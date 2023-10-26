Червоноград переименуют в Украинослав. На Украине объявили войну красному цвету - 26.10.2023 Украина.ру
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Червоноград переименуют в Украинослав. На Украине объявили войну красному цвету
Червоноград переименуют в Украинослав. На Украине объявили войну красному цвету - 26.10.2023 Украина.ру
Червоноград переименуют в Украинослав. На Украине объявили войну красному цвету
Победоносная декоммунизация продолжается, несмотря ни на что. На Украине, по инициативе функционеров из Украинского Института национальной памяти, собираются переименовать шахтерский город Червоноград, расположенный во Львовской области, совсем недалеко от польской границы
2023-10-26T13:48
2023-10-26T16:31
эксклюзив
украина
декоммунизация
украинский институт национальной памяти
львов
переименование
скандал
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По мнению киевских чиновников, его название напоминает о коммунистах, которые включили этот город в состав Украинской ССР. Причем это произошло уже после Великой Отечественной войны, в 1951 году, в результате взаимного территориального обмена с Польской Народной Республикой.До обмена и последовавшего за ним переименования город назывался Кристинополем — в честь княгини Кристины Любомирской, супруги польского великого коронного гетьмана Феликса-Казимира Потоцкого.Его новое советское название Червоноград продержалось более шестидесяти лет. Оно не мешало даже местным националистам, которые прославились тем, что первыми на Украине снесли в 1990 году памятник Ленину — на полтора месяца раньше, чем это сделали в самом Львове. Потому что население не вкладывало в этот топоним идеологический смысл.Неудивительно, что декоммунизационная инициатива из Киева не вызвало у червоноградцев никакого энтузиазма. А посвященные этому вопросу слушания, которые прошли в городе 8 октября, закончились резонансным скандалом.Большинство присутствующих на общественном обсуждении жителей решительно выступили за сохранение прежнего названия.Собравшиеся отреагировали на абсурдное требование власти в такой же абсурдистской манере. Они заявили: если в Киеве так сильно хочется переименовать западноукраинский город, пускай тогда переименуют Червоноград в Червоноград — чтобы ничего не менялось.«Община высказывалась за то, чтобы не переименовывать, — а если переименовывать, то на Червоноград. Институт национальной памяти опирался на то, что город был назван во время присоединения к СССР при обмене территориями с Польшей.Соответственно, община предложила дать украинское название, но также Червоноград», — рассказал первый заместитель мэра города Дмитрий Балко, который подчеркнул, что также не поддерживает идею поменять привычное название города.Представителю Украинского Института национальной памяти даже не дали слова — мотивируя это тем, что сам он не проживает в Червонограде. Одна из выступивших на слушаниях женщин заявила, что право определять название населенного пункта должно принадлежать местным жителям.«Они не имеют права принимать за нас это решение. Изменение названия города — дело местного значения. Только мы на общем собрании жителей, людей имеем право решать — менять название или нет, а никакая Верховная рада, никакой Кабмин. Все, что они напринимали до сегодняшнего дня, все их хотелки без гербовой печати — фикция», — сказала в ходе обсуждения темы эта червоноградка.Кроме того, она напомнила, что название самой Украины фактически перешло к ней от исторической правопреемницы — УССР. А значит, продолжая логику декоммунизаторов, надо переименовать и саму страну.Такое развитие событий шокировало националистических активистов. Они начали угрожать червоноградцам доносами и пообещали, что город все равно переименуют, не спрашивая согласия проживающих в нем людей — потому что их мнение не значит для декоммунизаторов ничего.«Мы подготовим обращение в СБУ. Потому что срывать процесс деколонизации во время полномасштабной войны — это работа на агрессора.Они могут и сейчас отказаться, встать в позу, сказать, что они переименовывать не будут, даже принять соответствующее решение на сессии городского совета. Но если уж это название попало в список Украинского Института национальной памяти, я сомневаюсь, что его оттуда исключат, потому что это был бы очень серьезный прецедент, который бы подверг сомнению закон о деколонизации», — сказал глава общественной организации «Деколонизация.Украина» Вадим Поздняков.А руководитель юридического отдела Львовского областного совета Ярослав Гасяк заявил: если городской совет не решит вопрос переименования города, окончательное решение по этому вопросу все равно будет принимать Верховная рада — на основании рекомендаций все того же Украинского Института национальной памяти.Таким образом, проведенные общественные слушания были формальной имитацией демократического процесса — и не больше того.При этом в УИНП до сих пор не решили, как именно нужно декоммунизировать Червоноград. Возвращать историческое название Кристинополь ему, конечно же, не хотят — чтобы не напоминать о польском периоде истории этого города.Хотя рассматривается возможность одобрить украинизированную версию топонима — Христинополь.Среди других предложенных вариантов выделяются экзотические названия Украинослав, Шептицкий и Сагайдачный. Один из них будет утвержден уже в первых числах ноября, а декоммунизаторы уже нацеливаются на новые советские топонимы, которые тоже заменят в ближайшее время.Так, по инициативе Украинского Института национальной памяти на территории Львовской области должны переименовать населенные пункты Червоне, Красное, Красница, Красносельцы, а также поселки Переможне (Победное), Заводское, Трудовое и Трудолюбовка.Судя по такой динамике, на территории Украины вскоре вообще запретят красный цвет — и это даже не шутка.Кроме того, декоммунизаторы уничтожают любые упоминания о победе над нацистами, стирают память о построенных при коммунистах заводах — тем более что большинство из них давно уничтожены.А упоминания о труде, которые тоже сохранились в советских топонимах, напоминают о том, что червоноградским шахтерам давно не платят зарплату. И поэтому их тоже уберут с карты.Уничтожение советского наследия является выгодным бизнесом, за счет которого кормится целая армия украинских чиновников. Поэтому остановить ее не получится. Переименовывать будут и дальше, все подряд, включая и название государства — которую давно требуют называть Украиной-Русью.Потому что происходящий абсурд обеспечивает кому-то успешные карьеры и большие зарплаты.
https://ukraina.ru/20230816/1048738118.html
https://ukraina.ru/20220704/1034287937.html
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Леонид Николенко
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эксклюзив, украина, декоммунизация, украинский институт национальной памяти, львов, переименование, скандал
Эксклюзив, Украина, декоммунизация, Украинский институт национальной памяти, Львов, переименование, скандал

Червоноград переименуют в Украинослав. На Украине объявили войну красному цвету

13:48 26.10.2023 (обновлено: 16:31 26.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Nat.I.K.*18*natan
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© commons.wikimedia.org / Nat.I.K.*18*natan
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Леонид Николенко
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Победоносная декоммунизация продолжается, несмотря ни на что. На Украине, по инициативе функционеров из Украинского Института национальной памяти, собираются переименовать шахтерский город Червоноград, расположенный во Львовской области, совсем недалеко от польской границы
По мнению киевских чиновников, его название напоминает о коммунистах, которые включили этот город в состав Украинской ССР. Причем это произошло уже после Великой Отечественной войны, в 1951 году, в результате взаимного территориального обмена с Польской Народной Республикой.
До обмена и последовавшего за ним переименования город назывался Кристинополем — в честь княгини Кристины Любомирской, супруги польского великого коронного гетьмана Феликса-Казимира Потоцкого.
Его новое советское название Червоноград продержалось более шестидесяти лет. Оно не мешало даже местным националистам, которые прославились тем, что первыми на Украине снесли в 1990 году памятник Ленину — на полтора месяца раньше, чем это сделали в самом Львове.
Потому что население не вкладывало в этот топоним идеологический смысл.
Неудивительно, что декоммунизационная инициатива из Киева не вызвало у червоноградцев никакого энтузиазма. А посвященные этому вопросу слушания, которые прошли в городе 8 октября, закончились резонансным скандалом.
Большинство присутствующих на общественном обсуждении жителей решительно выступили за сохранение прежнего названия.
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16 августа, 17:56
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Собравшиеся отреагировали на абсурдное требование власти в такой же абсурдистской манере. Они заявили: если в Киеве так сильно хочется переименовать западноукраинский город, пускай тогда переименуют Червоноград в Червоноград — чтобы ничего не менялось.
«Община высказывалась за то, чтобы не переименовывать, — а если переименовывать, то на Червоноград. Институт национальной памяти опирался на то, что город был назван во время присоединения к СССР при обмене территориями с Польшей.
Соответственно, община предложила дать украинское название, но также Червоноград», — рассказал первый заместитель мэра города Дмитрий Балко, который подчеркнул, что также не поддерживает идею поменять привычное название города.
Представителю Украинского Института национальной памяти даже не дали слова — мотивируя это тем, что сам он не проживает в Червонограде. Одна из выступивших на слушаниях женщин заявила, что право определять название населенного пункта должно принадлежать местным жителям.
«Они не имеют права принимать за нас это решение. Изменение названия города — дело местного значения. Только мы на общем собрании жителей, людей имеем право решать — менять название или нет, а никакая Верховная рада, никакой Кабмин.
Все, что они напринимали до сегодняшнего дня, все их хотелки без гербовой печати — фикция», — сказала в ходе обсуждения темы эта червоноградка.
Кроме того, она напомнила, что название самой Украины фактически перешло к ней от исторической правопреемницы — УССР. А значит, продолжая логику декоммунизаторов, надо переименовать и саму страну.
Такое развитие событий шокировало националистических активистов. Они начали угрожать червоноградцам доносами и пообещали, что город все равно переименуют, не спрашивая согласия проживающих в нем людей — потому что их мнение не значит для декоммунизаторов ничего.
«Мы подготовим обращение в СБУ. Потому что срывать процесс деколонизации во время полномасштабной войны — это работа на агрессора.
Они могут и сейчас отказаться, встать в позу, сказать, что они переименовывать не будут, даже принять соответствующее решение на сессии городского совета.
Но если уж это название попало в список Украинского Института национальной памяти, я сомневаюсь, что его оттуда исключат, потому что это был бы очень серьезный прецедент, который бы подверг сомнению закон о деколонизации», — сказал глава общественной организации «Деколонизация.Украина» Вадим Поздняков.
А руководитель юридического отдела Львовского областного совета Ярослав Гасяк заявил: если городской совет не решит вопрос переименования города, окончательное решение по этому вопросу все равно будет принимать Верховная рада — на основании рекомендаций все того же Украинского Института национальной памяти.
Таким образом, проведенные общественные слушания были формальной имитацией демократического процесса — и не больше того.
При этом в УИНП до сих пор не решили, как именно нужно декоммунизировать Червоноград. Возвращать историческое название Кристинополь ему, конечно же, не хотят — чтобы не напоминать о польском периоде истории этого города.
Хотя рассматривается возможность одобрить украинизированную версию топонима — Христинополь.
Среди других предложенных вариантов выделяются экзотические названия Украинослав, Шептицкий и Сагайдачный. Один из них будет утвержден уже в первых числах ноября, а декоммунизаторы уже нацеливаются на новые советские топонимы, которые тоже заменят в ближайшее время.
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4 июля 2022, 13:40
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Так, по инициативе Украинского Института национальной памяти на территории Львовской области должны переименовать населенные пункты Червоне, Красное, Красница, Красносельцы, а также поселки Переможне (Победное), Заводское, Трудовое и Трудолюбовка.
Судя по такой динамике, на территории Украины вскоре вообще запретят красный цвет — и это даже не шутка.
Кроме того, декоммунизаторы уничтожают любые упоминания о победе над нацистами, стирают память о построенных при коммунистах заводах — тем более что большинство из них давно уничтожены.
А упоминания о труде, которые тоже сохранились в советских топонимах, напоминают о том, что червоноградским шахтерам давно не платят зарплату. И поэтому их тоже уберут с карты.
Уничтожение советского наследия является выгодным бизнесом, за счет которого кормится целая армия украинских чиновников. Поэтому остановить ее не получится. Переименовывать будут и дальше, все подряд, включая и название государства — которую давно требуют называть Украиной-Русью.
Потому что происходящий абсурд обеспечивает кому-то успешные карьеры и большие зарплаты.
 
ЭксклюзивУкраинадекоммунизацияУкраинский институт национальной памятиЛьвовпереименованиескандал
 
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