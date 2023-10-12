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Террикон у Авдеевского коксохимического завода взят армией России – СМИ
Террикон у Авдеевского коксохимического завода взят армией России – СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
Террикон у Авдеевского коксохимического завода взят армией России – СМИ
Российская армия взяла под контроль важнейший укрепрайон Вооружённых сил Украины в Авдеевке – террикон, расположенный у местного коксохимического завода. Об этом сообщают сразу несколько источников
2023-10-12T03:11
2023-10-12T03:11
2023-10-12T03:11
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В ходе ожесточённых боёв бойцы российской армии выбили врага, уничтожив и заставив боевиков киевского режима бежать. Как сообщает телеграм-канал "Рыбарь", на северном фланге российская армия стремительно развивает успех: занят "террикон", шли бои у Бердычей и Петровского. Также идет продвижение на юге – в районе укрепрайона "Царская охота". Есть вероятность контратаки ВСУ, информирует источник. Как заявлялось ранее, контроль над авдеевским терриконом позволяет ВС РФ контролировать подступы к северной окраине Авдеевки. Накануне 11 октября глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявлял украинским СМИ, что "такого ВСУ ещё не видели" – российская армия накрывает шквальным огнём позиции боевиков Киева в Авдеевке и днём, и ночью.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, авдеевка, наступление, вс рф, донецкая народная республика
Новости, ВСУ, Авдеевка, наступление, ВС РФ, Донецкая Народная Республика
Террикон у Авдеевского коксохимического завода взят армией России – СМИ
Российская армия взяла под контроль важнейший укрепрайон Вооружённых сил Украины в Авдеевке – террикон, расположенный у местного коксохимического завода. Об этом сообщают сразу несколько источников
"В течение всего дня севернее Авдеевки шла битва за важную господствующую высоту – авдеевский террикон. Российские войска, при поддержке бронетехники, авиации и артиллерии атаковали с двух направлений", – пишет телграмм-канал "Военкоры русской весны".
В ходе ожесточённых боёв бойцы российской армии выбили врага, уничтожив и заставив боевиков киевского режима бежать.
Как сообщает телеграм-канал "Рыбарь", на северном фланге российская армия стремительно развивает успех: занят "террикон", шли бои у Бердычей и Петровского. Также идет продвижение на юге – в районе укрепрайона "Царская охота". Есть вероятность контратаки ВСУ, информирует источник.
Как заявлялось ранее, контроль над авдеевским терриконом позволяет ВС РФ контролировать подступы к северной окраине Авдеевки.
Накануне 11 октября глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявлял
украинским СМИ, что "такого ВСУ ещё не видели" – российская армия накрывает шквальным огнём позиции боевиков Киева в Авдеевке и днём, и ночью.