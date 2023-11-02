https://ukraina.ru/20231102/1050706341.html
Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи - 02.11.2023 Украина.ру
Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции в Одесской области задержали группировку, которая доставляла уклонистов к границе на каретах скорой помощи, сообщили 2 ноября в пресс-службе ведомства.
2023-11-02T13:23
2023-11-02T13:23
2023-11-02T13:23
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украина
одесская область
уклонисты
мобилизация
скорая помощь
сбу
служба безопасности украины
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Международная преступная группировка, по версии СБУ, нелегально переправляла за границу граждан Украины призывного возраста."Трансфер" доставлял желающих избежать мобилизации к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. Дальше их встречал ещё один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами.Сотрудники украинской спецслужбы перехватили одну из таких карет скорой помощи на трассе "Одесса-Рени", в которой находились два уклониста.Вместе с ними задержали организаторов преступной группировки. Ими оказались двое иностранных граждан с разрешением на временное проживание на Украине и житель Одесской области.За свои услуги они брали от 4,8 тысяч долларов с человека.Организаторы схемы задержаны, их подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, который был задействован в незаконной деятельности.Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации. Причина вполне очевидная: потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными.Поэтому украинцы нередко рискуют жизнями, лишь бы избежать повесток. Часть из них предсказуемо гибнет. В числе лидеров по таким смертям - река Тиса, которая на отдельных своих участках образует границу Украины с Венгрией и Румынией.Именно там в конце сентября местные жители обнаружили скелетированные останки украинца, перешедшего границу с Румынией. Он стал 20-м по счету, кто навсегда остался на этой территории.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
https://ukraina.ru/20231101/1050680294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесская область, уклонисты, мобилизация, скорая помощь, сбу, служба безопасности украины
Новости, Украина, Одесская область, уклонисты, мобилизация, скорая помощь, СБУ, Служба безопасности Украины
Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции в Одесской области задержали группировку, которая доставляла уклонистов к границе на каретах скорой помощи, сообщили 2 ноября в пресс-службе ведомства.
Международная преступная группировка, по версии СБУ, нелегально переправляла за границу граждан Украины призывного возраста.
"Для скрытой перевозки уклонистов по автодорогам региона фигуранты использовали автомобиль скорой помощи с медицинским экипажем", - сообщили в ведомстве.
"Трансфер" доставлял желающих избежать мобилизации к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. Дальше их встречал ещё один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами.
Сотрудники украинской спецслужбы перехватили одну из таких карет скорой помощи на трассе "Одесса-Рени", в которой находились два уклониста.
Вместе с ними задержали организаторов преступной группировки. Ими оказались двое иностранных граждан с разрешением на временное проживание на Украине и житель Одесской области.
За свои услуги они брали от 4,8 тысяч долларов с человека.
Организаторы схемы задержаны, их подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, который был задействован в незаконной деятельности.
Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации. Причина вполне очевидная: потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
Поэтому украинцы нередко рискуют жизнями, лишь бы избежать повесток. Часть из них предсказуемо гибнет. В числе лидеров по таким смертям - река Тиса, которая на отдельных своих участках образует границу Украины с Венгрией и Румынией.
Именно там в конце сентября местные жители обнаружили
скелетированные останки украинца, перешедшего границу с Румынией. Он стал 20-м по счету, кто навсегда остался на этой территории.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.