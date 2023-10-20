Медведев о заявлении Байдена: "Это не просто деменция старого придурка" - 20.10.2023 Украина.ру
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Медведев о заявлении Байдена: "Это не просто деменция старого придурка"
Медведев о заявлении Байдена: "Это не просто деменция старого придурка" - 20.10.2023 Украина.ру
Медведев о заявлении Байдена: "Это не просто деменция старого придурка"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведем прокомментировал в своем Телеграм-канале 20 октября телеобращение президента США Джозефа Байдена к нации
2023-10-20T12:53
2023-10-20T12:53
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В четверг президент США Джо Байден в телеобращении к нации заявил, что принимаемые Штатами решения определят будущие десятилетия. Он назвал военную помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией".По его мнению, то, что Байден называет "разумной инвестицией", является деньгами, которые тратятся на "на смерть других людей вдали от США"."Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий", – высказался зампред Совбеза России.
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джо байден, новости, новости украины, сша, дмитрий медведев
Джо Байден, Новости, Новости Украины, США, Дмитрий Медведев

Медведев о заявлении Байдена: "Это не просто деменция старого придурка"

12:53 20.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведем прокомментировал в своем Телеграм-канале 20 октября телеобращение президента США Джозефа Байдена к нации
В четверг президент США Джо Байден в телеобращении к нации заявил, что принимаемые Штатами решения определят будущие десятилетия. Он назвал военную помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией".
"Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества", – заявил Медведев.
По его мнению, то, что Байден называет "разумной инвестицией", является деньгами, которые тратятся на "на смерть других людей вдали от США".
"Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий", – высказался зампред Совбеза России.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
09:30
Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФПрезидент США Джо Байден своей диктаторской и нацисткой политикой предал демократию и разрушил "американскую мечту", лишив свой народ уверенности в завтрашнем дне. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 20 октября РИА Новости
 
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