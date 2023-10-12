На небоскрёбе Bloomberg в Нью-Йорке влаг Украины сменили на флаг Израиля
Неоновое изображение украинского флага на небоскрёбе, в котором располагается штаб квартира Bloomberg L.P. в Нью-Йорке, сменилось изображением флага Израиля. Об этом 12 октября сообщает корреспондент РИА Новости
Жёлто-голубой украинский флаг на небоскрёбе по адресу Лексингтон авеню, 731 появился после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Изображение, высветившееся на верхних этажах, было видно за много кварталов из разных точек города.
К 12 октября украинские цвета флага сменились на израильские.
По словам одного из служащих здания, ему неизвестна причина смены флага. Но для Америки "важно поддержать союзников" при любом кризисе.