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Украинские социологи по заказу партнёров из США провели соцопрос

Украинские социологи по заказу партнёров из США провели соцопрос - 11.10.2023 Украина.ру

Украинские социологи по заказу партнёров из США провели соцопрос

Наибольшим доверим у жителей Украины пользуется Владимир Зеленский и силовики. Об этом говорится в опубликованных материалах сентябрьского опроса социологической службой "Центра Разумкова".

2023-10-11T20:05

2023-10-11T20:05

2023-10-11T20:05

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По данным опроса, по состоянию на сентябрь снизилось количество уверенных в развитии событий на Украине в правильном направлении – до 48,7%. Противоположного мнения придерживаются 30,5% и ещё 20,8% не определились с констатацией.В способности Украины преодолеть существующие проблемы и трудности уверено меньшинство. Верят в это 38%, а 43% связывают это с отдалённой перспективой.Большинство опрошенных считают, что их экономическое положение страны "достаточно плохое" – так высказались 37,8%. На такой же вопрос о семьях опрошенных ровно 50% ответили, что оно "не плохое и не хорошее".При этом с начала года снизилась до 36,8% тех, кому хватает на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей. Ещё 42,7% ответили, что им в целом на жизнь хватает, но трудности вызывает приобретение вещей длительного потребления (мебель, холодильник, телевизор).Наибольшее количество опрошенных скорее доверяет президенту (45,8%) и местным советам (39,9%), скорее не доверяет парламенту (34,7%) и правительству (34,9%), а также госаппарату (41,2%).О полном доверии ВСУ заявили 68,6% и 48,4% - госслужбе по чрезвычайным ситуациям. При этом наибольшая группа опрошенных (40%) "скорее доверяют" министерству обороны. Полиции "скорее доверяют" 38,3%, СБУ – 39,8%Наибольшие группы опрошенных "скорее не доверяют" прокуратуре (34,8%), судам (38,2%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (31,3%), специальной антикоррупционной прокуратуре (30,3%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (30,3%).Украинским СМИ "скорее доверяют 39,7%, ещё 38,9% - Нацбанку, 50,2% - общественным организациям, 50,1% - волонтёрским организациям, 44,3% - "добровольческим батальонам", 39,9% - церкви,Лишь 27,2% видят среди существующих политических сил те, которым можно было бы доверить власть после СВО. Такая сила по мнению 51,6% может появиться среди военных.Владимиру Зеленскому "полностью доверяют" 37,8% по версии "Центра Разумкова", на втором месте в этой группе с 23,6% Виталий Ким.Большинство опрошенных (63,8%) негативно отнеслись к идее проведения общенациональных выборов (президентских или парламентских) в 2024 году.Опрос социологической службой "Центра Разумкова" проводился 21-27 сентября 2023 г. в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой "Pact на Украине"."Центр Разумкова" отметил: "Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской , Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия)".Организация Pact из США тесно связана с правительством США через агентство USAID и отметилась финансированием украинских НКО, сыгравших активную роль в государственном перевороте 2014 года. Их финансирование Pact осуществляла в рамках своего проекта UNITER, поддержанного правительством США. После этого Pact получила через USAID большие финансовые вливания от правительства США на ряд проектов различной направленности. Среди них - финансируемый USAID проект CSM-STAND, формально ориентированный на "укрепление гражданского общества, СМИ и демократии перед лицом отката демократии". Сейчас филиал "Pact на Украине" играет заметную роль в формировании общественной поддержки официального Киева.

https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html

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новости, новости украины, соцопросы, доверие, рейтинг, владимир зеленский, всу, мягкая сила, социология, опросы, украина