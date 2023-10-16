Украина открывает пункт пропуска на границе с Приднестровьем - 16.10.2023 Украина.ру
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Украина открывает пункт пропуска на границе с Приднестровьем
Украина открывает пункт пропуска на границе с Приднестровьем - 16.10.2023 Украина.ру
Украина открывает пункт пропуска на границе с Приднестровьем
Планируется, что пункт пропуска будет работать в транзитном режиме
2023-10-16T16:25
2023-10-16T16:25
новости
украина
приднестровье
молдавия
граница
кпп
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Украина открывает железнодорожный пункт пропуска "Кучурган-Новосавицкая" на границе с Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом порталу NewsMaker сообщили в Бюро реинтеграции Молдавии."Контроль молдавской стороной на приднестровском участке консолидирует усилия Молдавии воссоздать единое экономическое и таможенное пространство", — заявили в Бюро.В ведомстве уточнили, что в ближайшее время через этот пункт пропуска не планируется возобновление импорта и экспорта между Молдавией Украиной. Пока речь идет "лишь о транзитном режиме для перевозок продовольственных грузов и зерна из Украины в Румынию", уточнили в Бюро.Ранее решение открыть пункт пропуска "Кучурган-Новосавицкая", расположенный на украинско-приднестровской границе, приняло правительство Украины. Это первый таможенный пункт, открытый Украиной с февраля прошлого года.Издание, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что пункт не будет использоваться для пассажирских перевозок и скорее всего станет резервным для действующих маршрутов на юге Молдавии и Одесской области Украины.В соцсетях 6 октября появились видеозаписи, с последствиями ночного удара российских БПЛА по населенному пункту Орловка, который находится в Одесской области, на границе с Румынией. Пользователи отмечали, что на видео показано, как горит здание таможни и паромная переправа через Дунай.Госпогранслужба Украины позже сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.
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новости, украина, приднестровье, молдавия, граница, кпп
Новости, Украина, Приднестровье, Молдавия, граница, КПП

Украина открывает пункт пропуска на границе с Приднестровьем

16:25 16.10.2023
 
© odessa-life.od.uaПриднестровье граница
Приднестровье граница
© odessa-life.od.ua
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Планируется, что пункт пропуска будет работать в транзитном режиме
Украина открывает железнодорожный пункт пропуска "Кучурган-Новосавицкая" на границе с Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом порталу NewsMaker сообщили в Бюро реинтеграции Молдавии.
"Контроль молдавской стороной на приднестровском участке консолидирует усилия Молдавии воссоздать единое экономическое и таможенное пространство", — заявили в Бюро.
В ведомстве уточнили, что в ближайшее время через этот пункт пропуска не планируется возобновление импорта и экспорта между Молдавией Украиной. Пока речь идет "лишь о транзитном режиме для перевозок продовольственных грузов и зерна из Украины в Румынию", уточнили в Бюро.
Ранее решение открыть пункт пропуска "Кучурган-Новосавицкая", расположенный на украинско-приднестровской границе, приняло правительство Украины. Это первый таможенный пункт, открытый Украиной с февраля прошлого года.
Издание, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что пункт не будет использоваться для пассажирских перевозок и скорее всего станет резервным для действующих маршрутов на юге Молдавии и Одесской области Украины.
В соцсетях 6 октября появились видеозаписи, с последствиями ночного удара российских БПЛА по населенному пункту Орловка, который находится в Одесской области, на границе с Румынией. Пользователи отмечали, что на видео показано, как горит здание таможни и паромная переправа через Дунай.
Госпогранслужба Украины позже сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.
Пожар на военном складе в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
6 октября, 13:02
Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области В соцсетях 6 октября появились видеозаписи, которые пользователи описали как кадры последствий ночного удара российских БПЛА по населенному пункту Орловка, который находится в Одесской области, на границе с Румынией
 
НовостиУкраинаПриднестровьеМолдавияграницаКПП
 
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