https://ukraina.ru/20231020/1050359232.html

100 миллиардов и продолжение войны. Эксперты о главном из речи Байдена

100 миллиардов и продолжение войны. Эксперты о главном из речи Байдена - 20.10.2023 Украина.ру

100 миллиардов и продолжение войны. Эксперты о главном из речи Байдена

Президент США Джо Байден обратился к американской нации. Он много говорил о демократии с оружием в руках и Владимире Путине, которого нужно остановить любой ценой. Очевидно, США открывают второй фронт, на котором не погибнет ни один американский солдат

2023-10-20T13:51

2023-10-20T13:51

2023-10-20T13:51

эксклюзив

сша

джо байден

татьяна поп

малек дудаков

дмитрий евстафьев

нато

хамас

израиль

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Как речь Байдена повлияет на развитие ситуации в мире, анализировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Политический аналитик Юрий Романенко:Байден выступил с исторической речью. Украину и Израиль назвал важнейшими союзниками. Он сделал основной акцент, что Америка продолжает оставаться маяком для всего мира и должна выполнить свою миссию по обеспечению порядка и защиты свободы. При этом назвал поддержку Израиля и Украины долгосрочной инвестицией в безопасность на десятилетия. Особый акцент он сделал на том, что запуск ВПК позитивно скажется на рабочих местах в США. Он также сказал, что нужно прекратить межпартийную грызню на фоне таких масштабных процессов. Короче говоря, как мы и говорили, Украина выиграет от ситуации в Израиле, поскольку стала частью пакета безопасности. Оружие и деньги у нас будут. Но и требования будут высокими. Ибо для Вашингтона ставка стала слишком высока.Общественный деятель Татьяна Поп:Сегодня ночью Байден обратился к нации. Как правило, такие обращения вызваны чем-то из ряда вон выходящим или же, когда исчерпаны все остальные способы решения сложных проблем. Но вышло банальненько. Обычно, если смотреть видео выступления Джо, то как всегда кажется, что он может не дожить до конца своей речи, поэтому волнуешься за него и не улавливаешь смысл. В этот раз клиент мировых светил герантологии ничего не отчебучил неожиданного: не рассказывал о тайнах своего рождения, не обращался к мертвым, не упал, не здоровался со своей тенью. В этот раз американский лидер дисциплинированно зачитал текст с телесуфлера. Итак, главненькое в выступлении "лидера свободного мира": - сегодня он передает в Конгресс экстренный бюджетный запрос на 100 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю; - финансовые затраты на Украину, названы инвестициями в будущие поколения американцев; - американские военные в Украине воевать не будут; - вся американская дипломатия мобилизована на недопущение эскалации в Газе; - США не исключает создание палестинского государства. Вот и все. В этом обращении отражены все страхи, комплексы, переживания и методы "свободного мира": "Россию мы боимся очень", "Третий мир мы презираем, но Россия мешает его держать в узде" P.S. Смерть украинцев — инвестиция в будущее американцев, услышали? Кстати, уточнение — 50% от суммы, которую просит Байден для Украины, будет сразу же направлено на модернизацию ВПКомплекса Америки, но все 100% будут оформлены для Украины, как кредит. Нищенка Украина начинает финансирование экономики США. Колониализм он такой - с лицом старого влиятельного маразматика.Политолог Малек Дудаков:Обращение Байдена к нации - не первое, но самое отчаянное. Он буквально умолял Конгресс срочно выделить деньги на Украину и Израиль - мол, в ином случае победят “террористы и диктаторы”. Республиканцы тут же обвинил Байдена в использовании “убитых израильских детей” для спонсирования своей провальной украинской политики. Байден называет 100 миллиардов долларов небольшой инвестицией для США, чтобы чужими руками воевать с Россией или Хамасом. Впрочем, Конгресс считает иначе - поэтому он на фоне дефицита бюджета в 2 триллиона долларов пытается сократить госрасходы,что и привело к кризису. В Конгрессе продолжается своя вакханалия. Часть республиканцев наотрез отказались давать полномочия временному спикеру Патрику Макгенри, формировать “коалиционное правительство” с демократами-центристами и принимать бюджет Байдена. Они готовы и дальше устраивать раунды голосования за Джима Джордана, хотя тот сам признал поражение. Прямо в момент выступления Байдена американские базы в Сирии подверглись атакам дронов. А Белый дом оказался в центре скандала из-за публикации фото Байдена в Израиле с американскими солдатами. Лица военных не скрыли - и теперь им и их семьям может грозить опасность. Агентство Moody’s обсуждает дальнейшее снижение кредитного рейтинга Израиля - в случае затяжного и затратного конфликта в секторе Газа. В Вашингтоне же вопрос выделения военных траншей так и завис в воздухе - пока Пентагону приходится перенаправлять дефицитные снаряды с Украины, оголяя один фронт ради защиты другого.Политолог Дмитрий Евстафьев:Оба конфликта, в которые сейчас втянуты США – условно "Украинский", хотя это конфликт за доминирование в Западной Евразии и Причерноморье, и безусловно "Ближневосточный", потому что речь идет о сохранении США как игрока на Ближнем, а в перспективе, - и Среднем Востоке – имеют существенные различия, в действительности, отражающие изменение глобальной ситуации за последний 3-4 года. Оба эти конфликта, - "гибридные", когда США хотя избежать прямого участия войсками. Но вероятность де-гибридизации конфликта на Ближнем Востоке существенно выше. И не потому, что Израиль не справится. Вашингтон совершенно уверен, что израильтяне справятся. Но им нужно восстановить после уничтожения Газы прямое военное присутствие в регионе. Они реально понимают, что нынешний всплеск разыгран против них и понимают, что возможно повторение в более жестких формах и большем масштабе. Если и удастся остановить "большую ближневосточную войну", то уже совсем "на ниточке". Но главное не это. Главное то, что конфликт в Западной Евразии, а отсчитывать его надо с событий в Белоруссии в 2020 году, был конфликтом наступательным. США боролись за расширение своего влияния, с целью разрушение противостоящих сил, разрушения российской государственности Конфликт на Ближнем Востоке, - стратегическая гибридная оборонительная операция, направленная на предотвращение обвала всей системы не только военно-политического присутствия, но и политического влияния в ключевом регионе мира. Что может катастрофически ухудшить положение США в регионе, где готовилась стратегическая наступательная операция – разгром и последующий развал Китая. Этой операции при условии негативного исхода на Ближнем Востоке может и не быть. Да, США могут вести два конфликта одновременно. Но два гибридных конфликта. Дьявольская разница. США переходят к стратегической обороне. В этом состоянии они не находились с середины 1970х годов. Но важно то, что переходят они к стратегической обороне временно и осознанно, хотя и ускоренно, не вполне проработав детали. События на Ближнем Востоке стали для них стратегической неожиданностью. Для нас важно помнить, что любая стратегическая оборона, а особенно американская стратегическая оборона просто подразумевает наступательные действия на становящихся второстепенными направлениях. Из кризиса 1970х США вышли через нанесение СССР двух ударов на внешнем контуре: Афганистан и Польшу. И смогли удержать от обвала Таиланд и Центральную Америку. Да и стратегически СССР напугали и сковали, усилив эффект фантомом "Стратегической оборонной инициативы". Так они будут действовать и сейчас. Ресурсы у американцев, конечно, стали меньше, элита – слабее. Но политическая ментальность не изменилась явно совершенно.Общественный деятель Дмитрий Спивак:Уже сегодня Байден направит в Конгресс США запрос на финансирование Украины и Израиля — главные тезисы из обращения президента США к народу. Байден заявил, что Вашингтон не хочет столкновения американской армии с российской, но если РФ нападет на союзников Североатлантического альянса, то США будут защищать "каждый дюйм НАТО". Кажется, это уже было… США привлекут к ответственности Иран, поддерживающий РФ против Украины и ХАМАС против Израиля. И союзники США и, что важнее, противники наблюдают за действиями США в отношении Украины, и если США откажутся от поддержки, а Путину удастся реализовать свои цели в Украине, "потенциальные агрессоры во всем мире обретут смелость попытаться сделать то же самое".Байден считает, что война в Израиле выгодна Путину. И все это за тысячи километров от событий, к которым США так же имеет отношение. Мировые конфликты, способные к применению ядерного оружия, НАДО НЕ ДОПУСКАТЬ, а не после того "помогать инвестициями". Вот, в чем баланс международной системы.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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эксклюзив, сша, джо байден, татьяна поп, малек дудаков, дмитрий евстафьев, нато, хамас, израиль