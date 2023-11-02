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Непримиримая позиция: глава Дагестана уволил чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту

Непримиримая позиция: глава Дагестана уволил чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту - 02.11.2023 Украина.ру

Непримиримая позиция: глава Дагестана уволил чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту

Начальник отдела администрации одного из городов Дагестана по фамилии Батырханов уволен и впредь не сможет занимать кресло в органах власти. Глава республики Сергей Меликов сообщил журналистам о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, среди которых был Батырханов

2023-11-02T19:02

2023-11-02T19:02

2023-11-02T19:02

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дагестан

махачкала

протест

антисемитизм

сергей меликов

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Меликов отметил, что занимает по отношению к таким людям непримиримую позицию. Своими противоправными действиями Батырханов опозорил и предал власть, а потому Меликов пообещал "отслеживать, что бы он больше никогда в органах власти не появился". Напомним, беспорядках в аэропорту Махачкалы прошли 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В них приняли участие тысячи человек, которые выкрикивали антисемитские лозунги. Агрессивными действиями скандировавшие блокировали работу аэропорта. В результате беспорядков в аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали 60 человек. Также установлены более 150 активных участников инцидента, в ходе которого пострадали 20 человек, в том числе девять полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и участие в массовых беспорядках". В республике создан оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы.

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новости, дагестан, махачкала, протест, антисемитизм, сергей меликов