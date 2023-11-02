Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи - 02.11.2023 Украина.ру
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Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи - 02.11.2023 Украина.ру
Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции в Одесской области задержали группировку, которая доставляла уклонистов к границе на каретах скорой помощи, сообщили 2 ноября в пресс-службе ведомства.
2023-11-02T13:23
2023-11-02T13:23
новости
украина
одесская область
уклонисты
мобилизация
скорая помощь
сбу
служба безопасности украины
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Международная преступная группировка, по версии СБУ, нелегально переправляла за границу граждан Украины призывного возраста."Трансфер" доставлял желающих избежать мобилизации к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. Дальше их встречал ещё один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами.Сотрудники украинской спецслужбы перехватили одну из таких карет скорой помощи на трассе "Одесса-Рени", в которой находились два уклониста.Вместе с ними задержали организаторов преступной группировки. Ими оказались двое иностранных граждан с разрешением на временное проживание на Украине и житель Одесской области.За свои услуги они брали от 4,8 тысяч долларов с человека.Организаторы схемы задержаны, их подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, который был задействован в незаконной деятельности.Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации. Причина вполне очевидная: потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными.Поэтому украинцы нередко рискуют жизнями, лишь бы избежать повесток. Часть из них предсказуемо гибнет. В числе лидеров по таким смертям - река Тиса, которая на отдельных своих участках образует границу Украины с Венгрией и Румынией.Именно там в конце сентября местные жители обнаружили скелетированные останки украинца, перешедшего границу с Румынией. Он стал 20-м по счету, кто навсегда остался на этой территории.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, одесская область, уклонисты, мобилизация, скорая помощь, сбу, служба безопасности украины
Новости, Украина, Одесская область, уклонисты, мобилизация, скорая помощь, СБУ, Служба безопасности Украины

Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи

13:23 02.11.2023
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции в Одесской области задержали группировку, которая доставляла уклонистов к границе на каретах скорой помощи, сообщили 2 ноября в пресс-службе ведомства.
Международная преступная группировка, по версии СБУ, нелегально переправляла за границу граждан Украины призывного возраста.
"Для скрытой перевозки уклонистов по автодорогам региона фигуранты использовали автомобиль скорой помощи с медицинским экипажем", - сообщили в ведомстве.
"Трансфер" доставлял желающих избежать мобилизации к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. Дальше их встречал ещё один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами.
Сотрудники украинской спецслужбы перехватили одну из таких карет скорой помощи на трассе "Одесса-Рени", в которой находились два уклониста.
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Вместе с ними задержали организаторов преступной группировки. Ими оказались двое иностранных граждан с разрешением на временное проживание на Украине и житель Одесской области.
За свои услуги они брали от 4,8 тысяч долларов с человека.
Организаторы схемы задержаны, их подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, который был задействован в незаконной деятельности.
Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации. Причина вполне очевидная: потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
Поэтому украинцы нередко рискуют жизнями, лишь бы избежать повесток. Часть из них предсказуемо гибнет. В числе лидеров по таким смертям - река Тиса, которая на отдельных своих участках образует границу Украины с Венгрией и Румынией.
Именно там в конце сентября местные жители обнаружили скелетированные останки украинца, перешедшего границу с Румынией. Он стал 20-м по счету, кто навсегда остался на этой территории.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 16:39
Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчинБывший военком Киевской области вышел на пенсию, обзвонил старых друзей и организовал схему спасения более 100 сограждан, уклонявшихся от мобилизации в ВСУ. Об этом 1 ноября сообщило Госбюро расследований Украины.
 
НовостиУкраинаОдесская областьуклонистымобилизацияскорая помощьСБУСлужба безопасности Украины
 
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