Ужгородских депутатов обыскали по делу о законном отдыхе в ЕС - 01.11.2023 Украина.ру
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Ужгородских депутатов обыскали по делу о законном отдыхе в ЕС
Ужгородских депутатов обыскали по делу о законном отдыхе в ЕС - 01.11.2023 Украина.ру
Ужгородских депутатов обыскали по делу о законном отдыхе в ЕС
СБУ и Нацполиция Закарпатской области провели серию обысков в помещениях Ужгородского городского совета. Об этом 1 ноября сообщил офис украинского генпрокурора.
2023-11-01T18:12
2023-11-01T18:12
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В рамках уголовного расследования обыски были проведены в кабинетах мэра Ужгорода Богдана Андреева и других должностных лиц, имеющих отношение к оформлению командировок депутатов за границу. Правоохранители проверили "основания и обстоятельства пересечения границы местными депутатами во время действия военного положения", сказано в официальном сообщении.Там также отмечено: "Следственные действия происходили на основании постановлений суда в рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Отрабатывается информация о незаконном выезде должностных лиц в страны ЕС на основании недостоверных документов и использования служебных командировок в личных целях, в частности – для отдыха".Генпрокуратура Украины установила, что депутаты для своих заграничных поездок использовали приглашения, которые не были должным образом зарегистрированы и не проходили процедуру официального перевода. Документы подписывали в обход системы электронного документооборота.Тем временем СБУ продолжает расследование в отношении нардепа, организовавшего схему вывоза за границу сограждан призывного возраста. Под подозрениями спецслужбы в спасении сограждан от отправки в зону СВО проходят чиновники и отставные военкомы.
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новости, западная украина, закарпатье, закарпатская область, ужгород, депутаты, ес, украина-ес, венгрия, сбу, криминал, туризм, отдых, развлечения, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, нацполиция, военное положение
Новости, Западная Украина, Закарпатье, Закарпатская область, Ужгород, депутаты, ЕС, Украина-ЕС, Венгрия, СБУ, криминал, туризм, отдых, развлечения, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, Нацполиция, военное положение

Ужгородских депутатов обыскали по делу о законном отдыхе в ЕС

18:12 01.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Viacheslav Galievskyi
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© commons.wikimedia.org / Viacheslav Galievskyi
Читать в
СБУ и Нацполиция Закарпатской области провели серию обысков в помещениях Ужгородского городского совета. Об этом 1 ноября сообщил офис украинского генпрокурора.
В рамках уголовного расследования обыски были проведены в кабинетах мэра Ужгорода Богдана Андреева и других должностных лиц, имеющих отношение к оформлению командировок депутатов за границу. Правоохранители проверили "основания и обстоятельства пересечения границы местными депутатами во время действия военного положения", сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено: "Следственные действия происходили на основании постановлений суда в рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Отрабатывается информация о незаконном выезде должностных лиц в страны ЕС на основании недостоверных документов и использования служебных командировок в личных целях, в частности – для отдыха".
Генпрокуратура Украины установила, что депутаты для своих заграничных поездок использовали приглашения, которые не были должным образом зарегистрированы и не проходили процедуру официального перевода. Документы подписывали в обход системы электронного документооборота.
Тем временем СБУ продолжает расследование в отношении нардепа, организовавшего схему вывоза за границу сограждан призывного возраста. Под подозрениями спецслужбы в спасении сограждан от отправки в зону СВО проходят чиновники и отставные военкомы.
Вчера, 15:04
На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу СБУ и Госбюро расследований Украины "проводят обыски у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся". Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба СБУ.
 
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