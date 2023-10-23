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"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене

"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене - 23.10.2023 Украина.ру

"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины направили в суд дело судьи из Крыма, сообщили 23 октября в украинском ведомстве

2023-10-23T12:00

2023-10-23T12:00

2023-10-23T12:01

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Сотрудники ГБР полагают, что бывшая судья Керченского городского суда "благодаря измене сделала карьерный рывок". Ее обвинили в работе в российских органах власти. Обвинительный акт направили в суд.В ведомстве сообщили, что сразу после вхождения Крыма в состав Российской Федерации бывшая судья "перешла на сторону врага и стала работать в незаконно созданных органах судебной власти".В 2020 году указом президента России Владимира Путина она была назначена судьёй Верховного Суда Республики Крым.По сведениям ГБР, она могла быть причастна к вынесению приговора главе запрещенной организации Меджлиса* Рефату Чубарову.Украинские власти обвиняет судью в государственной измене, ей грозит 15 лет заключения конфискацией.В 2021 году Верховный суд Крыма заочно назначил 6 лет колонии общего режима и штраф руководителю организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году.* Экстремистская организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20230922/1049569166.html

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новости, украина, гбр, крым, суд, меджлис, владимир путин, россия