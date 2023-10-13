США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби - 13.10.2023 Украина.ру
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США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби - 13.10.2023 Украина.ру
США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
Более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами поступило в ВС России от КНДР. Такие данные бездоказательно привели в Белом доме, передаёт РИА Новости.
2023-10-13T22:04
2023-10-13T22:04
новости
джон кирби
сша
китай
россия
военная помощь
сво
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Сегодня, 13 октября, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби впервые обвинил Пхеньян в поставках вооружения Москве. Россия в обмен на вооружение и боеприпасы якобы предоставила КНДР истребители, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, а также передовые технологии, считают в США. Ранее Politico сообщало, что Китай поставлял военную помощь России с самого начала Специальной военной операции. Китайские компании в 2022 году якобы переправляли через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам. Вместе с тем, таможенные данные не говорят о том, что Китай поставляет большие объёмы вооружения в РФ, но они якобы показывают, что страна продает российским фирмам товары двойного назначения, отмечало СМИ.
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новости, джон кирби, сша, китай, россия, военная помощь, сво
Новости, Джон Кирби, США, Китай, Россия, военная помощь, СВО

США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби

22:04 13.10.2023
 
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
Читать в
Более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами поступило в ВС России от КНДР. Такие данные бездоказательно привели в Белом доме, передаёт РИА Новости.
Сегодня, 13 октября, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби впервые обвинил Пхеньян в поставках вооружения Москве.
"За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами", - заявил спикер Белого дома.
Россия в обмен на вооружение и боеприпасы якобы предоставила КНДР истребители, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, а также передовые технологии, считают в США.
Ранее Politico сообщало, что Китай поставлял военную помощь России с самого начала Специальной военной операции. Китайские компании в 2022 году якобы переправляли через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам. Вместе с тем, таможенные данные не говорят о том, что Китай поставляет большие объёмы вооружения в РФ, но они якобы показывают, что страна продает российским фирмам товары двойного назначения, отмечало СМИ.
 
НовостиДжон КирбиСШАКитайРоссиявоенная помощьСВО
 
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