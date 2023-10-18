"Похвально, но недостаточно": Путин о позиции Украины по мирным переговорам - 18.10.2023 Украина.ру
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"Похвально, но недостаточно": Путин о позиции Украины по мирным переговорам
"Похвально, но недостаточно": Путин о позиции Украины по мирным переговорам - 18.10.2023 Украина.ру
"Похвально, но недостаточно": Путин о позиции Украины по мирным переговорам
Президент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай высказался о позиции Украины по мирным переговорам
2023-10-18T13:40
2023-10-18T13:49
владимир путин
украина
переговоры
новости
позиция
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"Мы слышим сейчас (от Киева), что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже", - отметил Путин.По его словам, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров"."Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, господин Боррель (Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС. - Ред. ) об этом говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, украина, переговоры, новости, позиция
Владимир Путин, Украина, переговоры, Новости, позиция

"Похвально, но недостаточно": Путин о позиции Украины по мирным переговорам

13:40 18.10.2023 (обновлено: 13:49 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай высказался о позиции Украины по мирным переговорам
"Мы слышим сейчас (от Киева), что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже", - отметил Путин.
По его словам, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров".
"Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, господин Боррель (Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС. - Ред. ) об этом говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", - подчеркнул Путин.
учения украинской морской пехоты - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 18:08
"Полностью провалилось", немедленные переговоры. Итоги 15 октября на УкраинеПрезидент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление полностью провалилось. На Западе предупредили Украину о необходимости как можно скорее договориться с Россией
 
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