"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях - 10.10.2023 Украина.ру
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"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях
"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях - 10.10.2023 Украина.ру
"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях
Как события в Израиле повлияют на ход украинского конфликта, не снизятся ли объемы финансовой помощи и поставок вооружений со стороны Запада? Не потребуется ли искать пути хотя бы к временному мирному соглашению? Об этом сейчас размышляют в украинском экспертном сообществе
2023-10-10T06:59
2023-10-10T06:59
эксклюзив
украина
конфликт
вадим карасев
руслан бортник
алексей арестович
дмитрий песков
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Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что война на Ближнем Востоке будет расширяться и очень скоро мировым игрокам станет не до Украины."Уже однозначно ясно, что уже вопрос Украины, войны с Россией — вообще практически уже никто через три-четыре дня этим не будет заниматься", — сказал Соскин в своем видеоблоге. Он обратился украинскому руководству — к Зеленскому, Ермаку и ко всем "Слугам народа", заверив их, что они "приплыли". Впрочем, по мнению эксперта, "это еще даже не цветочки", надо готовиться к более серьезным событиям.Он также посоветовал согражданам, находящимся в Израиле, "тикать" (бежать) оттуда. Что касается ситуации на линии соприкосновения на Украине, эксперт констатировал: фронт стоит, нет попыток его прорвать, "контрнаступление закончилось дыркой от бублика".Денег для Киева нет и не будут, все деньги пойдут теперь в помощь Израилю, считает Соскин. По его словам, арабо-израильская война будет только усиливаться, и "на этом фоне, конечно... полный крах для Украины — все уже".Эксперт отметил, что на Украине "надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России, потому что другого варианта не существует, надо (заключать – Ред.) временное перемирие".Война на Ближнем Востоке меняет всю конфигурацию, внимания к украинскому конфликту не будет. Киеву надо как можно быстрее выйти из-под удара, "для Украины начинается очень тяжелый период", считает Соскин.Кстати, о внимании. В США заинтересовались вопросом, откуда палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие для удара по Израилю — может быть, из Афганистана, а может быть, оно приехало с Украины? Такой вопрос задает в соцсети конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и добавляет: "Весьма вероятно, что и то, и другое". По словам политика, надо работать с Израилем с тем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС в этом нападении.Не все эксперты и политики согласны с тем, что из-за израильских событий киевский режим потеряет шансы на полномасштабную помощь Запада. Так, лидер украинской либертарианской партии "5.10" Геннадий Балашов в интервью ютуб-каналу Politeka выразил уверенность в том, что помогать Украине Запад все равно будет, денег и вооружений для этого хватит.Такого же мнения придерживается экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*. По его словам, США оказывают Израилю целевую помощь, поэтому не нужно будет брать ее где-то в других программах. Кроме того, по его словам, у Израиля вполне достаточные запасы боеприпасов — "достаточные для того, чтобы отбиваться от трех конвенциональных армий одновременно".Что ждет Украину в будущем? Будущее тревожно. Выступая на ютуб-канале Голованова, Арестович отметил, что Украина теряет население: по данным демографов, перед началом конфликта на Украине было 32-33 миллиона человек, около 9 миллионов (усредненная цифра) уехали "с войной"."Можете себе представить, что у нас за демография сейчас. Мы этой демографией такую большую территорию не удержим, даже если война сейчас прекратится и нам вернут границы 91-го года добровольно. Мы не вытянем это все просто по количеству рабочей силы", - сказал Арестович, напомнив, что и структура населения Украины изменилась - "на одного работающего приходятся четыре бюджетника, пенсионера и детей, которых надо тянуть". Поэтому, продолжил Арестович, для Украины неизбежен прием мигрантов. А это полностью изменит характер государственности и характер общества будущего, характер культуры и т.д. Мигрантов еще и заманить надо, просто так в Украину поедут после войны из совсем неблагополучных стран, это будет колоссальная проблема, отметил Арестович.Впрочем, какой будет ситуация на Украине "после войны", сейчас вряд ли кто-то скажет со всей определенностью. Надо исходить из того, чем конфликт закончится, на каких условиях боевые действия будут приостановлены и когда. Геннадий Балашов высказал мнение, что где-то – "на каком-то высоком уровне" - уже принято решение о скором перемирии в украинском конфликте, "сейчас надо привести к состоянию готовности к перемирию свои народы". По его мнению, в России объявят победой сохранение контроля над сухопутным коридором в Крым, контроля над Донецком и Луганском. А на Украине, указал он, уже разворачивают риторику от выхода на границы 1991 года к тому, что – "мы сдержали, мы не даем наступать России дальше".Украинский политолог Вадим Карасев считает, что - раз заговорили о выборах, то под сомнением весеннее контрнаступление ВСУ. По его мнению, еще одна большая военная кампания на Украине в 2024 году не выгодна Байдену, поскольку российский ВПК наращивает свои возможности, а у Украины в этом вопросе есть трудности и проблемы, вооружений в нужном объеме Запад не дает. Эксперт предположил, что 2024 год может стать годом заморозки или перемирия.Во всяком случае, на Западе все настойчивее говорят – пока кулуарно – что, если будут на Украине выборы (а это вопрос о легитимности власти и мандата президента), то перед этим "надо решить вопрос о прекращения огня, а затем уже перехода к перемирию, а затем уже к какому-то длительному послевоенному – еще не миру, но пост-войне или послевоенному миру". По словам Карасева, это будет "не столько мир, сколько война, но уже - перспектива мира".Тенденцию к заморозке могут усилить разворачивающиеся события на Ближнем Востоке. Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что вообще "для Украины любое внешнее глобальное событие означает снижение внимания, ресурсов, которые тратятся на войну в Украине"."Все зависит от того, останется ли эта война на региональной фазе противостояния между израильтянами и палестинцами или она перерастет в арабо-израильскую войну. Если в эту войну втянутся напрямую "Хезболла", Иран, Сирия, то это может серьезно повлиять на способности наших партнеров помогать Украине и усилить тенденцию давления спикеров, которые выступают за заморозку конфликта в Украине", - сказал эксперт изданию "Страна.ua".В Москве считают, что события на ближнем Востоке не повлияют на ход спецоперации. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "СВО – это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствие с указаниями Верховного Главнокомандующего и имеющимися планами"."Там всё идет по плану. А ситуация в Израиле – это совсем другие события", - сказал Песков, чьи слова приводит РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ также отметил тенденцию к снижению заинтересованности Запада к "накачиванию киевского режима вооружениями".По словам Пескова, этот процесс "так или иначе пойдет в тенденцию на снижение, это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства".* Признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма
https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, конфликт, вадим карасев, руслан бортник, алексей арестович, дмитрий песков
Эксклюзив, Украина, конфликт, Вадим Карасев, Руслан Бортник, Алексей Арестович, Дмитрий Песков

"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях

06:59 10.10.2023
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как события в Израиле повлияют на ход украинского конфликта, не снизятся ли объемы финансовой помощи и поставок вооружений со стороны Запада? Не потребуется ли искать пути хотя бы к временному мирному соглашению? Об этом сейчас размышляют в украинском экспертном сообществе
Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что война на Ближнем Востоке будет расширяться и очень скоро мировым игрокам станет не до Украины.
"Уже однозначно ясно, что уже вопрос Украины, войны с Россией — вообще практически уже никто через три-четыре дня этим не будет заниматься", — сказал Соскин в своем видеоблоге.
Он обратился украинскому руководству — к Зеленскому, Ермаку и ко всем "Слугам народа", заверив их, что они "приплыли". Впрочем, по мнению эксперта, "это еще даже не цветочки", надо готовиться к более серьезным событиям.
Он также посоветовал согражданам, находящимся в Израиле, "тикать" (бежать) оттуда. Что касается ситуации на линии соприкосновения на Украине, эксперт констатировал: фронт стоит, нет попыток его прорвать, "контрнаступление закончилось дыркой от бублика".
Денег для Киева нет и не будут, все деньги пойдут теперь в помощь Израилю, считает Соскин. По его словам, арабо-израильская война будет только усиливаться, и "на этом фоне, конечно... полный крах для Украины все уже".
Эксперт отметил, что на Украине "надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России, потому что другого варианта не существует, надо (заключать – Ред.) временное перемирие".
Война на Ближнем Востоке меняет всю конфигурацию, внимания к украинскому конфликту не будет. Киеву надо как можно быстрее выйти из-под удара, "для Украины начинается очень тяжелый период", считает Соскин.
Обстрел Израиль
8 октября, 15:38
Конец будет нежданным. Неонацисты Зеленского и ХАМАС — братья по оружию, перепроданному в зону конфликтаНу вот, собственно, все и случилось: неонацистский режим президента Владимира Зеленского на Украине, похоже, вляпался в историю, которая может положить конец его существованию
Кстати, о внимании. В США заинтересовались вопросом, откуда палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие для удара по Израилю — может быть, из Афганистана, а может быть, оно приехало с Украины?
Такой вопрос задает в соцсети конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и добавляет: "Весьма вероятно, что и то, и другое".
По словам политика, надо работать с Израилем с тем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС в этом нападении.
Не все эксперты и политики согласны с тем, что из-за израильских событий киевский режим потеряет шансы на полномасштабную помощь Запада. Так, лидер украинской либертарианской партии "5.10" Геннадий Балашов в интервью ютуб-каналу Politeka выразил уверенность в том, что помогать Украине Запад все равно будет, денег и вооружений для этого хватит.
Такого же мнения придерживается экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*. По его словам, США оказывают Израилю целевую помощь, поэтому не нужно будет брать ее где-то в других программах.
Кроме того, по его словам, у Израиля вполне достаточные запасы боеприпасов — "достаточные для того, чтобы отбиваться от трех конвенциональных армий одновременно".
Что ждет Украину в будущем? Будущее тревожно. Выступая на ютуб-канале Голованова, Арестович отметил, что Украина теряет население: по данным демографов, перед началом конфликта на Украине было 32-33 миллиона человек, около 9 миллионов (усредненная цифра) уехали "с войной".
"Можете себе представить, что у нас за демография сейчас. Мы этой демографией такую большую территорию не удержим, даже если война сейчас прекратится и нам вернут границы 91-го года добровольно. Мы не вытянем это все просто по количеству рабочей силы", - сказал Арестович, напомнив, что и структура населения Украины изменилась - "на одного работающего приходятся четыре бюджетника, пенсионера и детей, которых надо тянуть".
Гривна коллаж
Вчера, 10:43
"Бесконечная война", беда с бюджетом и неясное будущее. Что ждёт УкраинуУкраину ждет трудная зима, особенно сложно придется бюджетникам. Связано это с тем, что США могут сократить финансирование дефицита украинского бюджета, а также с общим плачевным состоянием экономики, считают эксперты и политики
Поэтому, продолжил Арестович, для Украины неизбежен прием мигрантов. А это полностью изменит характер государственности и характер общества будущего, характер культуры и т.д.
Мигрантов еще и заманить надо, просто так в Украину поедут после войны из совсем неблагополучных стран, это будет колоссальная проблема, отметил Арестович.
Впрочем, какой будет ситуация на Украине "после войны", сейчас вряд ли кто-то скажет со всей определенностью. Надо исходить из того, чем конфликт закончится, на каких условиях боевые действия будут приостановлены и когда.
Геннадий Балашов высказал мнение, что где-то – "на каком-то высоком уровне" - уже принято решение о скором перемирии в украинском конфликте, "сейчас надо привести к состоянию готовности к перемирию свои народы".
По его мнению, в России объявят победой сохранение контроля над сухопутным коридором в Крым, контроля над Донецком и Луганском. А на Украине, указал он, уже разворачивают риторику от выхода на границы 1991 года к тому, что – "мы сдержали, мы не даем наступать России дальше".
Украинский политолог Вадим Карасев считает, что - раз заговорили о выборах, то под сомнением весеннее контрнаступление ВСУ. По его мнению, еще одна большая военная кампания на Украине в 2024 году не выгодна Байдену, поскольку российский ВПК наращивает свои возможности, а у Украины в этом вопросе есть трудности и проблемы, вооружений в нужном объеме Запад не дает.
Эксперт предположил, что 2024 год может стать годом заморозки или перемирия.
Во всяком случае, на Западе все настойчивее говорят – пока кулуарно – что, если будут на Украине выборы (а это вопрос о легитимности власти и мандата президента), то перед этим "надо решить вопрос о прекращения огня, а затем уже перехода к перемирию, а затем уже к какому-то длительному послевоенному – еще не миру, но пост-войне или послевоенному миру".
По словам Карасева, это будет "не столько мир, сколько война, но уже - перспектива мира".
Тенденцию к заморозке могут усилить разворачивающиеся события на Ближнем Востоке. Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что вообще "для Украины любое внешнее глобальное событие означает снижение внимания, ресурсов, которые тратятся на войну в Украине".
"Все зависит от того, останется ли эта война на региональной фазе противостояния между израильтянами и палестинцами или она перерастет в арабо-израильскую войну.
Если в эту войну втянутся напрямую "Хезболла", Иран, Сирия, то это может серьезно повлиять на способности наших партнеров помогать Украине и усилить тенденцию давления спикеров, которые выступают за заморозку конфликта в Украине", - сказал эксперт изданию "Страна.ua".
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
7 октября, 09:14
Революция дронов и ужасающие потери. В Киеве задумались о цене войныНа Украине продолжают обсуждать ситуацию с сокращением объемов помощи со стороны Запада и начинают задумываться о бессмысленности огромных потерь. К тому есть поводы.
В Москве считают, что события на ближнем Востоке не повлияют на ход спецоперации. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "СВО – это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствие с указаниями Верховного Главнокомандующего и имеющимися планами".
"Там всё идет по плану. А ситуация в Израиле – это совсем другие события", - сказал Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил тенденцию к снижению заинтересованности Запада к "накачиванию киевского режима вооружениями".
По словам Пескова, этот процесс "так или иначе пойдет в тенденцию на снижение, это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства".
* Признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма
 
ЭксклюзивУкраинаконфликтВадим КарасевРуслан БортникАлексей АрестовичДмитрий Песков
 
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07:36Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC
07:26Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского
06:59"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях
06:50Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления
06:43ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль
06:33Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль
06:17Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди
06:12Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину
05:50ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ
05:43Хроника энергетической войны: последние события
05:30Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского
05:11"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск
05:06"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран
05:00Алексей Леонков о том, почему ХАМАС захватил военные базы, показав низкую боеспособность Израиля
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04:26Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider
04:00Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах
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