние сутки ВСУ выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.По информации губернатора, Борисовском районе с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства, в Волоконовской районе выпущено 4 минометных снаряда, в Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3 минометных снаряда.Один украинский беспилотник самолетного типа был сбыт средствами ПВО в Грайворонском округе над хутором Масычево, рассказал Гладков.В результате обстрелов никто не пострадал.В связи с обострением ситуации на украинско-российской границе с 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20231103/1050734761.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы