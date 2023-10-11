Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны - 11.10.2023 Украина.ру
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Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны
Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны - 11.10.2023 Украина.ру
Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру назвал главные ошибки армии Израиля, а также прокомментировал... Украина.ру, 11.10.2023
2023-10-11T18:08
2023-10-11T18:08
видео
израиль
россия
палестина
хамас
армия
сектор газа
биньямин нетаньяху
сво
спецоперация
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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру назвал главные ошибки армии Израиля, а также прокомментировал тактические успехи российской армии: 00:26 – О проблемах в израильской армии; 06:15 – О наземной операции Израиля в секторе Газа и о том, кто развязал войну; 11:33 – Повлияют ли события на Ближнем Востоке на ситуацию в зоне СВО? 13:40 – Об успехах России на фронте; 17:33 – Удары по Одессе; 18:27 – Как ослабить противника? 20:48 – Приднестровский фактор.
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видео, израиль, россия, палестина, хамас, армия, сектор газа, биньямин нетаньяху, сво, спецоперация, украина, купянск, купянское направление, авдеевка, наступление, одесса, приднестровье, молдавия, видео
Видео, Израиль, Россия, Палестина, ХАМАС, армия, сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, СВО, Спецоперация, Украина, Купянск, Купянское направление, Авдеевка, наступление, Одесса, Приднестровье, Молдавия

Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны

18:08 11.10.2023
 
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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру назвал главные ошибки армии Израиля, а также прокомментировал тактические успехи российской армии:
00:26 – О проблемах в израильской армии;
06:15 – О наземной операции Израиля в секторе Газа и о том, кто развязал войну;
11:33 – Повлияют ли события на Ближнем Востоке на ситуацию в зоне СВО?
13:40 – Об успехах России на фронте;
17:33 – Удары по Одессе;
18:27 – Как ослабить противника?
20:48 – Приднестровский фактор.
 
ВидеоИзраильРоссияПалестинаХАМАСармиясектор ГазаБиньямин НетаньяхуСВОСпецоперацияУкраинаКупянскКупянское направлениеАвдеевканаступлениеОдессаПриднестровьеМолдавия
 
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Заголовок открываемого материала
19:27Дату переговоров о вступлении Украины в ЕС перенесли на начало 2024 года
18:08Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны
18:04Зеленский похвастался оружием и позвал лидеров НАТО в Израиль. Итоги 11 октября
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