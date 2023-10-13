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США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби - 13.10.2023 Украина.ру
США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
Более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами поступило в ВС России от КНДР. Такие данные бездоказательно привели в Белом доме, передаёт РИА Новости.
2023-10-13T22:04
2023-10-13T22:04
2023-10-13T22:04
новости
джон кирби
сша
китай
россия
военная помощь
сво
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Сегодня, 13 октября, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби впервые обвинил Пхеньян в поставках вооружения Москве. Россия в обмен на вооружение и боеприпасы якобы предоставила КНДР истребители, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, а также передовые технологии, считают в США. Ранее Politico сообщало, что Китай поставлял военную помощь России с самого начала Специальной военной операции. Китайские компании в 2022 году якобы переправляли через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам. Вместе с тем, таможенные данные не говорят о том, что Китай поставляет большие объёмы вооружения в РФ, но они якобы показывают, что страна продает российским фирмам товары двойного назначения, отмечало СМИ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джон кирби, сша, китай, россия, военная помощь, сво
Новости, Джон Кирби, США, Китай, Россия, военная помощь, СВО
США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
Более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами поступило в ВС России от КНДР. Такие данные бездоказательно привели в Белом доме, передаёт РИА Новости.
Сегодня, 13 октября, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби впервые обвинил Пхеньян в поставках вооружения Москве.
"За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами", - заявил спикер Белого дома.
Россия в обмен на вооружение и боеприпасы якобы предоставила КНДР истребители, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, а также передовые технологии, считают в США.
Ранее Politico сообщало, что Китай поставлял военную помощь России с самого начала Специальной военной операции. Китайские компании в 2022 году якобы переправляли через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам. Вместе с тем, таможенные данные не говорят о том, что Китай поставляет большие объёмы вооружения в РФ, но они якобы показывают, что страна продает российским фирмам товары двойного назначения, отмечало СМИ.