"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене - 23.10.2023 Украина.ру
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"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене
"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене - 23.10.2023 Украина.ру
"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины направили в суд дело судьи из Крыма, сообщили 23 октября в украинском ведомстве
2023-10-23T12:00
2023-10-23T12:01
новости
украина
гбр
крым
суд
меджлис
владимир путин
россия
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Сотрудники ГБР полагают, что бывшая судья Керченского городского суда "благодаря измене сделала карьерный рывок". Ее обвинили в работе в российских органах власти. Обвинительный акт направили в суд.В ведомстве сообщили, что сразу после вхождения Крыма в состав Российской Федерации бывшая судья "перешла на сторону врага и стала работать в незаконно созданных органах судебной власти".В 2020 году указом президента России Владимира Путина она была назначена судьёй Верховного Суда Республики Крым.По сведениям ГБР, она могла быть причастна к вынесению приговора главе запрещенной организации Меджлиса* Рефату Чубарову.Украинские власти обвиняет судью в государственной измене, ей грозит 15 лет заключения конфискацией.В 2021 году Верховный суд Крыма заочно назначил 6 лет колонии общего режима и штраф руководителю организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году.* Экстремистская организация, запрещённая в России.
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новости, украина, гбр, крым, суд, меджлис, владимир путин, россия
Новости, Украина, ГБР, Крым, Суд, Меджлис, Владимир Путин, Россия

"Карьерный рывок": ГБР обвиняет крымского судью в госизмене

12:00 23.10.2023 (обновлено: 12:01 23.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины направили в суд дело судьи из Крыма, сообщили 23 октября в украинском ведомстве
Сотрудники ГБР полагают, что бывшая судья Керченского городского суда "благодаря измене сделала карьерный рывок". Ее обвинили в работе в российских органах власти. Обвинительный акт направили в суд.
В ведомстве сообщили, что сразу после вхождения Крыма в состав Российской Федерации бывшая судья "перешла на сторону врага и стала работать в незаконно созданных органах судебной власти".
В 2020 году указом президента России Владимира Путина она была назначена судьёй Верховного Суда Республики Крым.
По сведениям ГБР, она могла быть причастна к вынесению приговора главе запрещенной организации Меджлиса* Рефату Чубарову.
Украинские власти обвиняет судью в государственной измене, ей грозит 15 лет заключения конфискацией.
В 2021 году Верховный суд Крыма заочно назначил 6 лет колонии общего режима и штраф руководителю организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году.
* Экстремистская организация, запрещённая в России.
Национальный съезд крымских татар в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября, 18:00История
Рефат Чубаров: 33 года в борьбе за возрождение Крымского ханстваЦелью украинского контрнаступления должен был стать выход к административной границе Крыма и начало его "деоккупации". Каким должно стать устройство воображаемого "украинского Крыма" пока непонятно, но очевидно, что туда вернётся Меджлис* и его лидер – Рефат Чубаров
 
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