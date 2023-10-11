Украинские социологи по заказу партнёров из США провели соцопрос - 11.10.2023 Украина.ру
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Украинские социологи по заказу партнёров из США провели соцопрос
Украинские социологи по заказу партнёров из США провели соцопрос - 11.10.2023 Украина.ру
Украинские социологи по заказу партнёров из США провели соцопрос
Наибольшим доверим у жителей Украины пользуется Владимир Зеленский и силовики. Об этом говорится в опубликованных материалах сентябрьского опроса социологической службой "Центра Разумкова".
2023-10-11T20:05
2023-10-11T20:05
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социология
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По данным опроса, по состоянию на сентябрь снизилось количество уверенных в развитии событий на Украине в правильном направлении – до 48,7%. Противоположного мнения придерживаются 30,5% и ещё 20,8% не определились с констатацией.В способности Украины преодолеть существующие проблемы и трудности уверено меньшинство. Верят в это 38%, а 43% связывают это с отдалённой перспективой.Большинство опрошенных считают, что их экономическое положение страны "достаточно плохое" – так высказались 37,8%. На такой же вопрос о семьях опрошенных ровно 50% ответили, что оно "не плохое и не хорошее".При этом с начала года снизилась до 36,8% тех, кому хватает на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей. Ещё 42,7% ответили, что им в целом на жизнь хватает, но трудности вызывает приобретение вещей длительного потребления (мебель, холодильник, телевизор).Наибольшее количество опрошенных скорее доверяет президенту (45,8%) и местным советам (39,9%), скорее не доверяет парламенту (34,7%) и правительству (34,9%), а также госаппарату (41,2%).О полном доверии ВСУ заявили 68,6% и 48,4% - госслужбе по чрезвычайным ситуациям. При этом наибольшая группа опрошенных (40%) "скорее доверяют" министерству обороны. Полиции "скорее доверяют" 38,3%, СБУ – 39,8%Наибольшие группы опрошенных "скорее не доверяют" прокуратуре (34,8%), судам (38,2%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (31,3%), специальной антикоррупционной прокуратуре (30,3%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (30,3%).Украинским СМИ "скорее доверяют 39,7%, ещё 38,9% - Нацбанку, 50,2% - общественным организациям, 50,1% - волонтёрским организациям, 44,3% - "добровольческим батальонам", 39,9% - церкви,Лишь 27,2% видят среди существующих политических сил те, которым можно было бы доверить власть после СВО. Такая сила по мнению 51,6% может появиться среди военных.Владимиру Зеленскому "полностью доверяют" 37,8% по версии "Центра Разумкова", на втором месте в этой группе с 23,6% Виталий Ким.Большинство опрошенных (63,8%) негативно отнеслись к идее проведения общенациональных выборов (президентских или парламентских) в 2024 году.Опрос социологической службой "Центра Разумкова" проводился 21-27 сентября 2023 г. в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой "Pact на Украине"."Центр Разумкова" отметил: "Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской , Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия)".Организация Pact из США тесно связана с правительством США через агентство USAID и отметилась финансированием украинских НКО, сыгравших активную роль в государственном перевороте 2014 года. Их финансирование Pact осуществляла в рамках своего проекта UNITER, поддержанного правительством США. После этого Pact получила через USAID большие финансовые вливания от правительства США на ряд проектов различной направленности. Среди них - финансируемый USAID проект CSM-STAND, формально ориентированный на "укрепление гражданского общества, СМИ и демократии перед лицом отката демократии". Сейчас филиал "Pact на Украине" играет заметную роль в формировании общественной поддержки официального Киева.
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новости, новости украины, соцопросы, доверие, рейтинг, владимир зеленский, всу, мягкая сила, социология, опросы, украина
Новости, Новости Украины, соцопросы, доверие, рейтинг, Владимир Зеленский, ВСУ, мягкая сила, социология, опросы, Украина

Украинские социологи по заказу партнёров из США провели соцопрос

20:05 11.10.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Наибольшим доверим у жителей Украины пользуется Владимир Зеленский и силовики. Об этом говорится в опубликованных материалах сентябрьского опроса социологической службой "Центра Разумкова".
По данным опроса, по состоянию на сентябрь снизилось количество уверенных в развитии событий на Украине в правильном направлении – до 48,7%. Противоположного мнения придерживаются 30,5% и ещё 20,8% не определились с констатацией.
В способности Украины преодолеть существующие проблемы и трудности уверено меньшинство. Верят в это 38%, а 43% связывают это с отдалённой перспективой.
Большинство опрошенных считают, что их экономическое положение страны "достаточно плохое" – так высказались 37,8%. На такой же вопрос о семьях опрошенных ровно 50% ответили, что оно "не плохое и не хорошее".
При этом с начала года снизилась до 36,8% тех, кому хватает на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей. Ещё 42,7% ответили, что им в целом на жизнь хватает, но трудности вызывает приобретение вещей длительного потребления (мебель, холодильник, телевизор).
Наибольшее количество опрошенных скорее доверяет президенту (45,8%) и местным советам (39,9%), скорее не доверяет парламенту (34,7%) и правительству (34,9%), а также госаппарату (41,2%).
О полном доверии ВСУ заявили 68,6% и 48,4% - госслужбе по чрезвычайным ситуациям. При этом наибольшая группа опрошенных (40%) "скорее доверяют" министерству обороны. Полиции "скорее доверяют" 38,3%, СБУ – 39,8%
Наибольшие группы опрошенных "скорее не доверяют" прокуратуре (34,8%), судам (38,2%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (31,3%), специальной антикоррупционной прокуратуре (30,3%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (30,3%).
Украинским СМИ "скорее доверяют 39,7%, ещё 38,9% - Нацбанку, 50,2% - общественным организациям, 50,1% - волонтёрским организациям, 44,3% - "добровольческим батальонам", 39,9% - церкви,
Лишь 27,2% видят среди существующих политических сил те, которым можно было бы доверить власть после СВО. Такая сила по мнению 51,6% может появиться среди военных.
Владимиру Зеленскому "полностью доверяют" 37,8% по версии "Центра Разумкова", на втором месте в этой группе с 23,6% Виталий Ким.
Большинство опрошенных (63,8%) негативно отнеслись к идее проведения общенациональных выборов (президентских или парламентских) в 2024 году.
Опрос социологической службой "Центра Разумкова" проводился 21-27 сентября 2023 г. в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой "Pact на Украине".
"Центр Разумкова" отметил: "Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской , Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия)".
Организация Pact из США тесно связана с правительством США через агентство USAID и отметилась финансированием украинских НКО, сыгравших активную роль в государственном перевороте 2014 года. Их финансирование Pact осуществляла в рамках своего проекта UNITER, поддержанного правительством США. После этого Pact получила через USAID большие финансовые вливания от правительства США на ряд проектов различной направленности. Среди них - финансируемый USAID проект CSM-STAND, формально ориентированный на "укрепление гражданского общества, СМИ и демократии перед лицом отката демократии". Сейчас филиал "Pact на Украине" играет заметную роль в формировании общественной поддержки официального Киева.
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