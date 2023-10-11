Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050108932.html
Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия
Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия - 11.10.2023 Украина.ру
Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия
Страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия из-за предпринимаемых РФ шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который не был ратифицирован Соединенными Штатами. Об этом в среду, 11 октября, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг
2023-10-11T23:54
2023-10-11T23:54
новости
ядерное оружие
нато
йенс столтенберг
испытания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1afc1f58a8131c25ea0b574683d2f2c7.jpg
По его словам, союзники по&nbsp;НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25&nbsp;лет и сейчас у альянса нет планов возобновлять испытания. НАТО внимательно следит за&nbsp;деятельностью&nbsp;России&nbsp;в&nbsp;этом вопросе и до&nbsp;сих пор не замечало изменений в&nbsp;позиционировании ядерного оружия, требующих реакции, подчеркнул Столтенберг. Ранее сообщалось, что Госдума РФ в течение десяти дней намерена проработать выход из&nbsp;Договора о&nbsp;всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин&nbsp;пояснил, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_74:0:1497:1067_1920x0_80_0_0_cca5d75ac2c2fe08fb4665497b5fa500.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ядерное оружие, нато, йенс столтенберг, испытания, сша
Новости, Ядерное оружие, НАТО, Йенс Столтенберг, испытания, США

Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия

23:54 11.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Читать в
Страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия из-за предпринимаемых РФ шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который не был ратифицирован Соединенными Штатами. Об этом в среду, 11 октября, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг
По его словам, союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25 лет и сейчас у альянса нет планов возобновлять испытания. НАТО внимательно следит за деятельностью России в этом вопросе и до сих пор не замечало изменений в позиционировании ядерного оружия, требующих реакции, подчеркнул Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ в течение десяти дней намерена проработать выход из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор.
 
НовостиЯдерное оружиеНАТОЙенс СтолтенбергиспытанияСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:54Столтенберг: страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия
23:39США будут и дальше помогать Украине – Умеров
23:18Зеленский намерен посетить Израиль – СМИ
23:15Военный эксперт о том, как ВС РФ деморализуют ВСУ под Авдеевкой и состоится ли зимнее наступление
22:51Минюст Польши: "Еврократы под влиянием Германии стремятся создать IV Рейх"
22:47Дефицит госбюджета – около 20% ВВП: Украина просит ещё 42 млрд долларов
22:15"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке
22:14"Такого ещё не видели": Авдеевка пылает из-за наступления ВС России
22:06Припомнили министру украинскую ракету: в Польше 11 офицеров ушли в отставку
21:40Массовое отключение от газа целых областей прогнозируют на Украине
21:16Республиканцы выдвинули в спикеры палаты представителей Скализа - The Hill
21:15"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну
21:00Вассерман о евреях, конфликте с арабами и единственном варианте выхода из тупика
20:47"Разбой на море": В МИД РФ осудили передачу Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе
20:38США монополизировали и провалили ближневосточное урегулирование — Путин
20:21Россия может внести вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта — Путин
20:06На что он тратит деньги? Песков указал на жадность Зеленского в оазисе коррупции
20:05Майдан ничего не поменял. Украинцы все также не доверяют судам, прокуратуре и политикам - опрос
19:27Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года
18:08Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны
Лента новостейМолния