Путин констатировал бред западной элиты и омерзительное поведение Зеленского - 13.10.2023 Украина.ру
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Путин констатировал бред западной элиты и омерзительное поведение Зеленского
Путин констатировал бред западной элиты и омерзительное поведение Зеленского - 13.10.2023 Украина.ру
Путин констатировал бред западной элиты и омерзительное поведение Зеленского
В странах ЕС и США мало кто знает о том, кто воевал против русских во Второй мировой войне – отсюда и ужасные инциденты, такие как чествование эсэсовца в парламенте Канады. Об этом 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин
2023-10-13T19:59
2023-10-13T20:00
новости
владимир путин
канада
джастин трюдо
владимир зеленский
украинский неонацизм
неонацисты
нацизм
палата общин канады
парламент
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Во время саммита президент России обратился к недавнему примеру торжеств, которые в канадском парламенте были посвящены специально приглашённому карателю украинского происхождения. Путин заметил: "Дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС "Галиция"*. Это просто отвратительно"."Спикер парламента сказал: человек воевал во время войны против русских. Ну надо же знать, кто воевал против русских во время войны! И называть его тут же героем Канады и героем Украины! Бред какой-то просто… Но это, к сожалению, происходит".Путин также обратил внимание, как в западных СМИ этот скандал "тут же притопили, приглушили". Российский лидер заметил: "Но если так будут к этому относиться, то мы дождёмся возрождения нацизма в глобальном масштабе. Ужасно просто…".Однако "совсем уже отвратительно было смотреть на то, как глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины", заметил Путин.Характеризуя такое поведение Владимира Зеленского со товарищи, российский лидер сказал: "Это просто омерзительно".По мнению российского лидера, главы государств СНГ "всё должны сделать для того, чтобы в наших странах ничего подобного не было".Скандал в канадском парламенте с овациями бывшему легионеру SS Ярославу Гунько (Хунко) произошёл 22 сентября. Активное участие в чествовании 98-летнего "ветерана" приняли депутаты канадского парламента вместе со спикером, премьер-министр Джастин Трюдо и Владимир Зеленский с супругой. Еврейские организации не дали замолчать кощунство, в связи с чем Трюдо извинился перед некими украинцами и евреями, но не перед русскими. Горячо аплодировавший и обменивавшийся с беглым эсесовцем жестами Зеленский извиняться отказался. Польские чиновники заявили намерение добиваться выдачи Хунка-Гунько, но дальше слов у них дело не зашло. · *Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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новости, владимир путин, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, украинский неонацизм, неонацисты, нацизм, палата общин канады, парламент, политическая конъюнктура, политическая ситуация, скандал, международные отношения, русофобия, снг, исторические мифы, вторая мировая война, антигитлеровская коалиция
Новости, Владимир Путин, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, украинский неонацизм, неонацисты, нацизм, Палата общин Канады, парламент, политическая конъюнктура, политическая ситуация, скандал, международные отношения, Русофобия, СНГ, исторические мифы, Вторая мировая война, антигитлеровская коалиция

Путин констатировал бред западной элиты и омерзительное поведение Зеленского

19:59 13.10.2023 (обновлено: 20:00 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В странах ЕС и США мало кто знает о том, кто воевал против русских во Второй мировой войне – отсюда и ужасные инциденты, такие как чествование эсэсовца в парламенте Канады. Об этом 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин
Во время саммита президент России обратился к недавнему примеру торжеств, которые в канадском парламенте были посвящены специально приглашённому карателю украинского происхождения. Путин заметил: "Дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС "Галиция"*. Это просто отвратительно".
"Спикер парламента сказал: человек воевал во время войны против русских. Ну надо же знать, кто воевал против русских во время войны! И называть его тут же героем Канады и героем Украины! Бред какой-то просто… Но это, к сожалению, происходит".
Путин также обратил внимание, как в западных СМИ этот скандал "тут же притопили, приглушили". Российский лидер заметил: "Но если так будут к этому относиться, то мы дождёмся возрождения нацизма в глобальном масштабе. Ужасно просто…".
Однако "совсем уже отвратительно было смотреть на то, как глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины", заметил Путин.
Характеризуя такое поведение Владимира Зеленского со товарищи, российский лидер сказал: "Это просто омерзительно".
По мнению российского лидера, главы государств СНГ "всё должны сделать для того, чтобы в наших странах ничего подобного не было".
Скандал в канадском парламенте с овациями бывшему легионеру SS Ярославу Гунько (Хунко) произошёл 22 сентября. Активное участие в чествовании 98-летнего "ветерана" приняли депутаты канадского парламента вместе со спикером, премьер-министр Джастин Трюдо и Владимир Зеленский с супругой. Еврейские организации не дали замолчать кощунство, в связи с чем Трюдо извинился перед некими украинцами и евреями, но не перед русскими.
Горячо аплодировавший и обменивавшийся с беглым эсесовцем жестами Зеленский извиняться отказался. Польские чиновники заявили намерение добиваться выдачи Хунка-Гунько, но дальше слов у них дело не зашло.
· *Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
29 сентября, 13:04
В Канаде призвали снести памятник подразделению, в котором воевал нацист Ярослав ХункаНедопустимо иметь памятники подразделению, связанному с Холокостом, заявил представитель центра "Друзья Симона Визенталя"
 
НовостиВладимир ПутинКанадаДжастин ТрюдоВладимир Зеленскийукраинский неонацизмнеонацистынацизмПалата общин Канадыпарламентполитическая конъюнктураполитическая ситуацияскандалмеждународные отношенияРусофобияСНГисторические мифыВторая мировая войнаантигитлеровская коалиция
 
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19:59Путин констатировал бред западной элиты и омерзительное поведение Зеленского
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