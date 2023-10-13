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Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада

Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада - 13.10.2023 Украина.ру

Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада

В отличие от Украины, ее западные кураторы извлекают ощутимую пользу от поставок ей оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза 13 октября

2023-10-13T19:12

2023-10-13T19:12

2023-10-13T19:12

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Поставки вооружения Киеву странами Запада стало центральной темой обсуждения на заседании ООН, состоявшееся в Нью-Йорке по инициативе России.В своем выступлении Небензя подчеркнул, что помощь Украине со стороны Запада дает лишь обратный эффект: "накачивает оружием и отговаривает Киевский режим от реалистичных сценариев урегулирования кризиса".Он добавила, что в такой ситуации в проигрыше остаются только украинцы, "ставшие пешками в чужой геополитической игре".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, совбез оон, поставки, оружие