https://ukraina.ru/20231011/1050081074.html
Увязывание помощи Израилю и Украине "плохая идея" – кандидат в президенты США
Увязывание помощи Израилю и Украине "плохая идея" – кандидат в президенты США - 11.10.2023 Украина.ру
Увязывание помощи Израилю и Украине "плохая идея" – кандидат в президенты США
Намерение администрации президента США Джо Байдена объединить выделение помощи Израилю и Украине "плохая идея". Об этом кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)
2023-10-11T09:33
2023-10-11T09:33
2023-10-11T09:34
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"Это [выглядит] жалко, но предсказуемо. Теперь Белый дом пытается привязать увеличение финансирования Украины (плохая идея) к экстренной поддержке Израиля (вероятно, необходимой и целенаправленной)", – считает Рамасвами.По его мнению, ситуации с Израилем и Украиной "разные", и попытка их приравнивать является "ложной". Это делается, "чтобы избежать обсуждения каждой из них по существу".Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил о намерении вашингтонской администрации увязать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы "единым пакетом".Как позже отметил телеканал, эта идея была крайне прохладно принята законодателями-республиканцами.
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Украина.ру
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Новости, США, Израиль, Украина, военная помощь
Увязывание помощи Израилю и Украине "плохая идея" – кандидат в президенты США
09:33 11.10.2023 (обновлено: 09:34 11.10.2023)
Намерение администрации президента США Джо Байдена объединить выделение помощи Израилю и Украине "плохая идея". Об этом кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)
"Это [выглядит] жалко, но предсказуемо. Теперь Белый дом пытается привязать увеличение финансирования Украины (плохая идея) к экстренной поддержке Израиля (вероятно, необходимой и целенаправленной)", – считает Рамасвами.
По его мнению, ситуации с Израилем и Украиной "разные", и попытка их приравнивать является "ложной". Это делается, "чтобы избежать обсуждения каждой из них по существу".
"Лакмусовая бумажка, которую мы должны использовать в каждом случае, одна и та же: что продвигает интересы США", - подчеркивает Рамасвами.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил о намерении вашингтонской администрации увязать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы "единым пакетом".
Как позже отметил телеканал, эта идея была крайне прохладно принята законодателями-республиканцами.