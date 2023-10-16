https://ukraina.ru/20231016/1050199524.html

Многогранный Григорий Потёмкин. Принц-консорт во главе Новороссии

Многогранный Григорий Потёмкин. Принц-консорт во главе Новороссии - 16.10.2023 Украина.ру

Многогранный Григорий Потёмкин. Принц-консорт во главе Новороссии

Екатерина II по праву входит в число правителей России, удостоившихся почётного эпитета "Великие" (наряду с Иваном III и Петром I). В её царствование Россия стала одной из сильнейших мировых держав, завоевала выход к Чёрному морю, добилась большого прогресса в модернизации

2023-10-16T08:00

2023-10-16T08:00

2023-10-16T08:00

история

история

история новороссии

российская империя

екатерина ii

григорий потемкин

xviii век

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Но что может один человек, пусть даже весьма одарённый и наделённый самодержавной властью в огромном государстве? Без достойных сподвижников его идеи так и останутся нереализованными.Екатерине Великой повезло в том, что рядом с ней был Григорий Потёмкин – верный слуга, эрудит, талантливый администратор, открытый для смелых новшеств.16 октября 1791 года в возрасте 52 лет перестало биться сердце этого, пожалуй, главного "екатерининского орла".Если согласиться с версией, что Екатерина II и Потёмкин были обвенчаны (тому есть косвенные подтверждения), то светлейшего князя можно рассматривать как фактического принца-консорта. В ряде европейских монархий так называют супруга правящей королевы, который сам не является суверенным монархом. Таковым, к примеру, был скончавшийся в 2021 году принц Филипп – муж английской королевы Елизаветы II.Главной опорой российской императрицы Потёмкин стал в сложнейшем для неё 1774 году, когда в условиях войны с османской Портой вспыхнуло широкомасштабное Пугачёвское восстание, а влиятельные царедворцы стали настойчиво подталкивать Екатерину II к передаче власти юному наследнику престола – Павлу Петровичу. Вызванный царицей с фронта молодой генерал Потёмкин обеспечил управляемость армии – основной опоры трона.Григорий Александрович стал фактическим, а за тем и официальным военным министром. На этом посту он отвечал за проведение одной из самых успешных армейских реформ в истории нашего государства. По имени фельдмаршала Петра Румянцева – другого соавтора этих преобразований её иногда называют "реформой Потёмкина-Румянцева".Русско-турецкая война 1768-74 годов показала, что Россия уступала османам в численности и качестве лёгкой кавалерии. Потёмкин ликвидировал этот дисбаланс за счёт усиления гусар и драгун, повышения маневренности кирасир, создания крупных кавалерийских соединений. Благодаря его усилиям возникла регулярная казачья конница, существенно усилились иррегулярные казачьи войска.В пехотных частях приоритетное внимание стало уделяться гренадерам, ставшим основной ударной силой при штыковых атаках. Потёмкин поддержал мнение Александра Суворова, что гренадерские полки необходимо комплектовать отборными кадрами.Важнейшее место в потёмкинской армии принадлежало егерям – пехотинцам, обученным меткой стрельбе, действиям в рассыпном строю.Военный министр пытался реформировать рекрутчину, а также выдвигал новые способы комплектования армии. Важным средством роста численности войск являлись поселенные полки. Срок солдатской службы при Потёмкине сократился до 15-ти лет.Сложнейшей задачей, которая легла на плечи фаворита императрицы было создание Черноморского флота.Потёмкин принял в непосредственное командование флот и Херсонское адмиралтейство в 1783 году, когда стал очевидным провал ранее принятой кораблестроительной программы на Чёрном море.Данный инцидент, кстати, стоил карьеры главе адмиралтейства – Ивану Ганнибалу, приходившегося сыном знаменитому арапу Петра Великого и двоюродным дедом поэту Александру Пушкину.Вероятно, опала родственника предопределила критический взгляд Пушкина на царствование Екатерины и деятельность Потёмкина.Светлейший князь нашёл полное расстройство дел в Херсоне. "Дороговизна порядков и неисправность подрядчиков истратили много денег и время… Никто из тех, кто должны были смотреть, не были при своём месте… все были удалены, а всё находилось в руках у секретаря у Ганнибалова… которого он увёз в с собой, не оставив здесь ни лесу, ни денег".Новым главой кораблестроительного ведомства был назначен энергичный адмирал Федот Клокачёв, руководивший прежде Азовской флотилией и адмиралтейством в Таганроге. В 1783 году именно его эскадра занята стратегически значимую Ахтиарскую гавань (Ганнибал просто не успел построить собственную эскадру, а переданные ему с Азовского моря восемь фрегатов пришли в негодность).Потёмкин усилил административные структуры в Херсоне, заложив основу для создания там самостоятельного адмиралтейства. Был введён порядок еженедельной отчётности адмиралтейского начальства перед Екатеринославским и Таврическим генерал-губернатором (Потёмкиным).С подачи Клокачёва Потёмкин добился серьёзной корректировки кораблестроительной программы. Началось создание нового типа судов – тяжёлых 50-пушечных (линейных) фрегатов, оснащенных 24- и 18-фунтовыми пушками и единорогами. Адмирал Клокачёв давно высказывал данную идею, но не находилось лоббиста, способного её протолкнуть.Это существенно ускорило строительство Черноморского флота, поскольку фрегаты могли строить и на мелководье в Азовском бассейне. В сентябре 1783 года удалось достроить заложенный ещё при Ганнибале первый русский линкор на юге "Слава Екатерины". А вот строившийся одновременно линейный корабль "Святая Екатерина" пришлось разобрать, т.к. началось гниение корпуса.За то дальше корабли стали исправно покидать эллинги под Херсоном: "Святой Павел" (октябрь 1784 года), "Мария Магдалина", тяжёлый фрегат "Георгий Победоносец" (июнь 1785 года).Правда эти радостные события произошли уже после смерти Клокачёва, скончавшегося в октябре 1783 года от чумы. Именно тогда для службы в главное адмиралтейство Черноморского флота прибыл Федор Ушаков. Ему довелось стать ближайшим соратником Потёмкина. А в число его доверенных лиц входили: основатель Екатеринослава Иван Синельников, первостроитель Николаева Михаил Фалеев, зачинатель Одессы Иосиф Де Рибас. Все эти талантливые люди были обязаны своим возвышению наместнику юга России Григорию Потёмкину.Конечно же административная деятельность Потёмкина не была лишена серьёзных ошибок. Однако, в отличие от многих своих коллег – высших сановников, он умел критично воспринимать свою работу, перестраиваться и искать более эффективные решения.Так было с одним из самых успешных проектов наместника Новороссии – заселением подвластных ему земель.Поначалу, сразу после назначения новороссийским губернатором Потёмкин отводил ведущую роль в освоении региона помещичьей колонизации. Бывшие земли Запорожской Сечи активно раздавались частным лицам. Из-за этого на юге формировались крупные имения. К 1790 году в руках помещиков находилось 82% новороссийских земель.Однако помещики оказались весьма посредственными организаторами массового крестьянского переселения. В связи с этим Потёмкин стал отдавать предпочтение вольной колонизации.Так родился очень резонансный указ императрицы от 5 мая 1779 года, обещавший бежавшим за границу "нижним чинам, крестьянам и посполитым людям" прощение, статус государственных крестьян и шестилетнее освобождение от податей в случае поселения в Новороссию. Многие крестьяне стали уходить тогда в Новороссию через Польшу, получив легальный способ избавления от крепостной зависимости и получения земельного надела.Ещё одним стимулом переселения в Причерноморье из внутренних губерний империи стал указ от 1781 года. Он вводил правило, по которому подати за переселенцев в Новороссию на протяжении полутора лет продолжали платить их прежние общины по старому месту жительства. Таким образом поощрялась миграция экономически активных земледельцев из районов, где крестьяне испытывали аграрный голод.Чтобы заселить государственные слободы в Новороссии Потёмкин не останавливался перед скупкой крепостных в центральных губерниях. А для того, чтобы увеличить количество таких слобод в разгар русско-турецкой войны 1787-91 годов он и вовсе добился выкупа казной помещичьих земель. Сам Потёмкин передал государству свои имения в Елизаветградском уезде.Всё это осуществлялось в контексте формирования уже упомянутых поселённых полков в регионе. Найдя в начале своей административной деятельности в Новороссии 4 гусарских и 4 пикинёрских полка, Потёмкин переформировал их в 9 гусарских и 6 пикинёрских."Комплектуясь в тех же самых губерниях и из вольных выходцев разного звания, заменяют весьма знатную часть государственных рекрут" – обосновывал Екатерине II свою идею глава военной коллегии.В центре его внимания были процессы становления казачьих войск в Новороссии: Черноморского, Бугского и Екатеринославского. Их военно-административная структура дублировала устройство Донского войска. С назначаемыми военной коллегией командирами, коллективным землевладением, податным войску крестьянством. Как и ряд других проектов светлейшего князя проект казачьей колонизации Новороссии прервался после его преждевременной смерти.Соединение в руках Потёмкина военной и гражданско-административной власти мотивировало его заботиться не только о завоевании и удержании новых земель. Важно было экономически закрепить здесь подданных Российского государства, а для этого необходимо было встроить Новороссию в систему международного разделения труда.Важнейшим достижением светлейшего князя, возглавлявшего южное направление внешней политики, было заключение Константинопольского торгового трактата с Турцией в 1783 году.Он фактически вводил режим свободной торговли между двумя империями. Благодаря этому, создаваемая в Новороссии житница получила очень ёмкий рынок сбыта в лице крупных османских городов.Причём сами османы были крайне заинтересованы в хлебном экспорте из Северного Причерноморья в силу его стабильности, относительной дешевизны (что позволяло туркам заниматься реэкспортом), большой вовлечённостью в него турецкого торгового флота.Ещё в начале 1780-х годов поставки российского зерна в Турцию были ничтожно малы, а уже через десятилетие пшеница стала главным товаром, вывозимым через черноморские порты. В 1793 году её вывезли из всех черноморских гаваней на 654 тыс. рублей, и к началу XIX века этот показатель почти утроился.Так, благодаря усилиям Потёмкина был создан долгосрочный экономический тренд, имеющий стратегическое значение и в наши дни. Хотя, если вдуматься, и другие его начинания продолжили определять жизнь Причерноморья и всей России после смерти светлейшего князя. Многочисленная и эффективная казачья конница стала важным фактором победы Российской империи над Наполеоном. Эскадра Черноморского флота позволила России овладеть Ионическими островами в Средиземноморье, которые контролировались Петербургом вплоть до Тильзитского мира. Политика интеграции старообрядцев в Русскую Православную церковь, начатая Потёмкиным в Новороссии, в XIX веке официально воплотилась во всероссийское движение единоверия. Города, основанные легендарным наместником Новороссии, стали важными центрами экономики и культурной жизни Российской империи, а также её продолжателей.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, российская империя, екатерина ii, григорий потемкин, xviii век