https://ukraina.ru/20231020/1050357898.html

Медведев о заявлении Байдена: "Это не просто деменция старого придурка"

Медведев о заявлении Байдена: "Это не просто деменция старого придурка" - 20.10.2023 Украина.ру

Медведев о заявлении Байдена: "Это не просто деменция старого придурка"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведем прокомментировал в своем Телеграм-канале 20 октября телеобращение президента США Джозефа Байдена к нации

2023-10-20T12:53

2023-10-20T12:53

2023-10-20T12:53

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В четверг президент США Джо Байден в телеобращении к нации заявил, что принимаемые Штатами решения определят будущие десятилетия. Он назвал военную помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией".По его мнению, то, что Байден называет "разумной инвестицией", является деньгами, которые тратятся на "на смерть других людей вдали от США"."Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий", – высказался зампред Совбеза России.

https://ukraina.ru/20231020/1050349802.html

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