Нарушены все конституционные и международные нормы. Украинские эксперты о настоящем и будущем страны - 20.10.2023 Украина.ру
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Нарушены все конституционные и международные нормы. Украинские эксперты о настоящем и будущем страны
Нарушены все конституционные и международные нормы. Украинские эксперты о настоящем и будущем страны - 20.10.2023 Украина.ру
Нарушены все конституционные и международные нормы. Украинские эксперты о настоящем и будущем страны
Украинское общество слишком сильно разделено, к добру это не приведет. Если не оставить практику деления общества на "сознательных" и "несознательных", на "правильных" и "неправильных", то спираль истории может вернуть Украину не в самые лучшие времена. О такой перспективе начали задумываться в украинском экспертном сообществе.
2023-10-20T06:04
2023-10-20T06:13
эксклюзив
сво
украина
военная помощь
запад
общество
алексей кущ
олег соскин
андрей золотарев
эксперты
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Известный политолог Андрей Золотарев заявил, что политические дрязги в ситуации, когда "ничего еще не закончено", могут обернуться катастрофой для страны. В интервью интернет-каналу "Да это так" он заявил, что на Украине "по-прежнему играют с теми темами, которые раскалывают общество".Эксперт считает, что так страна рискует попасть "в такую цивилизационную воронку, куда-то во времена Руины - будет вторая Руина в итоге". Он напомнил старую мудрость о "разделенном царстве", которое непременно падет и отметил, что "любой, кто разделяет по вере, по языку… это полезный идиот, а, возможно, просто враг".Политолог рассказал, что сейчас многие на Украине снова заговорили о скором затишье на линии соприкосновения, о возможной заморозке конфликта. По его словам, "сигналы о том, что мы не так уж и далеко от похабного мира, который может наступить внезапно для многих – вот эти сигналы идут".При этом Золотарев подчеркнул, что о "24 февраля наоборот" говорить пока рано, но его "больше пугает, что будет после войны", в каком состоянии окажется страна."Поскольку аховая экономическая, финансовая ситуация, демографическая ситуация – это такой взрывоопасный коктейль, что мы рискуем остаться в положении такой европейской Монголии… большая территория с минимумом населения, никаких особых перспектив. Ну, да – большинство украинцев евроинтегрируются в индивидуальном порядке", - сказал эксперт. А что Украина? Она при сохранении нынешней системы будет "бедным сословным государством".Золотарев добавил, что любая война преследует целью мир, который был бы лучше, чем до войны, но пока этот баланс для Украины видится ему отрицательным. Что до возможных мирных инициатив, то, по мнению политолога, закулисные контакты были и есть. И есть некие признаки, что они, возможно, и приведут к чему-то, "но – пока ждем ближайшие две-три недели, пока не разрешится ситуация вокруг Авдеевки".С ноября начнется "абсолютная заморозка фронта", предрекает экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, "Украина движется к колоссальному какому-то краху… движется к зиме с разрушенными полностью городами".В очередном выпуске своего видеоблога эксперт напомнил, что власти скрывают от общества цифры реальных потерь."И самое поразительное, что в Верховном Совете никто не задает этих вопросов и не вызывает Зеленского на слушания… У нас парламентско-президентская республика, у нас военное положение незаконное, у нас война не объявлена, у нас референдум по поводу войны — есть война или нет — не проходил. У нас вообще ничего не было. У нас полностью нарушены все конституционные нормы и мировые, и национальные", - констатировал Соскин.Политолог выразил уверенность в том, что военные в конце концов начнут создавать солдатские комитеты и брать власть в свои руки – и произойдет это тогда, "когда им деньги перестанут платить".Он обратился к украинцам — чего сидеть, чего ждать? Рассказал о харьковском проекте строительства подземной школы, где "украинские дети будут учиться под землей". И напомнил, что есть такая книга у Владимира Короленко - "Дети подземелья", а теперь что-то подобное может написать и харьковский губернатор – если, добавим от себя, таланта хватит."Это ж надо до такого дожить в XXI веке в Харькове", - сказал Соскин. По его словам, сейчас "война в тупике, фронт в тупике, города разрушаются, ПВО никакой нету, люди гибнут, страдают, становятся нищими, бомжами, получают ранения — вот и все, вот и весь результат...".На Украине продолжают высказывать беспокойство относительно перспективы сокращения объемов западной помощи. Ситуация с внешней помощью Киеву действительно будет меняться, но Запад слишком много денег вложил в Украину, чтобы просто прекратить эту помощь на середине пути и тем самым "обнулить все затраты", считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.По его словам, по самым приблизительным подсчетам, партнеры Киева за два года вложили в режим более 200 млрд долларов."Это не только деньги, направленные на бюджетную поддержку, это и военная помощь, военно-техническая, оружие, боеприпасы. Плюс финансирование по различным оборонным фондам и так далее", - рассказал экономист в интервью журналисту Александру Шелесту.Кущ добавил, что 200 млрд — достаточно большая сумма, к тому же надо помнить о стратегическом и политическом значении Украины для западных партнеров - "поэтому помощь будет оказываться". Вопрос в том, на каких условиях. Если ранее это был "бланковый кредит" (особая форма кредитования, возможная при длительном сотрудничестве – Ред.), то теперь условия могут быть иными, более жесткими.По мнению аналитика, сейчас ситуация с "украинским пациентом" стабилизировалась - "понятно, что линия фронта не рухнет". И теперь Запад будет предлагать Киеву найти способы перехода на частичное самофинансирование. Условия будет выставлять МВФ — например, диктовать, какими должны быть тарифы или какими должны быть налоги. В общем, период предстоит сложный.
https://ukraina.ru/20231019/1050311799.html
https://ukraina.ru/20231018/1050259291.html
https://ukraina.ru/20231017/1050225664.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, военная помощь, запад, общество, алексей кущ, олег соскин, андрей золотарев, эксперты, политика, экономика
Эксклюзив, СВО, Украина, военная помощь, Запад, Общество, Алексей Кущ, Олег Соскин, Андрей Золотарев, эксперты, политика, экономика

Нарушены все конституционные и международные нормы. Украинские эксперты о настоящем и будущем страны

06:04 20.10.2023 (обновлено: 06:13 20.10.2023)
 
© AFP2023 / GENYA SAVILOV
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AFP2023 / GENYA SAVILOV
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Украинское общество слишком сильно разделено, к добру это не приведет. Если не оставить практику деления общества на "сознательных" и "несознательных", на "правильных" и "неправильных", то спираль истории может вернуть Украину не в самые лучшие времена. О такой перспективе начали задумываться в украинском экспертном сообществе.
Известный политолог Андрей Золотарев заявил, что политические дрязги в ситуации, когда "ничего еще не закончено", могут обернуться катастрофой для страны. В интервью интернет-каналу "Да это так" он заявил, что на Украине "по-прежнему играют с теми темами, которые раскалывают общество".
Эксперт считает, что так страна рискует попасть "в такую цивилизационную воронку, куда-то во времена Руины - будет вторая Руина в итоге". Он напомнил старую мудрость о "разделенном царстве", которое непременно падет и отметил, что "любой, кто разделяет по вере, по языку… это полезный идиот, а, возможно, просто враг".
Политолог рассказал, что сейчас многие на Украине снова заговорили о скором затишье на линии соприкосновения, о возможной заморозке конфликта. По его словам, "сигналы о том, что мы не так уж и далеко от похабного мира, который может наступить внезапно для многих – вот эти сигналы идут".
При этом Золотарев подчеркнул, что о "24 февраля наоборот" говорить пока рано, но его "больше пугает, что будет после войны", в каком состоянии окажется страна.
"Поскольку аховая экономическая, финансовая ситуация, демографическая ситуация – это такой взрывоопасный коктейль, что мы рискуем остаться в положении такой европейской Монголии… большая территория с минимумом населения, никаких особых перспектив. Ну, да – большинство украинцев евроинтегрируются в индивидуальном порядке", - сказал эксперт. А что Украина? Она при сохранении нынешней системы будет "бедным сословным государством".
Вчера, 07:05
Политики-блогеры, дырявый зонтик НАТО и двойная мораль. Украинские эксперты о войне и миреНа Украине никто из политиков не мыслит масштабно, в долговременной перспективе, хотя это совершенно необходимо. Ведь многие установки, казавшиеся и кажущиеся до сих пор незыблемыми, на поверку не таковы. Это относится и к некоторым аспектам "евроустремленности" киевского режима
Золотарев добавил, что любая война преследует целью мир, который был бы лучше, чем до войны, но пока этот баланс для Украины видится ему отрицательным. Что до возможных мирных инициатив, то, по мнению политолога, закулисные контакты были и есть. И есть некие признаки, что они, возможно, и приведут к чему-то, "но – пока ждем ближайшие две-три недели, пока не разрешится ситуация вокруг Авдеевки".
С ноября начнется "абсолютная заморозка фронта", предрекает экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, "Украина движется к колоссальному какому-то краху… движется к зиме с разрушенными полностью городами".
В очередном выпуске своего видеоблога эксперт напомнил, что власти скрывают от общества цифры реальных потерь.
"И самое поразительное, что в Верховном Совете никто не задает этих вопросов и не вызывает Зеленского на слушания… У нас парламентско-президентская республика, у нас военное положение незаконное, у нас война не объявлена, у нас референдум по поводу войны — есть война или нет — не проходил. У нас вообще ничего не было. У нас полностью нарушены все конституционные нормы и мировые, и национальные", - констатировал Соскин.
Политолог выразил уверенность в том, что военные в конце концов начнут создавать солдатские комитеты и брать власть в свои руки – и произойдет это тогда, "когда им деньги перестанут платить".
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
18 октября, 07:26
Украина и США — в числе меньшинства. Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страныНа Западе заметили, что на украинском театр военных действий (ТВД) происходит уже не контрнаступление ВСУ, но нечто совсем другое. Так, в опасное положение украинские силы попали в Авдеевке. Британское издание The Economist пишет со ссылкой на свои источники, что это хорошо укрепленный район
Он обратился к украинцам — чего сидеть, чего ждать? Рассказал о харьковском проекте строительства подземной школы, где "украинские дети будут учиться под землей". И напомнил, что есть такая книга у Владимира Короленко - "Дети подземелья", а теперь что-то подобное может написать и харьковский губернатор – если, добавим от себя, таланта хватит.
"Это ж надо до такого дожить в XXI веке в Харькове", - сказал Соскин. По его словам, сейчас "война в тупике, фронт в тупике, города разрушаются, ПВО никакой нету, люди гибнут, страдают, становятся нищими, бомжами, получают ранения — вот и все, вот и весь результат...".
На Украине продолжают высказывать беспокойство относительно перспективы сокращения объемов западной помощи. Ситуация с внешней помощью Киеву действительно будет меняться, но Запад слишком много денег вложил в Украину, чтобы просто прекратить эту помощь на середине пути и тем самым "обнулить все затраты", считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
По его словам, по самым приблизительным подсчетам, партнеры Киева за два года вложили в режим более 200 млрд долларов.
"Это не только деньги, направленные на бюджетную поддержку, это и военная помощь, военно-техническая, оружие, боеприпасы. Плюс финансирование по различным оборонным фондам и так далее", - рассказал экономист в интервью журналисту Александру Шелесту.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 08:44
"Пронумеровать, как в концлагере". Украинские и российские эксперты о сценариях будущегоУзурпаторы, захватившие власть в Киеве, продолжают превращать Украину в концлагерь. Теперь поставлена задача пронумеровать всех граждан. Об этом сказал в своем видеоблоге бывший советник президента Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин
Кущ добавил, что 200 млрд — достаточно большая сумма, к тому же надо помнить о стратегическом и политическом значении Украины для западных партнеров - "поэтому помощь будет оказываться". Вопрос в том, на каких условиях. Если ранее это был "бланковый кредит" (особая форма кредитования, возможная при длительном сотрудничестве – Ред.), то теперь условия могут быть иными, более жесткими.
По мнению аналитика, сейчас ситуация с "украинским пациентом" стабилизировалась - "понятно, что линия фронта не рухнет". И теперь Запад будет предлагать Киеву найти способы перехода на частичное самофинансирование. Условия будет выставлять МВФ — например, диктовать, какими должны быть тарифы или какими должны быть налоги. В общем, период предстоит сложный.
 
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