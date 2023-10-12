https://ukraina.ru/20231012/1050119022.html

Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах

Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах - 12.10.2023 Украина.ру

Втянется ли в войну Иран и забросят ли США Украину: Асафов о реалиях и прогнозах

Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал итоги земельных выборов в Германии, а также российско-иракские переговоры в Кремле на фоне обострения ближневосточного конфликта

2023-10-12T11:44

2023-10-12T11:44

2023-10-12T11:44

видео

александр асафов

выборы

президентские выборы

фрг

владимир путин

кремль

ирак

переговоры

ближний восток

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00:33 - Поправки в Федеральный закон №19: о целях; 02:28 - Земельные выборы в Германии: удар по немецкой политической системе; 05:25 - Российско-иракские переговоры в Кремле; 08:29 - Кто еще будет втянут в войну на Ближнем Востоке? 12:17 - Опасения Киева после начала войны на Ближнем Востоке; 14:49 - О релокантах и понятии пропаганды.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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