https://ukraina.ru/20231011/1050104430.html
Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны
Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны - 11.10.2023 Украина.ру
Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру назвал главные ошибки армии Израиля, а также прокомментировал... Украина.ру, 11.10.2023
2023-10-11T18:08
2023-10-11T18:08
2023-10-11T18:08
видео
израиль
россия
палестина
хамас
армия
сектор газа
биньямин нетаньяху
сво
спецоперация
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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру назвал главные ошибки армии Израиля, а также прокомментировал тактические успехи российской армии: 00:26 – О проблемах в израильской армии; 06:15 – О наземной операции Израиля в секторе Газа и о том, кто развязал войну; 11:33 – Повлияют ли события на Ближнем Востоке на ситуацию в зоне СВО? 13:40 – Об успехах России на фронте; 17:33 – Удары по Одессе; 18:27 – Как ослабить противника? 20:48 – Приднестровский фактор.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, израиль, россия, палестина, хамас, армия, сектор газа, биньямин нетаньяху, сво, спецоперация, украина, купянск, купянское направление, авдеевка, наступление, одесса, приднестровье, молдавия, видео
Видео, Израиль, Россия, Палестина, ХАМАС, армия, сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, СВО, Спецоперация, Украина, Купянск, Купянское направление, Авдеевка, наступление, Одесса, Приднестровье, Молдавия
Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру назвал главные ошибки армии Израиля, а также прокомментировал тактические успехи российской армии:
00:26 – О проблемах в израильской армии;
06:15 – О наземной операции Израиля в секторе Газа и о том, кто развязал войну;
11:33 – Повлияют ли события на Ближнем Востоке на ситуацию в зоне СВО?
13:40 – Об успехах России на фронте;
18:27 – Как ослабить противника?
20:48 – Приднестровский фактор.