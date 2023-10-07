https://ukraina.ru/20231007/1049968739.html

Революция дронов и ужасающие потери. В Киеве задумались о цене войны

Революция дронов и ужасающие потери. В Киеве задумались о цене войны - 07.10.2023 Украина.ру

Революция дронов и ужасающие потери. В Киеве задумались о цене войны

На Украине продолжают обсуждать ситуацию с сокращением объемов помощи со стороны Запада и начинают задумываться о бессмысленности огромных потерь. К тому есть поводы.

2023-10-07T09:14

2023-10-07T09:14

2023-10-07T09:14

эксклюзив

сво

украина

потери всу

запад

ес

военная помощь

руслан бортник

виктор медведчук

олег соскин

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Так, на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет компенсировать Киеву помощь, которую приостановили США. По словам Борреля, "США незаменимы для помощи Украине".Европа действительно не может заменить США в оказании помощи Киеву, во-первых, по той причине, что это большие деньги, считает украинский политолог Руслан Бортник. Он в интервью журналисту Александру Шелесту напомнил, что Киев за время войны получил "где-то 230-240 млрд долларов помощи летальной и нелетальной, и финансово-экономической, и военной".Из этой суммы около 110 млрд долларов— это американская помощь, европейская помощь - 85 млрд долларов. То есть, "США были доминирующим партнером для Украины, а у Европы нет просто этих ста миллиардов на полтора года". - сказал Бортник, пояснив что это срок до начала работы новой или обновленной администрации США в начале 2025 года.Эксперт добавил, что сам ЕС переживает экономическую рецессию, достичь согласия относительно выделения такой помощи Киеву внутри ЕС будет крайне сложно.Впрочем, Боррель выразил надежду на то, что Вашингтон возобновит поддержку Киева. Скорее всего, так и будет. Как информирует американское издание Politiko со ссылкой на свои источники, администрация Байдена сейчас рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента США для направления дополнительной военной помощи Украине.Но суть не в формате финансирования Киева, важнее другое, считает лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его словам, "Украина при Зеленском окончательно сдала финансовый суверенитет в угоду США и МВФ, сев на кредитную иглу внешних заимствований", тогда как "выстроенная финансовая конструкция Украины без внешнего финансирования нежизнеспособна"."По оценкам Министерства финансов в рамках разработки проекта Государственного бюджета на 2024 год, для покрытия дефицита и обеспечения расходов госбюджета правительство заложило финансирование от США в размере около 13 млрд долларов (или 538,2 млрд гривен). Эта цифра сопоставима и превышает суммарные годовые бюджетные расходы на здравоохранение и образование 201,9 и 178,8 млрд гривен соответственно. И если американцы денег не дадут, то взять их будет негде", - указал политик в своей колонке.По мнению Медведчука, нынешняя киевская власть будет вынуждена провести секвестр госбюджета, урезав главные статьи расходов - "и это уже не очередной сарказм Илона Маска, а современная апокалиптическая реальность для недальновидного и глубоко коррумпированного Зеленского".В общем, "ставка на слово Байдена о вечной помощи Украине оказалась проигрышной". И сейчас Украина "получает новый финансовый ландшафт, равнозначный катастрофе", указал политик.Обсуждают и ситуацию на линии боевого соприкосновения. Военный эксперт Олег Стариков в интервью журналиста Александру Шелесту отметил, что никогда не следует недооценивать противника. По его словам, в информационном пространстве есть миф, что Россия на ракетные удары будто бы не ответит – но это именно миф, на самом деле Россия ответит обязательно. Эксперт подчеркнул, что он это знает точно, как ракетчик еще советских времен. В Америке это тоже знают."Шапкокозакидательство – раз, недооценка противника – два, это ведет к поражению", - сказал Стариков, напомнив об обещаниях некоторых спикеров уже летом (минувшим) "пить кофе на набережной в Ялте". Но - не срослось.Что дальше? По мнению эксперта, сейчас видно, что основным видом боевых действий будут воздушные бои – "дрон произвел революцию в военном деле". Стариков отметил, что от "Ланцетов" практически невозможно спрятаться, они залетают даже в блиндажи, и это требует изменения тактики. Сейчас все готовятся, а летом 2024 года будет решающая битва, если до того времени не будет принято какое-то геополитическое решение.По прогнозу военного эксперта, война будет продолжаться, при этом перерастать в Третью мировую она не будет, если только какой-либо "черный лебедь" не прилетит. Но может и прилететь.А пока фронт стоит, потери растут. Цифры этих потерь засекречены, но все видят растущие кладбища. При этом некоторые ресурсы подают информацию так, словно война идет малой кровью, отметил украинский политолог Андрей Золотарев в эфире канала "Новини LIVE". Однако, по его словам, когда применяются такого рода информационные технологии, и когда потом происходит столкновение с реальностью, то это вызывает у общества шок, который зачастую приводит к далеко идущим политическим последствиям."Бесполезное контрнаступление, бесполезная война", - охарактеризовал ситуацию в своем блоге украинский политолог и экономист Олег Соскин. Но эта война, по его словам, "ведет к разрушению Украины, к огромным потерям, огромнейшим — десятки тысяч людей погибли, ранены, инвалидами стали. И к разрушению городов за этот год"."И все, больше никакого результата нет. Вдумайтесь, ни-ка-ко-го. Так если нет результата, тогда надо что-то делать, или нет?" - задал эксперт риторический вопрос.Он отметил, что в НАТО Украину не взяли, ракеты и танки в нужном количестве не дали, дронов тоже нет, в общем "ничего нет" - но зато теперь призывают отправлять на фронт украинскую молодежь. За год ничего не произошло, а дальше - "к зиме фронт полностью заморозится, забетонируется", сделал он вывод."Самое страшное, что результатом этой трагедии является уход из жизни или превращение в калек сотен тысяч людей с двух сторон. Молодых, здоровых, сильных, у которых вся жизнь еще впереди… И все идут на это и ведутся на это", - констатировал эксперт.Но вопрос о цене конфликта, которую приходится платить в человеческих жизнях, пока возникает лишь у отдельных представителей украинского экспертного сообщества. Нынешнюю киевскую власть это, кажется, совсем не смущает, она по-прежнему держит курс на войну "до последнего украинца".

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https://ukraina.ru/20231005/1049916509.html

https://ukraina.ru/20231004/1049867803.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, запад, ес, военная помощь, руслан бортник, виктор медведчук, олег соскин, политика, экономика, жозеп боррель