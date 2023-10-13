Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада - 13.10.2023 Украина.ру
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Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада
Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада - 13.10.2023 Украина.ру
Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада
В отличие от Украины, ее западные кураторы извлекают ощутимую пользу от поставок ей оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза 13 октября
2023-10-13T19:12
2023-10-13T19:12
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Поставки вооружения Киеву странами Запада стало центральной темой обсуждения на заседании ООН, состоявшееся в Нью-Йорке по инициативе России.В своем выступлении Небензя подчеркнул, что помощь Украине со стороны Запада дает лишь обратный эффект: "накачивает оружием и отговаривает Киевский режим от реалистичных сценариев урегулирования кризиса".Он добавила, что в такой ситуации в проигрыше остаются только украинцы, "ставшие пешками в чужой геополитической игре".
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новости, новости украины, совбез оон, поставки, оружие
Новости, Новости Украины, Совбез ООН, поставки, оружие

Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада

19:12 13.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
В отличие от Украины, ее западные кураторы извлекают ощутимую пользу от поставок ей оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза 13 октября
Поставки вооружения Киеву странами Запада стало центральной темой обсуждения на заседании ООН, состоявшееся в Нью-Йорке по инициативе России.
В своем выступлении Небензя подчеркнул, что помощь Украине со стороны Запада дает лишь обратный эффект: "накачивает оружием и отговаривает Киевский режим от реалистичных сценариев урегулирования кризиса".

"Украина прочно закрепилась в качестве полигона для испытания военной техники и технологий. Так, посмотрев, как на Украине горят "Леопарды", США приняли решение отказаться от танка М1 "Абрамс" в пользу более легких и компактных машин. В отличие от Украины, ее западные кураторы извлекают вполне ощутимую пользу", – пояснил постпред РФ при ООН.

Он добавила, что в такой ситуации в проигрыше остаются только украинцы, "ставшие пешками в чужой геополитической игре".
 
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