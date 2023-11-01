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Ужгородских депутатов обыскали по делу о законном отдыхе в ЕС

Ужгородских депутатов обыскали по делу о законном отдыхе в ЕС - 01.11.2023 Украина.ру

Ужгородских депутатов обыскали по делу о законном отдыхе в ЕС

СБУ и Нацполиция Закарпатской области провели серию обысков в помещениях Ужгородского городского совета. Об этом 1 ноября сообщил офис украинского генпрокурора.

2023-11-01T18:12

2023-11-01T18:12

2023-11-01T18:12

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В рамках уголовного расследования обыски были проведены в кабинетах мэра Ужгорода Богдана Андреева и других должностных лиц, имеющих отношение к оформлению командировок депутатов за границу. Правоохранители проверили "основания и обстоятельства пересечения границы местными депутатами во время действия военного положения", сказано в официальном сообщении.Там также отмечено: "Следственные действия происходили на основании постановлений суда в рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Отрабатывается информация о незаконном выезде должностных лиц в страны ЕС на основании недостоверных документов и использования служебных командировок в личных целях, в частности – для отдыха".Генпрокуратура Украины установила, что депутаты для своих заграничных поездок использовали приглашения, которые не были должным образом зарегистрированы и не проходили процедуру официального перевода. Документы подписывали в обход системы электронного документооборота.Тем временем СБУ продолжает расследование в отношении нардепа, организовавшего схему вывоза за границу сограждан призывного возраста. Под подозрениями спецслужбы в спасении сограждан от отправки в зону СВО проходят чиновники и отставные военкомы.

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