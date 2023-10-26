"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиенток - 26.10.2023 Украина.ру
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"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиенток
"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиенток - 26.10.2023 Украина.ру
"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиенток
Пассажирки потребовали от таксиста разговаривать с ними на украинском языке, после чего он их попросил покинуть машину
2023-10-26T12:14
2023-10-26T12:14
новости
киев
мова
русский язык
таксист
пассажирка
конфликт
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В Киеве две пассажирки такси устроили скандал из-за отказа водителя разговаривать с ними на "государственной мове". Видео происшествия опубликовали 26 октября украинские телеграм-каналы.После того, как женщины потребовали от водителя разговаривать с ними на мове, он попросил их покинуть машину.Верховная Рада Украины в апреле 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств. В соответствии с законом, единственным государственным официальным языком в стране является украинский.С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона караются штрафами в размере от 200 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".
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новости, киев, мова, русский язык, таксист, пассажирка, конфликт
Новости, Киев, мова, Русский язык, таксист, пассажирка, конфликт

"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиенток

12:14 26.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Уткин / Перейти в фотобанкТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Александр Уткин
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Читать в
Пассажирки потребовали от таксиста разговаривать с ними на украинском языке, после чего он их попросил покинуть машину
В Киеве две пассажирки такси устроили скандал из-за отказа водителя разговаривать с ними на "государственной мове". Видео происшествия опубликовали 26 октября украинские телеграм-каналы.
После того, как женщины потребовали от водителя разговаривать с ними на мове, он попросил их покинуть машину.
"Почему вы не хотите разговаривать со мной на государственной мове?", - спросила одна из пассажирок. "Вы больные люди, ребята! Забирайте свои вещи и до свидания! Я отменяю заказ!", - ответил водитель.
Верховная Рада Украины в апреле 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств. В соответствии с законом, единственным государственным официальным языком в стране является украинский.
С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона караются штрафами в размере от 200 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".
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НовостиКиевмоваРусский языктаксистпассажиркаконфликт
 
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