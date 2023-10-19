Прикрываются мирными жителями: власти Авдеевки заблокировали ввоз гуманитарной помощи в город - 19.10.2023 Украина.ру
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Прикрываются мирными жителями: власти Авдеевки заблокировали ввоз гуманитарной помощи в город
Прикрываются мирными жителями: власти Авдеевки заблокировали ввоз гуманитарной помощи в город - 19.10.2023 Украина.ру
Прикрываются мирными жителями: власти Авдеевки заблокировали ввоз гуманитарной помощи в город
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона пожаловался, что из-за боевых действий жить в Авдеевке сейчас "действительно очень сложно"
2023-10-19T12:05
2023-10-19T12:05
новости
авдеевка
эвакуация
мирные жители
войска
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По его словам, в городе до сих пор находятся более 1,6 тысячи жителей.На днях Барабаш в интервью газете Politico уже жаловался, что вокруг Авдеевки несколько дней идут ожесточенные бои. Он допускал, что Авдеевку могут окружить, однако отмечал, что такая угроза существовала в течение последнего года.Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* называл ситуацию в Авдеевке очень сложной и призывал срочно направить туда все силы.Накануне телеграм-канал "Военкоры Русской весны" писал, что в районе Авдеевки на разных участках фронта российские войска продвинулись до двух километров. Возле населенного пункта бойцы штурмуют и захватывают позиции противника.Авдеевка — северный пригород Донецка, который украинские силовики за семь лет превратили в мощный укрепрайон. До 2020 года в Авдеевке проживало около 32 тысяч человек.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
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новости, авдеевка, эвакуация, мирные жители, войска
Новости, Авдеевка, эвакуация, мирные жители, войска

Прикрываются мирными жителями: власти Авдеевки заблокировали ввоз гуманитарной помощи в город

12:05 19.10.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона пожаловался, что из-за боевых действий жить в Авдеевке сейчас "действительно очень сложно"
По его словам, в городе до сих пор находятся более 1,6 тысячи жителей.
"Понемногу продолжается эвакуация: вчера мы вывезли четыре человека, а позавчера десять. <...> Мы даже прекратили ввоз гуманитарной помощи именно в период обострения". - сказал он.
На днях Барабаш в интервью газете Politico уже жаловался, что вокруг Авдеевки несколько дней идут ожесточенные бои. Он допускал, что Авдеевку могут окружить, однако отмечал, что такая угроза существовала в течение последнего года.
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* называл ситуацию в Авдеевке очень сложной и призывал срочно направить туда все силы.
Накануне телеграм-канал "Военкоры Русской весны" писал, что в районе Авдеевки на разных участках фронта российские войска продвинулись до двух километров. Возле населенного пункта бойцы штурмуют и захватывают позиции противника.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который украинские силовики за семь лет превратили в мощный укрепрайон. До 2020 года в Авдеевке проживало около 32 тысяч человек.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиАвдеевкаэвакуациямирные жителивойска
 
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