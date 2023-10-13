"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность - 13.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231013/1050164617.html
"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность
"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность - 13.10.2023 Украина.ру
"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность
Остановка украинского наступления произошла 20–22 сентября, но Киев продолжает утверждать, что удерживает инициативу на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-10-13T22:15
2023-10-13T22:27
новости
сво
украина
бои
наступление
вс рф
армия
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046741974_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_03cd8ca3566b39addff2ecb37fd0698f.jpg
Украинские СМИ продолжают муссировать тему войны Израиля против ХАМАСа, словно не замечая действий российской армии в Авдеевке и под Купянском. Для изменения новостной повестки Киеву необходимы внушительных изменения на линии фронта, рассказал эксперт.Пока не будет занят существенный участок фронта или населенный пункт, Украина будет утверждать, что инициатива на их стороне. Именно "инициатива" стала любимым словом для украинских властей, добавил Скоробогатый.Остановка украинского "контрнаступа" произошла 20–22 сентября. Эта операция выдохлась, и сейчас Украина пытается организовать что-то на осеннюю кампанию, но больше для того, чтобы не дать продвинуться российским войскам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231013/1050157499.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046741974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0567646a508b6969e962437075c4a873.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, украина, бои, наступление, вс рф, армия, фронт
Новости, СВО, Украина, бои, наступление, ВС РФ, армия, фронт

"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность

22:15 13.10.2023 (обновлено: 22:27 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Остановка украинского наступления произошла 20–22 сентября, но Киев продолжает утверждать, что удерживает инициативу на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Украинские СМИ продолжают муссировать тему войны Израиля против ХАМАСа, словно не замечая действий российской армии в Авдеевке и под Купянском. Для изменения новостной повестки Киеву необходимы внушительных изменения на линии фронта, рассказал эксперт.
Пока не будет занят существенный участок фронта или населенный пункт, Украина будет утверждать, что инициатива на их стороне. Именно "инициатива" стала любимым словом для украинских властей, добавил Скоробогатый.
"Киевский режим по-прежнему пытается сбить историю с "контрнаступом". Дело даже не в том, что очень многое было обещано в самом начале, а в том, что очень многое было обещано в конце. Мол, ВСУ настолько хитрые, что они вот-вот истощат российскую оборону и пойдут вперед", - подчеркнул политолог.
Остановка украинского "контрнаступа" произошла 20–22 сентября. Эта операция выдохлась, и сейчас Украина пытается организовать что-то на осеннюю кампанию, но больше для того, чтобы не дать продвинуться российским войскам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Василий Дандыкин интервью
13:54
Василий Дандыкин: Россия не устроит ВСУ под Авдеевкой новый Артемовск, потому что у них уже нет резервовВ Авдеевке у ВС РФ есть возможности по применению авиации. Главное — подавить средств ПВО противника. Так что мы сможем использовать ФАБ-1500 еще активнее
 
НовостиСВОУкраинабоинаступлениеВС РФармияфронт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:15Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
23:11Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg
22:32Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров
22:15"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность
22:04США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
21:33Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать
21:15"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС
20:59Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку
20:58ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph
20:32Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта
20:28Всего – 165 млрд евро: Небензя оценил объёмы помощи Киеву от Запада
19:59Путин констатировал бред западной элиты и омерзительное поведение Зеленского
19:58Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека
19:30Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой
19:12Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада
18:52Путин об Украине, конец "контрнаступа". Итоги 13 октября на Украине
18:48"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС
18:29"Это не та сумма": Песков раскритиковал "эпизодические подачки США"
18:18Украина закончила контрнаступление – Небензя
18:06Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе
Лента новостейМолния