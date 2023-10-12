На небоскрёбе Bloomberg в Нью-Йорке влаг Украины сменили на флаг Израиля - 12.10.2023 Украина.ру
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На небоскрёбе Bloomberg в Нью-Йорке влаг Украины сменили на флаг Израиля
На небоскрёбе Bloomberg в Нью-Йорке влаг Украины сменили на флаг Израиля - 12.10.2023 Украина.ру
На небоскрёбе Bloomberg в Нью-Йорке влаг Украины сменили на флаг Израиля
Неоновое изображение украинского флага на небоскрёбе, в котором располагается штаб квартира Bloomberg L.P. в Нью-Йорке, сменилось изображением флага Израиля. Об этом 12 октября сообщает корреспондент РИА Новости
2023-10-12T04:43
2023-10-12T04:43
новости
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украина
израиль
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Жёлто-голубой украинский флаг на небоскрёбе по адресу Лексингтон авеню, 731 появился после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Изображение, высветившееся на верхних этажах, было видно за много кварталов из разных точек города.К 12 октября украинские цвета флага сменились на израильские.По словам одного из служащих здания, ему неизвестна причина смены флага. Но для Америки "важно поддержать союзников" при любом кризисе.
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новости, сша, украина, израиль, флаг
Новости, США, Украина, Израиль, флаг

На небоскрёбе Bloomberg в Нью-Йорке влаг Украины сменили на флаг Израиля

04:43 12.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Неоновое изображение украинского флага на небоскрёбе, в котором располагается штаб квартира Bloomberg L.P. в Нью-Йорке, сменилось изображением флага Израиля. Об этом 12 октября сообщает корреспондент РИА Новости
Жёлто-голубой украинский флаг на небоскрёбе по адресу Лексингтон авеню, 731 появился после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Изображение, высветившееся на верхних этажах, было видно за много кварталов из разных точек города.
К 12 октября украинские цвета флага сменились на израильские.
По словам одного из служащих здания, ему неизвестна причина смены флага. Но для Америки "важно поддержать союзников" при любом кризисе.
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 15:46
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