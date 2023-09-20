"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призыва
На днях турист, прогуливающийся по горам в Румынии, обнаружил останки человека, который предположительно пытался бежать от украинской мобилизации больше года назад. Сообщение об этом 20 сентября появилось на сайте Государственной пограничной службы Украины
"Предварительно установлено, что погибший был жителем Запорожья 1988 года рождения. Его обнаружили в труднодоступных горах напротив участка отдела пограничной службы "Шибены" (Ивано-Франковская область). По внешним признакам, тело, скорее даже - скелет в теплой одежде - пролежало там длительное время", - говорится в сообщении ведомства.
По информации украинских пограничников, это уже 24-ый случай, когда украинский мужчина погиб на границе Украины со странами Евросоюза, пытаясь бежать от призыва.
Тела предыдущих беглецов были обнаружены на границе с Румынией и Венгрией в Закарпатье, из них 19 - у реки Тиса.
Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации.Только за время "весеннего" контрнаступления ВСУ, то есть с 4 июня, украинские войска потеряли 66 тысяч военных.
До сих пор самым лучшим способом "откосить" от отправки на фронт было бегство из страны, и в этом украинским мужчинам активно помогали страны ЕС предоставляя им кров и пособия.
Однако совсем недавно власти некоторых европейских государств согласились на просьбу Владимира Зеленского экстрадировать потенциальных призывников на Украину.
Тем временем в Киеве и Вашингтоне заговорили о новой - осенне-зимней - попытке контрнаступления ВСУ. На этом фоне украинские власти ужесточили меры призыва. В частности, в отдельных регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация, а также было заявлено о том, что призывать начнут в том числе ограниченно годных и женщин.
Не обходится и без самоуправства на местах. Так, например, накануне по сети разлетелось видео, где военкомы из города Самбор Львовской области удерживали и пытали мужчину, чтобы он "добровольно" прошел медкомиссию.
10:58Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистовНа Украине задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного военкомата и военнослужащего-водителя этого отдела. По версии следствия, они причастны к удержанию и издевательствам потенциального призывника. Сообщение об этом 20 сентября обнародовало Государственное бюро расследований (ГБР)