https://ukraina.ru/20231011/1050058219.html

"Остатки Байдена", Израиль и тяжелое будущее. Украинские эксперты говорят о перспективах страны

"Остатки Байдена", Израиль и тяжелое будущее. Украинские эксперты говорят о перспективах страны - 11.10.2023 Украина.ру

"Остатки Байдена", Израиль и тяжелое будущее. Украинские эксперты говорят о перспективах страны

Конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание мировых медиа от украинского конфликта, киевский режим и его проблемы больше не "в фокусе". Это скажется на объемах помощи от Запада и может сказаться на ходе боевых действий. Об этом говорят украинские эксперты и политики

2023-10-11T06:41

2023-10-11T06:41

2023-10-11T06:41

эксклюзив

сво

украина

израиль

сектор газа

политика

экономика

философия

эксперты

военная помощь

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Политический эксперт Андрей Вигиринский в интервью журналисту Александру Шелесту отметил, что в результате событий в Израиле внимание мировых медиа сосредоточено уже не на Украине. По словам Вигиринского, если вмешаются другие игроки, то и политический фокус союзников Киева сместится окончательно, поскольку там, на Ближнем Востоке, для них концентрируются интересы более высокого порядка.Если расширения конфликта за счет других субъектов не произойдет, то финал очевиден — ХАМАС физически подавят, сектор Газа разрушат, его ожидает полная "вычистка" и зачистка, считает эксперт. Но вот "расширение конфликта — это уже непредсказуемость".Во всяком случае, при развитии конфликта значительная часть помощи уйдет туда, а пирог помощи — не безразмерен, отметил эксперт. Возможно, один из конфликтов Запад решит остановить, тот, где концентрация интересов меньше.Кстати, The Washington Post сообщает со ссылкой на свои источники, что Белый дом рассматривает возможность объединения в один запрос в Конгресс просьбы о военной помощи для Украины и Израиля, полагая, что это может увеличить вероятность одобрения помощи Киеву, несмотря на растущую оппозицию со стороны республиканцев в Палате представителей. Предполагается, что так можно будет "заблокировать" ультраправых, которые выступают за оказание помощи Израилю, но против увеличения помощи Украине. Однако окончательное решение об объединении этих запросов еще не принято.Что на Украине? Общество устало от войны, констатирует в эфире ютуб-канала "Новини.LIVE" украинский философ Сергей Дацюк.По его словам, украинцы фактически зашли в ситуацию "на восточном и южном фронте - без перемен", этот абзац переходит из новости в новость, и "это отсутствие перемен - оно убивает хуже поражения".Отвечая на вопрос, что Украина может взять для себя из израильской модели, эксперт отметил, что Израиль воюет своим, а Украина – тем, чем снабдил Запад, и за полтора года Украина мало что сделала для "самостоятельной войны". Кроме того, продолжил философ, у Украины "нет модели войны такой, какая есть у Израиля"."У Израиля модель войны описана еще в Библии. Когда кто-то виноват, он несет коллективную ответственность", - напомнил Дацюк, отметив, что "то, что потом назвали геноцидом, впервые описано в Библии – очень детально, пошагово..."."То, что происходит сегодня там, в Израиле – это геноцид. Мы можем говорить, что это политически оправданный геноцид палестинцев, но это геноцид. Геноцид в ответ на терроризм – все равно геноцид. И это то, чего Украина себе позволить не могла. Мы же тоже могли зайти на территорию России и вырезать, например, несколько сел. Ну, могли ж такое сделать. Или тоже могли делать такие атаки на города на территории России – и это было оправдано. Ну, какие-то там расследования потом бы были, кого-то бы наказали, но, во всяком случае, это было оправдано, потому что не мы агрессор", – сказал философ. Он продолжил: "Но нужно понимать для себя – а мы хотим такой реализации своего собственного ресентимента? (в переводе с французского означает негодование, злопамятность, озлобление – Ред.)".По мнению Дацюка, израильская модель коллективной ответственности украинцам не подходит, потому что "это вещь, которую потом невозможно вытравить из коллективной памяти, которая потом наносит психический ущерб людям, которая потом переходит из поколения в поколение и не дает возможности о чем-то договариваться внутри… строить долгосрочные стратегии и т.д.".Философ отметил, что по этой причине необходимо очень критично относиться к тому, что сегодня происходит в Израиле. Он подчеркнул – это при том, что сам он на стороне Израиля, считает, что Израиль имеет право на ответ, но таких способов ответа он не хочет для своей страны, потому что знает, насколько это в перспективе опасно – "Украина на этом пути не сохраняется".Дацюк подчеркнул, что уже сейчас можно сказать, что "у нас (у украинского общества – Ред.) проблемы не на фронте, проблемы внутри Украины". По его словам, "коммуникация в стране фрагментировалась, распалась, мы не едины больше не то, что в вопросах войны - вообще ни в одном вопросе". При этом страну продолжают раскалывать."То есть, раскол глубоко внутри нас. И это проблема, которая на нас воздействует намного сильнее, чем война", - заявил философ, добавив, что "в основе любых расколов лежат отказ от мышления и простые модели поведения… отомстить, отстаивать свое, настаивать на памяти, как видит только часть общества, т.е. на своих героях, на своем видении тех или иных исторических событий, на избирательности оценок современности и т.д.".По мнению Дацюка, "все это раскалывает страну глубже, чем любые внешние агрессии". Философ добавил, что единственная гарантия от последующих войн - это "отказ от упрощения в нашей политике, переход к стратегированию, это единственное условие выживания Украины в сложном окружении". Иначе и выход на границы 1991 года ничего не решит, это не станет ни завершением войны, ни даже ее ослаблением. И можно положить в борьбе за территории всю украинскую молодежь, но что потом? "А потом на этой территории будут турки, индусы, китайцы. И это будет Украина?" - обрисовал философ перспективы.Вернемся к Ближнему Востоку. Там все только начинается, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин. А Украина — сошла на нет из повестки дня западных стран, "уже понятно, что США никаких денег Украине не даст"."Как известно, Байден занимается теперь… ну, остатки Байдена, потому что он не в состоянии несколькими проблемами заниматься сразу, вот — ему надо заниматься Израилем", - сказал политолог в очередном выпуске своего видеоблога. Он продолжил, США выслали туда эскадру, но что толку? Это огромные траты, "на Украину никаких, понятно, денег уже не будет… вооружения тоже не будет"."То есть, все — военная поддержка Украины со стороны США прекращена. То, что и требовалось доказать, и Путин это доказал", - заявил Соскин, пояснив, что, по его мнению, это "Путин с Ираном, с Китаем, с Саудовской Аравией и Катаром эту операцию спланировали, профинансировали".ЕС тоже не может без США поддерживать Украину, у них своя трудная внутренняя ситуация. "Так что что все, дорогие мои, приготовьтесь — денег Украина получать не будет, оружия тоже. Все. Лавочка закрылась, есть им чем заниматься...", - констатировал политолог, в очередной раз обвинив во всех бедах Украины - и теперь уже и Израиля - Путина и Лукашенко.По мнению Соскина, следует немедленно отменить военное положение на Украине, провести в этом году выборы в Верховную Раду, а потом провести референдум и назвать страну… Русь. А президента лучше всенародно не избирать, а то "приходят всякие маньяки", заявил эксперт. По его мнению, теперь поддержки вообще не будет, поэтому надо сохранить армию. На фронте естественным образом происходит замораживание, "кто ж хочет свою жизнь терять"."Так что идет замораживание фронта. Ну а дальше начнется осень, зима, а там уже и солдатские комитеты и все остальное с вытекающими последствиями", - сделал прогноз Соскин. Он добавил, что может, будет и сценарий создания Славянской конфедерации – "может такое быть, все уже может быть, что хочешь может быть".

https://ukraina.ru/20231010/1050027885.html

https://ukraina.ru/20231009/1050016341.html

https://ukraina.ru/20231007/1049968739.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, израиль, сектор газа, политика, экономика, философия, эксперты, военная помощь