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"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиенток

"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиенток - 26.10.2023 Украина.ру

"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиенток

Пассажирки потребовали от таксиста разговаривать с ними на украинском языке, после чего он их попросил покинуть машину

2023-10-26T12:14

2023-10-26T12:14

2023-10-26T12:14

новости

киев

мова

русский язык

таксист

пассажирка

конфликт

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В Киеве две пассажирки такси устроили скандал из-за отказа водителя разговаривать с ними на "государственной мове". Видео происшествия опубликовали 26 октября украинские телеграм-каналы.После того, как женщины потребовали от водителя разговаривать с ними на мове, он попросил их покинуть машину.Верховная Рада Украины в апреле 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств. В соответствии с законом, единственным государственным официальным языком в стране является украинский.С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона караются штрафами в размере от 200 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".

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новости, киев, мова, русский язык, таксист, пассажирка, конфликт