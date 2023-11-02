https://ukraina.ru/20231102/1050706341.html

Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи

Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи - 02.11.2023 Украина.ру

Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции в Одесской области задержали группировку, которая доставляла уклонистов к границе на каретах скорой помощи, сообщили 2 ноября в пресс-службе ведомства.

2023-11-02T13:23

2023-11-02T13:23

2023-11-02T13:23

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Международная преступная группировка, по версии СБУ, нелегально переправляла за границу граждан Украины призывного возраста."Трансфер" доставлял желающих избежать мобилизации к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. Дальше их встречал ещё один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами.Сотрудники украинской спецслужбы перехватили одну из таких карет скорой помощи на трассе "Одесса-Рени", в которой находились два уклониста.Вместе с ними задержали организаторов преступной группировки. Ими оказались двое иностранных граждан с разрешением на временное проживание на Украине и житель Одесской области.За свои услуги они брали от 4,8 тысяч долларов с человека.Организаторы схемы задержаны, их подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, который был задействован в незаконной деятельности.Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации. Причина вполне очевидная: потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными.Поэтому украинцы нередко рискуют жизнями, лишь бы избежать повесток. Часть из них предсказуемо гибнет. В числе лидеров по таким смертям - река Тиса, которая на отдельных своих участках образует границу Украины с Венгрией и Румынией.Именно там в конце сентября местные жители обнаружили скелетированные останки украинца, перешедшего границу с Румынией. Он стал 20-м по счету, кто навсегда остался на этой территории.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.

https://ukraina.ru/20231101/1050680294.html

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новости, украина, одесская область, уклонисты, мобилизация, скорая помощь, сбу, служба безопасности украины