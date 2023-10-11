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Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия

Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия - 11.10.2023 Украина.ру

Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия

Страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия из-за предпринимаемых РФ шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который не был ратифицирован Соединенными Штатами. Об этом в среду, 11 октября, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг

2023-10-11T23:54

2023-10-11T23:54

2023-10-11T23:54

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ядерное оружие

нато

йенс столтенберг

испытания

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По его словам, союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25 лет и сейчас у альянса нет планов возобновлять испытания. НАТО внимательно следит за деятельностью России в этом вопросе и до сих пор не замечало изменений в позиционировании ядерного оружия, требующих реакции, подчеркнул Столтенберг. Ранее сообщалось, что Госдума РФ в течение десяти дней намерена проработать выход из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ядерное оружие, нато, йенс столтенберг, испытания, сша