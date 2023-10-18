https://ukraina.ru/20231018/1050293234.html

"Похвально, но недостаточно": Путин о позиции Украины по мирным переговорам

"Похвально, но недостаточно": Путин о позиции Украины по мирным переговорам - 18.10.2023 Украина.ру

"Похвально, но недостаточно": Путин о позиции Украины по мирным переговорам

Президент России Владимир Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай высказался о позиции Украины по мирным переговорам

2023-10-18T13:40

2023-10-18T13:40

2023-10-18T13:49

владимир путин

украина

переговоры

новости

позиция

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"Мы слышим сейчас (от Киева), что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже", - отметил Путин.По его словам, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров"."Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, господин Боррель (Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС. - Ред. ) об этом говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", - подчеркнул Путин.

https://ukraina.ru/20231015/1050196918.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, украина, переговоры, новости, позиция