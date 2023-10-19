https://ukraina.ru/20231019/1050311799.html

Политики-блогеры, дырявый зонтик НАТО и двойная мораль. Украинские эксперты о войне и мире

Политики-блогеры, дырявый зонтик НАТО и двойная мораль. Украинские эксперты о войне и мире - 19.10.2023 Украина.ру

Политики-блогеры, дырявый зонтик НАТО и двойная мораль. Украинские эксперты о войне и мире

На Украине никто из политиков не мыслит масштабно, в долговременной перспективе, хотя это совершенно необходимо. Ведь многие установки, казавшиеся и кажущиеся до сих пор незыблемыми, на поверку не таковы. Это относится и к некоторым аспектам "евроустремленности" киевского режима

2023-10-19T07:05

2023-10-19T07:05

2023-10-19T09:03

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Об этом сказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью ютуб-каналу «Новости Live». Политолог выразил сомнение в том, будет ли безопасно Украине «под зонтиком НАТО».«Раньше или позже это закончится. И Европейский Союз тоже закончится, мы тоже должны об этом думать — лет на 20 вперед... Мы считаем так, что мы вступаем в НАТО и в ЕС — и все наши проблемы решаются. Одни проблемы решаются, но другие могут возникать. И мы сейчас уже должны думать, какой будет Европа через 20 лет, мир какой будет через 20 лет», — сказал Карасев.Однако, по словам эксперта, никто на Украине этим не занимается — «все живут сегодняшним днем или какими-то мелкими разборками внутри власти».«Политики-блогеры у нас, у нас все политики — блогеры, тиктокеры, а кто мыслитель? Кто концептуалист, кто может масштабно мыслить и масштабировать проблемы на 20–30 лет вперед?» — задал Карасев вопрос.Он также отметил, что если война на Ближнем Востоке будет расширяться, то вся новостная лента и все внимание уйдут туда, а война на Украине «уйдет на периферию», тут будет «медийная заморозка».Возможно, заморозка будет и не только медийная. США уже реализовали свои ключевые задачи, связанные с войной, считает известный украинский политолог Андрей Ермолаев. Какие задачи? По его словам, «это не про Украину и не про демократию вообще».Во-первых, изменилась судьба Евросоюза, он потерял амбиции автономности и снова зависим от США, во-вторых, обеспечены форсированные инвестиции в новые технологии — и война тут является мощным ускорителем, сказал эксперт в эфире интернет-канала «Дикий live».По его словам, начата новая гонка вооружений, это план-минимум на три-пять лет вне зависимости от событий на фронтах. В выигрыше американский ВПК.Наконец, в споре за новый миропорядок — «а это конкуренция интересов и способов их достижения» — США тоже в выигрыше, отметил Ермолаев. Он пояснил: «Запущен проект, выступающий альтернативой ООН, — "Форум демократии", инсталлирована формулировка, которая подхвачена сейчас, как вирус, — демократии против автократии, уже "ось зла" появилась"». По словам политолога, «это важная идеологическая победа, потому что, по сути, предложен взгляд на развитие мира, который всеми принят».Задачи США достигнуты, поэтому «вопрос войны Украины с Россией превращается из вопроса символического в вопрос чисто практический, чем закончится, как бы выгодно было, чтобы он закончился», сказал Ермолаев. Эксперт утверждает, что «уже сейчас будут проходить консультации на предмет взаимных интересов по сворачиванию конфликта».Эксперт отметил, что судьбу Украины будут решать без Украины, «потому, что мы оказались не в состоянии найти способ прекратить военные действия и выйти на невоенное решение».По мнению Ермолаева, сейчас будут актуальны поиски путей, какими «можно выходить из начавшейся Третьей мировой, у которой еще будет несколько очагов».В Киеве тем временем, похоже, думают вовсе не о мире, но о возможностях сохранения внешней поддержки режима. Это не самая простая задача.«Очарованность Зеленским давно прошла. То самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему держать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает. Непринятие авторитетов удивляет. Бессистемность огорчает. Концентрация власти смущает. Коррупция, о которой США знают даже больше, чем мы, откровенно бесит. Как и кадровая политика, в которой основной и единственный критерий — лояльность, а профессиональные качества вообще не принимаются во внимание», — так описывает ситуацию украинское издание «Зеркало Недели».Однако все равно США украинский режим не бросят «и из-за глобальной ответственности, и из-за своих будущих выборов, и из-за уважения к украинцам», — надеется автор публикации. И продолжает: не бросят, но при этом будут требовать от Киева реформ, ранее обнародованный перечень требований «всего лишь недетализированный анонс».Отметим, пока все «реформы» на Украине сводятся только к уничтожению гражданских свобод — да уже и к уничтожению самих граждан — под предлогом войны.В обществе нет открытого диалога, но есть раскол, а это путь к поражению, считает украинский философ Сергей Дацюк. По его словам, виноваты в этом СМИ, которые являются сейчас «одним из основных средств войны» — и не важно, понимают они сами это или нет.В интервью журналисту Александру Шелесту философ предположил, что представители единого телемарафона «не понимают, что они делают зло», а думают, что информируют. Но на самом деле, по его словам, сейчас СМИ «выполняют роль не коммуникатора и не информатора — они выполняют роль "инфодемии"» (по аналогии с пандемией ковида, в ходе которой СМИ многие приемы воздействия на людей и отработали). Они-то и заставляют всех быть «на войне», считает Дацюк.Это круглосуточное пребывание «на войне» приводит к истощению моральных и психологических ресурсов, но виновата не так война, как эти самые СМИ, снявшие себя ответственность за информирование общества о таких явления, как коррупция, несостоятельность и некомпетентность властных структур, прямая их неспособность к стратегическому смыслообразованию и т. д., отметил философ.По его словам, отсутствие успехов на фронте приводит также к утрате «морального преимущества» и к «серьезному проседанию» Украины в международной политике. Впрочем, мораль-то двойная. Сравнивая украинский и ближневосточный конфликты, Дацюк заявил, что Израиль намерен «окончательно решить» вопрос с палестинцами в секторе Газа.А как же вопрос о создании Палестинского государства? Израиль не может согласиться с созданием государства, которое считает, что Израиль должен быть уничтожен. «Кто бы на это согласился?» — сказал украинский философ. И этим своим утверждением вызвал шквал комментариев к видеозаписи интервью. Комментаторы указывают, что и Россия ведь не может согласиться с существованием рядом с собою режима, заявляющего о желании ее, Россию, уничтожить. Или это другое?

https://ukraina.ru/20231019/1050312047.html

https://ukraina.ru/20231019/1050300265.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, ес, эксперты