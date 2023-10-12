https://ukraina.ru/20231012/1050119022.html
Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах
Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах - 12.10.2023 Украина.ру
Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах
Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал итоги земельных выборов в Германии, а также российско-иракские переговоры в Кремле на фоне обострения ближневосточного конфликта
2023-10-12T11:44
2023-10-12T11:44
2023-10-12T11:44
видео
александр асафов
выборы
президентские выборы
фрг
владимир путин
кремль
ирак
переговоры
ближний восток
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00:33 - Поправки в Федеральный закон №19: о целях; 02:28 - Земельные выборы в Германии: удар по немецкой политической системе; 05:25 - Российско-иракские переговоры в Кремле; 08:29 - Кто еще будет втянут в войну на Ближнем Востоке? 12:17 - Опасения Киева после начала войны на Ближнем Востоке; 14:49 - О релокантах и понятии пропаганды.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр асафов, выборы, президентские выборы, фрг, владимир путин, кремль, ирак, переговоры, ближний восток, сво, украина, релоканты, пропаганда, видео
Видео, Александр Асафов, выборы, президентские выборы, ФРГ, Владимир Путин, Кремль, Ирак, переговоры, Ближний Восток, СВО, Украина, релоканты, пропаганда
Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах
Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал итоги земельных выборов в Германии, а также российско-иракские переговоры в Кремле на фоне обострения ближневосточного конфликта
00:33 - Поправки в Федеральный закон №19: о целях;
02:28 - Земельные выборы в Германии: удар по немецкой политической системе;
05:25 - Российско-иракские переговоры в Кремле;
08:29 - Кто еще будет втянут в войну на Ближнем Востоке?
12:17 - Опасения Киева после начала войны на Ближнем Востоке;
14:49 - О релокантах и понятии пропаганды.