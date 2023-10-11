https://ukraina.ru/20231011/1050106527.html
Припомнили министру украинскую ракету: в Польше 11 офицеров ушли в отставку
Припомнили министру украинскую ракету: в Польше 11 офицеров ушли в отставку - 11.10.2023 Украина.ру
Припомнили министру украинскую ракету: в Польше 11 офицеров ушли в отставку
Демарш из-за несогласия с политикой министра обороны Польши совершили 11 офицеров из командования польской армии, в том числе генералы – они подали в отставку. Минобороны Польши сначала пыталось отрицать сам факт инцидента, а затем сохранить лицо
2023-10-11T22:06
2023-10-11T22:06
2023-10-11T22:06
польша
новости
отставка
минобороны
выборы
россия
белоруссия
государственная граница
пво
мариуш блащак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/80/1033358041_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_d1f87ae75c0341df8ecf18a8c0a130c8.jpg
Офицеры польской армии уходили в отставку в период с 1 по 10 октября. Генеральное командование Вооруженных сил сократилось на 11 профессиональных военнослужащих, посчитавших, что в армии должны остаться или такие, как они, или министр национальной обороны Мариуш Блащак.10 октября стало известно об отставке начальника Генерального штаба Войска Польского генерала Раймунда Анджейчака и оперативного командующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Томаша Пиотровского. Демарш совпал с финалом избирательной кампании, которая должна завершиться голосованием 15 октября.Не случайно о серии отставок в Минобороны Польши объявил бывший премьер-министр Дональд Туск. Другие оппозиционные политики тоже обвинили правительство в конфликте с армией и присоединились к требованиям отставки главы Минобороны.Блащак отказался уходить в отставку. Управление коммуникационной деятельности Главного командования Вооружённых сил перестало скрывать факт отставок высокопоставленных офицеров, которых уже как минимум 11. Оно распространило заявление, в котором сказано: "В соответствии с положениями Закона о защите Родины от 11 марта 2022 года, статья 230, профессиональный военнослужащий может прекратить отношения по профессиональной военной службе в любое время без объяснения причин".Военные скупы на комментарии и вместо них версии выдвигают журналисты. Авторитетное польское издание "Речь Посполита" считает, что поводом для отставки стал конфликт между теперь уже отставными офицерами и Блащаком, который возложил на них ответственность за инцидент декабря 2022 года с падением близ города Быдгощ ракеты, залетевшей с украинской территории.Инцидент с ракетой вызвал много вопросов к состоянию польской обороны. Граждане стали обсуждать систему ПВО в целом, квалификацию польских военнослужащих и качество имеющихся у них вооружений. Спустя почти полгода глава Блащак использовал инцидент с ракетой для публичных обвинений командования польской армии в халатности. На это его подчинённые ответили, что информировали и своё непосредственное начальство, и Блащака, и премьер-министра Моравецкого.Генерал Раймунд подал в отставку с должности начальника Генерального штаба Войска Польского, а генерал Томаш — с должности оперативного командующего Вооруженными силами. Президент Анджей Дуда уже назначил на места Анджейчака и Пиотровского генералов Веслава Кукулу и Мацея Клиша. Правящая партия "ПиС" задействовала свои медиаресурсы для травли отступников.Блащак не назвал причины отставки командующих и обвинил Туска в распространении лжи об отставках. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Леон Коморницкий назвал подавших в отставку офицеров бесчестными, подыгрывающими ненавистной ему России.В эфире Radio Wnet Коморницкий так прокомментировал отставки Анджейчака и Пиотровского: "Это ужасающее свидетельство их безответственности, отсутствия воображения и обдуманных действий. В условиях продолжающейся войны на Украине и происходящего в нашем ближайшем окружении - в Белоруссии, это укладывается в задачи российской информационной войны, цель которой – разделить, расколоть польское общество, разделить Войско Польское"."У тебя либо есть честь, либо нет. Они лишились этой чести", - добавил Коморницкий.Он также предположил, что его бывшие коллеги не только бесчестны и "отступили" в ответственный момент, но и "у них что-то на совести, и они боятся ответственности за содеянное".
https://ukraina.ru/20220210/1033250255.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/80/1033358041_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_354a3a3e2aa841550fc17598d29b7e5f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, новости, отставка, минобороны, выборы, россия, белоруссия, государственная граница, пво, мариуш блащак, анджей дуда, матеуш моравецкий, парламентские выборы, пис
Польша, Новости, отставка, Минобороны, выборы, Россия, Белоруссия, государственная граница, ПВО, Мариуш Блащак, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, парламентские выборы, ПиС
Припомнили министру украинскую ракету: в Польше 11 офицеров ушли в отставку
Демарш из-за несогласия с политикой министра обороны Польши совершили 11 офицеров из командования польской армии, в том числе генералы – они подали в отставку. Минобороны Польши сначала пыталось отрицать сам факт инцидента, а затем сохранить лицо
Офицеры польской армии уходили в отставку в период с 1 по 10 октября. Генеральное командование Вооруженных сил сократилось на 11 профессиональных военнослужащих, посчитавших, что в армии должны остаться или такие, как они, или министр национальной обороны Мариуш Блащак.
10 октября стало известно об отставке начальника Генерального штаба Войска Польского генерала Раймунда Анджейчака и оперативного командующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Томаша Пиотровского. Демарш совпал с финалом избирательной кампании, которая должна завершиться голосованием 15 октября.
Не случайно о серии отставок в Минобороны Польши объявил бывший премьер-министр Дональд Туск. Другие оппозиционные политики тоже обвинили правительство в конфликте с армией и присоединились к требованиям отставки главы Минобороны.
Блащак отказался уходить в отставку. Управление коммуникационной деятельности Главного командования Вооружённых сил перестало скрывать факт отставок высокопоставленных офицеров, которых уже как минимум 11. Оно распространило заявление, в котором сказано: "В соответствии с положениями Закона о защите Родины от 11 марта 2022 года, статья 230, профессиональный военнослужащий может прекратить отношения по профессиональной военной службе в любое время без объяснения причин".
Военные скупы на комментарии и вместо них версии выдвигают журналисты. Авторитетное польское издание "Речь Посполита" считает, что поводом для отставки стал конфликт между теперь уже отставными офицерами и Блащаком, который возложил на них ответственность за инцидент декабря 2022 года с падением близ города Быдгощ ракеты, залетевшей с украинской территории.
Инцидент с ракетой вызвал много вопросов к состоянию польской обороны. Граждане стали обсуждать систему ПВО в целом, квалификацию польских военнослужащих и качество имеющихся у них вооружений. Спустя почти полгода глава Блащак использовал инцидент с ракетой для публичных обвинений командования польской армии в халатности. На это его подчинённые ответили, что информировали и своё непосредственное начальство, и Блащака, и премьер-министра Моравецкого.
Генерал Раймунд подал в отставку с должности начальника Генерального штаба Войска Польского, а генерал Томаш — с должности оперативного командующего Вооруженными силами. Президент Анджей Дуда уже назначил на места Анджейчака и Пиотровского генералов Веслава Кукулу и Мацея Клиша. Правящая партия "ПиС" задействовала свои медиаресурсы для травли отступников.
Блащак не назвал причины отставки командующих и обвинил Туска в распространении лжи об отставках. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Леон Коморницкий назвал подавших в отставку офицеров бесчестными, подыгрывающими ненавистной ему России.
В эфире Radio Wnet Коморницкий так прокомментировал отставки Анджейчака и Пиотровского: "Это ужасающее свидетельство их безответственности, отсутствия воображения и обдуманных действий. В условиях продолжающейся войны на Украине и происходящего в нашем ближайшем окружении - в Белоруссии, это укладывается в задачи российской информационной войны, цель которой – разделить, расколоть польское общество, разделить Войско Польское".
"У тебя либо есть честь, либо нет. Они лишились этой чести", - добавил Коморницкий.
Он также предположил, что его бывшие коллеги не только бесчестны и "отступили" в ответственный момент, но и "у них что-то на совести, и они боятся ответственности за содеянное".