"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность
22:15 13.10.2023 (обновлено: 22:27 13.10.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Остановка украинского наступления произошла 20–22 сентября, но Киев продолжает утверждать, что удерживает инициативу на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Украинские СМИ продолжают муссировать тему войны Израиля против ХАМАСа, словно не замечая действий российской армии в Авдеевке и под Купянском. Для изменения новостной повестки Киеву необходимы внушительных изменения на линии фронта, рассказал эксперт.
Пока не будет занят существенный участок фронта или населенный пункт, Украина будет утверждать, что инициатива на их стороне. Именно "инициатива" стала любимым словом для украинских властей, добавил Скоробогатый.
"Киевский режим по-прежнему пытается сбить историю с "контрнаступом". Дело даже не в том, что очень многое было обещано в самом начале, а в том, что очень многое было обещано в конце. Мол, ВСУ настолько хитрые, что они вот-вот истощат российскую оборону и пойдут вперед", - подчеркнул политолог.
Остановка украинского "контрнаступа" произошла 20–22 сентября. Эта операция выдохлась, и сейчас Украина пытается организовать что-то на осеннюю кампанию, но больше для того, чтобы не дать продвинуться российским войскам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь