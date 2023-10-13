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США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби

США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби - 13.10.2023 Украина.ру

США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби

Более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами поступило в ВС России от КНДР. Такие данные бездоказательно привели в Белом доме, передаёт РИА Новости.

2023-10-13T22:04

2023-10-13T22:04

2023-10-13T22:04

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Сегодня, 13 октября, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби впервые обвинил Пхеньян в поставках вооружения Москве. Россия в обмен на вооружение и боеприпасы якобы предоставила КНДР истребители, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, а также передовые технологии, считают в США. Ранее Politico сообщало, что Китай поставлял военную помощь России с самого начала Специальной военной операции. Китайские компании в 2022 году якобы переправляли через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам. Вместе с тем, таможенные данные не говорят о том, что Китай поставляет большие объёмы вооружения в РФ, но они якобы показывают, что страна продает российским фирмам товары двойного назначения, отмечало СМИ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джон кирби, сша, китай, россия, военная помощь, сво