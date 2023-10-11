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Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны

Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны - 11.10.2023 Украина.ру

Амерберг об окне возможностей в морозы и о том, что Россия может успеть до весны

Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру назвал главные ошибки армии Израиля, а также прокомментировал... Украина.ру, 11.10.2023

2023-10-11T18:08

2023-10-11T18:08

2023-10-11T18:08

видео

израиль

россия

палестина

хамас

армия

сектор газа

биньямин нетаньяху

сво

спецоперация

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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру назвал главные ошибки армии Израиля, а также прокомментировал тактические успехи российской армии: 00:26 – О проблемах в израильской армии; 06:15 – О наземной операции Израиля в секторе Газа и о том, кто развязал войну; 11:33 – Повлияют ли события на Ближнем Востоке на ситуацию в зоне СВО? 13:40 – Об успехах России на фронте; 17:33 – Удары по Одессе; 18:27 – Как ослабить противника? 20:48 – Приднестровский фактор.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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