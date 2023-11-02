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Непримиримая позиция: глава Дагестана уволил чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту
Непримиримая позиция: глава Дагестана уволил чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту - 02.11.2023 Украина.ру
Непримиримая позиция: глава Дагестана уволил чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту
Начальник отдела администрации одного из городов Дагестана по фамилии Батырханов уволен и впредь не сможет занимать кресло в органах власти. Глава республики Сергей Меликов сообщил журналистам о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, среди которых был Батырханов
2023-11-02T19:02
2023-11-02T19:02
2023-11-02T19:02
новости
дагестан
махачкала
протест
антисемитизм
сергей меликов
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Меликов отметил, что занимает по отношению к таким людям непримиримую позицию. Своими противоправными действиями Батырханов опозорил и предал власть, а потому Меликов пообещал "отслеживать, что бы он больше никогда в органах власти не появился". Напомним, беспорядках в аэропорту Махачкалы прошли 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В них приняли участие тысячи человек, которые выкрикивали антисемитские лозунги. Агрессивными действиями скандировавшие блокировали работу аэропорта. В результате беспорядков в аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали 60 человек. Также установлены более 150 активных участников инцидента, в ходе которого пострадали 20 человек, в том числе девять полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и участие в массовых беспорядках". В республике создан оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дагестан, махачкала, протест, антисемитизм, сергей меликов
Новости, Дагестан, Махачкала, протест, антисемитизм, Сергей Меликов
Непримиримая позиция: глава Дагестана уволил чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту
Начальник отдела администрации одного из городов Дагестана по фамилии Батырханов уволен и впредь не сможет занимать кресло в органах власти. Глава республики Сергей Меликов сообщил журналистам о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, среди которых был Батырханов
Меликов отметил, что занимает по отношению к таким людям непримиримую позицию.
"Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. Дал поручение скорейшим образом его уволить, он уже уволен из администрации города", – подчеркнул глава региона.
Своими противоправными действиями Батырханов опозорил и предал власть, а потому Меликов пообещал "отслеживать, что бы он больше никогда в органах власти не появился".
Напомним, беспорядках в аэропорту Махачкалы прошли 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В них приняли участие тысячи человек, которые выкрикивали антисемитские лозунги. Агрессивными действиями скандировавшие блокировали работу аэропорта.
В результате беспорядков в аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали 60 человек. Также установлены более 150 активных участников инцидента, в ходе которого пострадали 20 человек, в том числе девять полицейских.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и участие в массовых беспорядках". В республике создан оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы.