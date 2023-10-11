https://ukraina.ru/20231011/1050106527.html

Припомнили министру украинскую ракету: в Польше 11 офицеров ушли в отставку

Припомнили министру украинскую ракету: в Польше 11 офицеров ушли в отставку - 11.10.2023 Украина.ру

Припомнили министру украинскую ракету: в Польше 11 офицеров ушли в отставку

Демарш из-за несогласия с политикой министра обороны Польши совершили 11 офицеров из командования польской армии, в том числе генералы – они подали в отставку. Минобороны Польши сначала пыталось отрицать сам факт инцидента, а затем сохранить лицо

2023-10-11T22:06

2023-10-11T22:06

2023-10-11T22:06

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Офицеры польской армии уходили в отставку в период с 1 по 10 октября. Генеральное командование Вооруженных сил сократилось на 11 профессиональных военнослужащих, посчитавших, что в армии должны остаться или такие, как они, или министр национальной обороны Мариуш Блащак.10 октября стало известно об отставке начальника Генерального штаба Войска Польского генерала Раймунда Анджейчака и оперативного командующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Томаша Пиотровского. Демарш совпал с финалом избирательной кампании, которая должна завершиться голосованием 15 октября.Не случайно о серии отставок в Минобороны Польши объявил бывший премьер-министр Дональд Туск. Другие оппозиционные политики тоже обвинили правительство в конфликте с армией и присоединились к требованиям отставки главы Минобороны.Блащак отказался уходить в отставку. Управление коммуникационной деятельности Главного командования Вооружённых сил перестало скрывать факт отставок высокопоставленных офицеров, которых уже как минимум 11. Оно распространило заявление, в котором сказано: "В соответствии с положениями Закона о защите Родины от 11 марта 2022 года, статья 230, профессиональный военнослужащий может прекратить отношения по профессиональной военной службе в любое время без объяснения причин".Военные скупы на комментарии и вместо них версии выдвигают журналисты. Авторитетное польское издание "Речь Посполита" считает, что поводом для отставки стал конфликт между теперь уже отставными офицерами и Блащаком, который возложил на них ответственность за инцидент декабря 2022 года с падением близ города Быдгощ ракеты, залетевшей с украинской территории.Инцидент с ракетой вызвал много вопросов к состоянию польской обороны. Граждане стали обсуждать систему ПВО в целом, квалификацию польских военнослужащих и качество имеющихся у них вооружений. Спустя почти полгода глава Блащак использовал инцидент с ракетой для публичных обвинений командования польской армии в халатности. На это его подчинённые ответили, что информировали и своё непосредственное начальство, и Блащака, и премьер-министра Моравецкого.Генерал Раймунд подал в отставку с должности начальника Генерального штаба Войска Польского, а генерал Томаш — с должности оперативного командующего Вооруженными силами. Президент Анджей Дуда уже назначил на места Анджейчака и Пиотровского генералов Веслава Кукулу и Мацея Клиша. Правящая партия "ПиС" задействовала свои медиаресурсы для травли отступников.Блащак не назвал причины отставки командующих и обвинил Туска в распространении лжи об отставках. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Леон Коморницкий назвал подавших в отставку офицеров бесчестными, подыгрывающими ненавистной ему России.В эфире Radio Wnet Коморницкий так прокомментировал отставки Анджейчака и Пиотровского: "Это ужасающее свидетельство их безответственности, отсутствия воображения и обдуманных действий. В условиях продолжающейся войны на Украине и происходящего в нашем ближайшем окружении - в Белоруссии, это укладывается в задачи российской информационной войны, цель которой – разделить, расколоть польское общество, разделить Войско Польское"."У тебя либо есть честь, либо нет. Они лишились этой чести", - добавил Коморницкий.Он также предположил, что его бывшие коллеги не только бесчестны и "отступили" в ответственный момент, но и "у них что-то на совести, и они боятся ответственности за содеянное".

https://ukraina.ru/20220210/1033250255.html

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