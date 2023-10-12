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Атака БПЛА и взрывы в Умани в Черкасской области – украинские СМИ

Атака БПЛА и взрывы в Умани в Черкасской области – украинские СМИ - 12.10.2023 Украина.ру

Атака БПЛА и взрывы в Умани в Черкасской области – украинские СМИ

Взрывы в результате атаки российских беспилотников прозвучали в городе Умань в Черкасской области Украины. Об этом украинское издание "Зеркало недели" 12 октября сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-12T03:20

2023-10-12T03:20

2023-10-12T03:22

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Предупреждение об угрозе атаки "вражеских БПЛА" появилось в канале издания в 2:11 по московскому времени."Умань, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, появившемся в 2:24 мск.Вооружённые силы России практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Большая часть этих атак проводится ночью для уменьшения угрозы мирному населению.Ранее также объявлялась воздушная тревога в Винницкой области Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, черкасская область, обстрелы, вс рф, сво, бпла