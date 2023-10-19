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Прикрываются мирными жителями: власти Авдеевки заблокировали ввоз гуманитарной помощи в город

Прикрываются мирными жителями: власти Авдеевки заблокировали ввоз гуманитарной помощи в город - 19.10.2023 Украина.ру

Прикрываются мирными жителями: власти Авдеевки заблокировали ввоз гуманитарной помощи в город

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона пожаловался, что из-за боевых действий жить в Авдеевке сейчас "действительно очень сложно"

2023-10-19T12:05

2023-10-19T12:05

2023-10-19T12:05

новости

авдеевка

эвакуация

мирные жители

войска

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По его словам, в городе до сих пор находятся более 1,6 тысячи жителей.На днях Барабаш в интервью газете Politico уже жаловался, что вокруг Авдеевки несколько дней идут ожесточенные бои. Он допускал, что Авдеевку могут окружить, однако отмечал, что такая угроза существовала в течение последнего года.Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* называл ситуацию в Авдеевке очень сложной и призывал срочно направить туда все силы.Накануне телеграм-канал "Военкоры Русской весны" писал, что в районе Авдеевки на разных участках фронта российские войска продвинулись до двух километров. Возле населенного пункта бойцы штурмуют и захватывают позиции противника.Авдеевка — северный пригород Донецка, который украинские силовики за семь лет превратили в мощный укрепрайон. До 2020 года в Авдеевке проживало около 32 тысяч человек.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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новости, авдеевка, эвакуация, мирные жители, войска