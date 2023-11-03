По Белгородской области ВСУ за последние сутки выпустили 14 боеприпасов - Гладков - 03.11.2023 Украина.ру
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По Белгородской области ВСУ за последние сутки выпустили 14 боеприпасов - Гладков
По Белгородской области ВСУ за последние сутки выпустили 14 боеприпасов - Гладков - 03.11.2023 Украина.ру
По Белгородской области ВСУ за последние сутки выпустили 14 боеприпасов - Гладков
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в ходе обстрелов никто не пострадал
2023-11-03T11:54
2023-11-03T11:54
новости
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы
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За последние сутки ВСУ выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.По информации губернатора, Борисовском районе с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства, в Волоконовской районе выпущено 4 минометных снаряда, в Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3 минометных снаряда.Один украинский беспилотник самолетного типа был сбыт средствами ПВО в Грайворонском округе над хутором Масычево, рассказал Гладков.В результате обстрелов никто не пострадал.В связи с обострением ситуации на украинско-российской границе с 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, обстрелы

По Белгородской области ВСУ за последние сутки выпустили 14 боеприпасов - Гладков

11:54 03.11.2023
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в ходе обстрелов никто не пострадал
За последние сутки ВСУ выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, Борисовском районе с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства, в Волоконовской районе выпущено 4 минометных снаряда, в Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3 минометных снаряда.
Один украинский беспилотник самолетного типа был сбыт средствами ПВО в Грайворонском округе над хутором Масычево, рассказал Гладков.
В результате обстрелов никто не пострадал.
В связи с обострением ситуации на украинско-российской границе с 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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НовостиБелгородская областьВячеслав Гладковобстрелы
 
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