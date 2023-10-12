https://ukraina.ru/20231012/1050102037.html

Украину стирают с повестки дня. Эксперты об угрозах для Киева

Украину стирают с повестки дня. Эксперты об угрозах для Киева - 12.10.2023 Украина.ру

Украину стирают с повестки дня. Эксперты об угрозах для Киева

Киеву следует приготовиться к постепенному сокращению объемов международной помощи и нужно сосредоточиться на усилении возможностей собирать собственные доходы – как налоговые, так и таможенные

2023-10-12T05:23

2023-10-12T05:23

2023-10-12T05:23

эксклюзив

украина

ближний восток

андрей золотарев

олег соскин

россия

сша

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Об этом в интервью изданию NV Бизнес заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.Вполне возможно, что сокращение помощи Запада будет не таким постепенным, как это виделось еще недавно. Трагические события на Ближнем Востоке все меняют – или почти все.Во всяком случае, Запад вынужден теперь в срочном порядке наращивать помощь Израилю. А что с Украиной?Отношение США к Киеву изменится, считает украинский политолог Михаил Чаплыга. Он в эфире ютуб-канала "Дикий live" обратил внимание на то, что "теперь все заявления по Украине делает не Британия, а Франция – Британии больше нет"."Тот шпиндель, который вечно ломал эту большую игру США и России — больше его нет", – сказал эксперт.По его словам, Британия теперь занята делами в своей старой вотчине – "а это Ближний Восток", где Лондону предстоит решать ряд проблем.Вообще, дело не в Украине, война идет не за Украину, "миром правят выборы в США", и сейчас идет большая война с идеологией транснационалов и соросятины, считает Чаплыга.А Украина?"А мы просто попали в мясорубку этого всего", – констатировал политолог.Он добавил, что Израиль не может вести долгую войну, это записано в основах военной доктрины этой страны. В таком случае нужна будет мобилизация, и через какое-то время экономика просто рухнет.А вот Украина воюет — но это только за счет поставок денег и оружия. Если выключить оба эти рычага, то "больше не будет ни войны, ни Украины". По утверждению эксперта, это было прямо сказано за закрытыми дверями на встрече в Сенате США, когда там был Зеленский.А "за двери" эти слова вынес представитель республиканцев.По мнению Чаплыги, Украина точку невозврата прошла в январе этого года, с этого времени страна (точнее, киевский режим — Ред.) существует исключительно благодаря внешним кредитам и военной помощи — и кто тогда осуществляет субъектность?"80 копеек в каждой гривне — больше не наши", – отметил эксперт.Украинское государство, по его словам, существует "в коме", на двух этих капельницах, если их выключить, то – "ты будешь делать то, что тебе скажут". Вот и вся государственность.Да и кто сейчас будет помнить об Украине на фоне разгорающейся ближневосточной войны?Украинский политолог и экономист Олег Соскин констатирует в своем блоге: "Израиль полностью стирает Украину, Зеленского, помощь Киеву, в общем, все стирает. Израиль стирает Украину с повестки дня".По его мнению, для Зеленского и для всей страны "начинается черная полоса", никаких денег от Запада Украина уже не получит.Политолог Андрей Золотарев не столь категоричен: речь идет не о немедленном прекращении, но о сокращении военной помощи Киеву, экономическая и финансовая помощь – пока "в тумане"."Совершенно понятно, что тех объемов, которые были до августа текущего года, Украине уже не видать", – сказал Золотарев в интервью ютуб-каналу Politeka.Он продолжил: соответственно, возникает вопрос об экономической и финансовой стабильности на Украине, не просто так отменен фиксированный курс гривны, хотя "обычно во время войны делают наоборот — фиксируют, потому что это якорь, который обеспечивает финансовую стабильность государства".Теперь со стабильностью будут проблемы, да такие, что может быть, вскорости вообще запретят публиковать курс гривны к доллару – "дабы не расстраивать население", предположил эксперт.По его словам, скорее всего, дыры придется затыкать с помощью печатного станка, а это неминуемо приведет к серьезной инфляции.В условиях дефицита техники, дефицита средств, в условиях слабости своего ВПК — Украине надо приготовиться к отсутствию успеха в контрнаступлении, тут уже стоит другая задача – важно не потерять много территорий, считает эксперт.Что касается трагических событий в Израиле, то они приводят к тому, что "Украина будет пропадать с радаров", внимание мира будет приковано к Ближнему Востоку. Плюс к этому, у Киева возникнут проблемы в отношениях с арабским миром, отметил Золотарев.Проблемы у киевского режима будут не только с арабским миром, но и с гражданами самой Украины, если будет продолжена та же политика. Собственно, эти проблемы давно уже приобрели серьезный характер, о чем свидетельствует стремительное сокращение численности населения страны.Украинский философ Сергей Дацюк предостерегает нынешнюю власть: вы можете украинизировать Украину здесь и сейчас, но тогда Украина никого не сможет победить."Мы же не понимаем, что, когда мы еще десять улиц украинизировали, еще там памятники снесли, то это нравится не всем. Это не работает на единство – вот мы этого не понимаем.Это нужно сделать, но постепенно. Потому что от вас люди разбегутся, если будете делать это радикально, резко, вот тут – "давайте уже". Можно, конечно, Украину украинизировать и сделать в ней только один пантеон героев, один, так сказать, список памятников, одно представление о коллективной памяти – просто в Украине останется очень мало людей.Их не хватит для того чтобы выиграть войну не то что с Россией, а и с гораздо меньшими странами", – сказал Дацюк в эфире ютуб-канала "Новини.LIVE".По словам философа, "тут нужно выбирать – или мы этническая страна, и тогда тех, кто готов выбирать этническую идентичность, очень мало – ну, тогда, соответственно, и Украина уменьшится"."Если вы думаете, что это будет только по Днепру, вы ошибаетесь, это будет намного дальше Днепра, где-то… вот Киев и Западная Украина, вот все, что останется от Украины, если ее делать моноэтнической", – сказал Дацюк.Он добавил: "Мы сделали выбор в этом направлении – хорошо, мы должны иметь дело с последствиями нашего выбора".

https://ukraina.ru/20231011/1050081074.html

https://ukraina.ru/20231011/1050058219.html

https://ukraina.ru/20231010/1050027885.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, ближний восток, андрей золотарев, олег соскин, россия, сша