https://ukraina.ru/20230920/1049572596.html

"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призыва

"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призыва - 20.09.2023 Украина.ру

"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призыва

На днях турист, прогуливающийся по горам в Румынии, обнаружил останки человека, который предположительно пытался бежать от украинской мобилизации больше года назад. Сообщение об этом 20 сентября появилось на сайте Государственной пограничной службы Украины

2023-09-20T18:08

2023-09-20T18:08

2023-09-20T18:08

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По информации украинских пограничников, это уже 24-ый случай, когда украинский мужчина погиб на границе Украины со странами Евросоюза, пытаясь бежать от призыва.Тела предыдущих беглецов были обнаружены на границе с Румынией и Венгрией в Закарпатье, из них 19 - у реки Тиса.Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации.Только за время "весеннего" контрнаступления ВСУ, то есть с 4 июня, украинские войска потеряли 66 тысяч военных.До сих пор самым лучшим способом "откосить" от отправки на фронт было бегство из страны, и в этом украинским мужчинам активно помогали страны ЕС предоставляя им кров и пособия. Однако совсем недавно власти некоторых европейских государств согласились на просьбу Владимира Зеленского экстрадировать потенциальных призывников на Украину.Тем временем в Киеве и Вашингтоне заговорили о новой - осенне-зимней - попытке контрнаступления ВСУ. На этом фоне украинские власти ужесточили меры призыва. В частности, в отдельных регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация, а также было заявлено о том, что призывать начнут в том числе ограниченно годных и женщин.Не обходится и без самоуправства на местах. Так, например, накануне по сети разлетелось видео, где военкомы из города Самбор Львовской области удерживали и пытали мужчину, чтобы он "добровольно" прошел медкомиссию.

https://ukraina.ru/20230920/1049555415.html

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новости, румыния, тело, призыв, украина