Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах - 12.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231012/1050119022.html
Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах
Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах - 12.10.2023 Украина.ру
Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах
Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал итоги земельных выборов в Германии, а также российско-иракские переговоры в Кремле на фоне обострения ближневосточного конфликта
2023-10-12T11:44
2023-10-12T11:44
видео
александр асафов
выборы
президентские выборы
фрг
владимир путин
кремль
ирак
переговоры
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050118895_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b725b6d3019210f70823b7bef91bcc14.jpg
00:33 - Поправки в Федеральный закон №19: о целях; 02:28 - Земельные выборы в Германии: удар по немецкой политической системе; 05:25 - Российско-иракские переговоры в Кремле; 08:29 - Кто еще будет втянут в войну на Ближнем Востоке? 12:17 - Опасения Киева после начала войны на Ближнем Востоке; 14:49 - О релокантах и понятии пропаганды.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050118895_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_254e8486e60dbcfc320a1a19f05c6de7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр асафов, выборы, президентские выборы, фрг, владимир путин, кремль, ирак, переговоры, ближний восток, сво, украина, релоканты, пропаганда, видео
Видео, Александр Асафов, выборы, президентские выборы, ФРГ, Владимир Путин, Кремль, Ирак, переговоры, Ближний Восток, СВО, Украина, релоканты, пропаганда

Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах

11:44 12.10.2023
 
Читать в
Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал итоги земельных выборов в Германии, а также российско-иракские переговоры в Кремле на фоне обострения ближневосточного конфликта
00:33 - Поправки в Федеральный закон №19: о целях;
02:28 - Земельные выборы в Германии: удар по немецкой политической системе;
05:25 - Российско-иракские переговоры в Кремле;
08:29 - Кто еще будет втянут в войну на Ближнем Востоке?
12:17 - Опасения Киева после начала войны на Ближнем Востоке;
14:49 - О релокантах и понятии пропаганды.
 
ВидеоАлександр Асафоввыборыпрезидентские выборыФРГВладимир ПутинКремльИракпереговорыБлижний ВостокСВОУкраинарелокантыпропаганда
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала