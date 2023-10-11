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Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия
Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия - 11.10.2023 Украина.ру
Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия
Страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия из-за предпринимаемых РФ шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который не был ратифицирован Соединенными Штатами. Об этом в среду, 11 октября, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг
2023-10-11T23:54
2023-10-11T23:54
2023-10-11T23:54
новости
ядерное оружие
нато
йенс столтенберг
испытания
сша
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По его словам, союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25 лет и сейчас у альянса нет планов возобновлять испытания. НАТО внимательно следит за деятельностью России в этом вопросе и до сих пор не замечало изменений в позиционировании ядерного оружия, требующих реакции, подчеркнул Столтенберг. Ранее сообщалось, что Госдума РФ в течение десяти дней намерена проработать выход из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор.
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, нато, йенс столтенберг, испытания, сша
Новости, Ядерное оружие, НАТО, Йенс Столтенберг, испытания, США
Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия
Страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия из-за предпринимаемых РФ шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который не был ратифицирован Соединенными Штатами. Об этом в среду, 11 октября, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг
По его словам, союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25 лет и сейчас у альянса нет планов возобновлять испытания. НАТО внимательно следит за деятельностью России в этом вопросе и до сих пор не замечало изменений в позиционировании ядерного оружия, требующих реакции, подчеркнул Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ в течение десяти дней намерена проработать выход из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор.