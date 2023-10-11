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Республиканцы выдвинули в спикеры палаты представителей Скализа - The Hill

Республиканцы выдвинули в спикеры палаты представителей Скализа - The Hill - 11.10.2023 Украина.ру

Республиканцы выдвинули в спикеры палаты представителей Скализа - The Hill

Следующим спикером палаты представителей Соединённых Штатов может стать лидер республиканцев Стив Скализ. Его кандидатуру выдвинуло республиканское большинство в палате представителей конгресса США, передаёт The Hill

2023-10-11T21:16

2023-10-11T21:16

2023-10-11T21:16

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Далее кандидатуру Скализа отправят в Палату представителей, где ему предстоит противостоять лидеру меньшинства в палате представителей Хакиму Джеффрису, которого демократы выдвинули на пост спикера ранее. Отмечается, что на протяжении недельной гонки за первое место Скализ называл себя политиком, способным "объединить конференцию после свержения Маккарти", которое резко раскололо Республиканскую партию.Скализ получил номинацию, несмотря на то, что некоторые депутаты высказывали опасения по поводу его здоровья. В августе у республиканца из Луизианы была диагностирована множественная миелома, которую он назвал “хорошо излечимым” раком крови. Он проходил курс лечения, и в конце прошлого месяца заявил, что после химиотерапии "распространённость рака резко снизилась".

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2023

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новости, конгресс сша, республиканцы, вашингтон