Украинской православной церкви больше нет. Эксперты и политики о решении Рады - 20.10.2023 Украина.ру
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Украинской православной церкви больше нет. Эксперты и политики о решении Рады
Украинской православной церкви больше нет. Эксперты и политики о решении Рады - 20.10.2023 Украина.ру
Украинской православной церкви больше нет. Эксперты и политики о решении Рады
Верховная Рада проголосовала в первом чтении закон о запрете Украинской православной Церкви. После Принятия Томаса, создании ПЦУ, гонения священников и монахов, захвата Киево-Печерской Лавры, нынешнее решение законодателей было закономерным, а потому неизбежным.
2023-10-20T06:21
2023-10-20T06:23
эксклюзив
упц
запрет
религия
украина
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Но не все украинцы примут его. Раскол по принципу веры будет усилен и прогнозировать его последствия сложно. Свои оценки происходящему дали эксперты в соцсетях.Военный и политический деятель Александр ХодоковскийПротивник пытается наступать, в Украине пытаются запретить деятельность УПЦ, - а я зацепился за Ближний Восток, как-будто своих проблем мало. Простите, я понимаю, что актуальнее поговорить на "территориально" более близкие темы, но на самом деле я не говорил об Израиле или Палестине - я говорил о морально-нравственных законах. Именно потому, что мы давно воюем и многое притупляется, именно потому, что нам приходится проходить между Сциллой и Харибдой человечности и эффективности в войне - нам нужны мощные "отбойники", предохраняющие нас от вылетания за пределы трассы.Задача каждой стороны - расчеловечить противника, - тогда можно позволить себе намного больше. Но это только кажется "прибыльным" - на самом деле у всего есть границы. Фашисты нас расчеловечивали и шили из нашей кожи абажуры на лампы - мы могли поступить с немецким населением таким же образом, - и потерять душу. Наша война - война сакральная. В ней потерять душу - это проиграть. Поэтому на примере войны чужой мы говорим о пределах, за которые заступать нельзя, даже если хочется.Общественный деятель Татьяна ПопВерховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете УПЦ на Украине.Я, полагаю, что никто не удивлён. Задача, которую поставили перед сегодняшней укр властью ясна и понятна. Прежде всего — запрет православия, а так же развитие гендерного законодательства, легализация наркотиков и проституции, педофилия. Некоторые депутаты обещают в самое ближайшее время принятие закона об однополых браках. А дальше ещё больше. В общем, сатана успешно проникает и забирает души украинцев.Народный депутат Александр ДубинскийВладимир Александрович, подскажите, не собираетесь ли Вы запретить католическую церковь (ватиканского патриархата)? Читал, что Ваши подчиненные обвиняют Папу Римского в пророссийской позиции. Было бы уместно внести в Раду соответствующий законопроект.Это история совсем не про религию и циничней всего, что в конечном результате этот законопроект так принят и не будет и Зеленский об этом прекрасно знает. В результате мы вновь становимся свидетелями применения технологий разделяющих украинцев по принципу: языка, географии проживания и вновь, увы, религии. Как это успешно начинал делать Янукович, продолжил делать Порошенко и продолжает делать Зеленский.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаГосподи... Да конечно никакую УПЦ не запретят... Я Вам как не Пророк скажу... Вопрос не в этом... Вопрос в том, что ШЕЛЬМА сама себя пометила.Я был и буду только Православным... и мне НАС РАТЬ кто что по этому поводу думает. Ни Вы ни я Родиной и Верой не торгуем. Если можно наказать Веру за преступников из нее то можно наказать НАЦИОАЛЬНОСТЬ.. и не только... Еще раз. Я был Православным и буду... ПЦУ не предлагать... я не язычник. За сим... возрадуйтесь. Ибо сила в ВЕРЕ а не в мирском. И отсеются те, кто предаст.Народный депутат Ирина ГеращенкоГлава ВР Стефанчук год лгал стране, что в парламенте нет голосов на запрет московских попов. Плохо, что заседания согласовательного совета при Стефанчуке тайны. Ведь каждую неделю мы с Артуром Герасимовым требовали поставить в повестку дня законы о защите национальной безопасности, касающиеся влияния русской церкви. Год назад Европейская Солидарность зарегистрировала законопроект 8221, профессионально решающий вопрос запрета секты с метрополией в Москве, его поддержал профильный комитет и эксперты. К сожалению, наши проекты не выносят в повестку дня, и правительство предоставило свой законопроект, 8731, который на порядок слабее. ВР проголосовала сегодня именно этот проект как компромиссный. Но в нем заложены механизмы, как годами медлить с закрытием московских сект в общинах. Мы все это осознаем и не дадим принять ритуальный бездействующий закон. Уже сейчас готовим поправки, чтобы доработать слабый правительственный церковный законопроект и суды могли быстро принимать решения о закрытии московских сект. А сегодня мы просто радуемся, что первый шаг в столь важном вопросе сделан. Долой московского попа!Украинский журналист Макс НазаровМы ж прекрасно понимаем, шо рада идет к запрету УПЦ, но пока в первом чтении 267 голосов напомню, церковь запрещает аморальный парламент воров и барыг, которому не доверяет 80% граждан страны.
https://ukraina.ru/20231019/1050334566.html
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Виктория Титова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, упц, запрет, религия, украина
Эксклюзив, УПЦ, запрет, Религия, Украина

Украинской православной церкви больше нет. Эксперты и политики о решении Рады

06:21 20.10.2023 (обновлено: 06:23 20.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Aleksandr Zykov
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© commons.wikimedia.org / Aleksandr Zykov
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Верховная Рада проголосовала в первом чтении закон о запрете Украинской православной Церкви. После Принятия Томаса, создании ПЦУ, гонения священников и монахов, захвата Киево-Печерской Лавры, нынешнее решение законодателей было закономерным, а потому неизбежным.
Но не все украинцы примут его. Раскол по принципу веры будет усилен и прогнозировать его последствия сложно. Свои оценки происходящему дали эксперты в соцсетях.
Военный и политический деятель Александр Ходоковский
Противник пытается наступать, в Украине пытаются запретить деятельность УПЦ, - а я зацепился за Ближний Восток, как-будто своих проблем мало. Простите, я понимаю, что актуальнее поговорить на "территориально" более близкие темы, но на самом деле я не говорил об Израиле или Палестине - я говорил о морально-нравственных законах. Именно потому, что мы давно воюем и многое притупляется, именно потому, что нам приходится проходить между Сциллой и Харибдой человечности и эффективности в войне - нам нужны мощные "отбойники", предохраняющие нас от вылетания за пределы трассы.
Кирилл Фролов интервью
Вчера, 17:36
Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон Правозащитные пилюли и демагогия православие на Украине не спасут, уверен глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Задача каждой стороны - расчеловечить противника, - тогда можно позволить себе намного больше. Но это только кажется "прибыльным" - на самом деле у всего есть границы. Фашисты нас расчеловечивали и шили из нашей кожи абажуры на лампы - мы могли поступить с немецким населением таким же образом, - и потерять душу. Наша война - война сакральная. В ней потерять душу - это проиграть. Поэтому на примере войны чужой мы говорим о пределах, за которые заступать нельзя, даже если хочется.
Общественный деятель Татьяна Поп
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете УПЦ на Украине.
Я, полагаю, что никто не удивлён. Задача, которую поставили перед сегодняшней укр властью ясна и понятна. Прежде всего — запрет православия, а так же развитие гендерного законодательства, легализация наркотиков и проституции, педофилия. Некоторые депутаты обещают в самое ближайшее время принятие закона об однополых браках. А дальше ещё больше. В общем, сатана успешно проникает и забирает души украинцев.
Народный депутат Александр Дубинский
Владимир Александрович, подскажите, не собираетесь ли Вы запретить католическую церковь (ватиканского патриархата)? Читал, что Ваши подчиненные обвиняют Папу Римского в пророссийской позиции. Было бы уместно внести в Раду соответствующий законопроект.
Это история совсем не про религию и циничней всего, что в конечном результате этот законопроект так принят и не будет и Зеленский об этом прекрасно знает. В результате мы вновь становимся свидетелями применения технологий разделяющих украинцев по принципу: языка, географии проживания и вновь, увы, религии. Как это успешно начинал делать Янукович, продолжил делать Порошенко и продолжает делать Зеленский.
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Господи... Да конечно никакую УПЦ не запретят... Я Вам как не Пророк скажу... Вопрос не в этом... Вопрос в том, что ШЕЛЬМА сама себя пометила.
Я был и буду только Православным... и мне НАС РАТЬ кто что по этому поводу думает. Ни Вы ни я Родиной и Верой не торгуем. Если можно наказать Веру за преступников из нее то можно наказать НАЦИОАЛЬНОСТЬ.. и не только... Еще раз. Я был Православным и буду... ПЦУ не предлагать... я не язычник. За сим... возрадуйтесь. Ибо сила в ВЕРЕ а не в мирском. И отсеются те, кто предаст.
Вчера, 15:45
Рада проголосовала. На Украине сделан первый шаг к полному запрету Украинской православной церквиВ четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви (УПЦ)
Народный депутат Ирина Геращенко
Глава ВР Стефанчук год лгал стране, что в парламенте нет голосов на запрет московских попов. Плохо, что заседания согласовательного совета при Стефанчуке тайны. Ведь каждую неделю мы с Артуром Герасимовым требовали поставить в повестку дня законы о защите национальной безопасности, касающиеся влияния русской церкви.
Год назад Европейская Солидарность зарегистрировала законопроект 8221, профессионально решающий вопрос запрета секты с метрополией в Москве, его поддержал профильный комитет и эксперты. К сожалению, наши проекты не выносят в повестку дня, и правительство предоставило свой законопроект, 8731, который на порядок слабее. ВР проголосовала сегодня именно этот проект как компромиссный. Но в нем заложены механизмы, как годами медлить с закрытием московских сект в общинах.
Мы все это осознаем и не дадим принять ритуальный бездействующий закон. Уже сейчас готовим поправки, чтобы доработать слабый правительственный церковный законопроект и суды могли быстро принимать решения о закрытии московских сект. А сегодня мы просто радуемся, что первый шаг в столь важном вопросе сделан. Долой московского попа!
Украинский журналист Макс Назаров
Мы ж прекрасно понимаем, шо рада идет к запрету УПЦ, но пока в первом чтении 267 голосов напомню, церковь запрещает аморальный парламент воров и барыг, которому не доверяет 80% граждан страны.
 
ЭксклюзивУПЦзапретРелигияУкраина
 
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