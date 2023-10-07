Революция дронов и ужасающие потери. В Киеве задумались о цене войны
На Украине продолжают обсуждать ситуацию с сокращением объемов помощи со стороны Запада и начинают задумываться о бессмысленности огромных потерь. К тому есть поводы.
Так, на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет компенсировать Киеву помощь, которую приостановили США. По словам Борреля, "США незаменимы для помощи Украине".
Европа действительно не может заменить США в оказании помощи Киеву, во-первых, по той причине, что это большие деньги, считает украинский политолог Руслан Бортник. Он в интервью журналисту Александру Шелесту напомнил, что Киев за время войны получил "где-то 230-240 млрд долларов помощи летальной и нелетальной, и финансово-экономической, и военной".
Из этой суммы около 110 млрд долларов— это американская помощь, европейская помощь - 85 млрд долларов. То есть, "США были доминирующим партнером для Украины, а у Европы нет просто этих ста миллиардов на полтора года". - сказал Бортник, пояснив что это срок до начала работы новой или обновленной администрации США в начале 2025 года.
Эксперт добавил, что сам ЕС переживает экономическую рецессию, достичь согласия относительно выделения такой помощи Киеву внутри ЕС будет крайне сложно.
Впрочем, Боррель выразил надежду на то, что Вашингтон возобновит поддержку Киева. Скорее всего, так и будет. Как информирует американское издание Politiko со ссылкой на свои источники, администрация Байдена сейчас рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента США для направления дополнительной военной помощи Украине.
Но суть не в формате финансирования Киева, важнее другое, считает лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его словам, "Украина при Зеленском окончательно сдала финансовый суверенитет в угоду США и МВФ, сев на кредитную иглу внешних заимствований", тогда как "выстроенная финансовая конструкция Украины без внешнего финансирования нежизнеспособна".
Вчера, 05:48Не за Украину, а против России. В Киеве эксперты оценили, что не защитили, а потеряли независимостьДающаяся такой большой кровью "независимость" — вовсе не независимость. Напротив, Киеву теперь диктует свою волю Запад, и не согласиться с этими "пожеланиями" президент Зеленский не может. Иначе он очень быстро перестанет быть президентом. Об этом рассказал украинский политолог Кость Бондаренко в украинских соцсетях.
"По оценкам Министерства финансов в рамках разработки проекта Государственного бюджета на 2024 год, для покрытия дефицита и обеспечения расходов госбюджета правительство заложило финансирование от США в размере около 13 млрд долларов (или 538,2 млрд гривен). Эта цифра сопоставима и превышает суммарные годовые бюджетные расходы на здравоохранение и образование 201,9 и 178,8 млрд гривен соответственно. И если американцы денег не дадут, то взять их будет негде", - указал политик в своей колонке.
По мнению Медведчука, нынешняя киевская власть будет вынуждена провести секвестр госбюджета, урезав главные статьи расходов - "и это уже не очередной сарказм Илона Маска, а современная апокалиптическая реальность для недальновидного и глубоко коррумпированного Зеленского".
В общем, "ставка на слово Байдена о вечной помощи Украине оказалась проигрышной". И сейчас Украина "получает новый финансовый ландшафт, равнозначный катастрофе", указал политик.
Обсуждают и ситуацию на линии боевого соприкосновения. Военный эксперт Олег Стариков в интервью журналиста Александру Шелесту отметил, что никогда не следует недооценивать противника. По его словам, в информационном пространстве есть миф, что Россия на ракетные удары будто бы не ответит – но это именно миф, на самом деле Россия ответит обязательно. Эксперт подчеркнул, что он это знает точно, как ракетчик еще советских времен. В Америке это тоже знают.
"Шапкокозакидательство – раз, недооценка противника – два, это ведет к поражению", - сказал Стариков, напомнив об обещаниях некоторых спикеров уже летом (минувшим) "пить кофе на набережной в Ялте". Но - не срослось.
5 октября, 05:49На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозреваютЕсли уничтожение украинцев продолжится такими же темпами, какими идет сейчас, то скоро Украины не будет, а будет просто кладбище под названием "Украина", так в чем же смысл борьбы? Над этим и подобными вопросами начали задумываться в украинском экспертном сообществе
Что дальше? По мнению эксперта, сейчас видно, что основным видом боевых действий будут воздушные бои – "дрон произвел революцию в военном деле". Стариков отметил, что от "Ланцетов" практически невозможно спрятаться, они залетают даже в блиндажи, и это требует изменения тактики. Сейчас все готовятся, а летом 2024 года будет решающая битва, если до того времени не будет принято какое-то геополитическое решение.
По прогнозу военного эксперта, война будет продолжаться, при этом перерастать в Третью мировую она не будет, если только какой-либо "черный лебедь" не прилетит. Но может и прилететь.
А пока фронт стоит, потери растут. Цифры этих потерь засекречены, но все видят растущие кладбища. При этом некоторые ресурсы подают информацию так, словно война идет малой кровью, отметил украинский политолог Андрей Золотарев в эфире канала "Новини LIVE". Однако, по его словам, когда применяются такого рода информационные технологии, и когда потом происходит столкновение с реальностью, то это вызывает у общества шок, который зачастую приводит к далеко идущим политическим последствиям.
"Бесполезное контрнаступление, бесполезная война", - охарактеризовал ситуацию в своем блоге украинский политолог и экономист Олег Соскин. Но эта война, по его словам, "ведет к разрушению Украины, к огромным потерям, огромнейшим — десятки тысяч людей погибли, ранены, инвалидами стали. И к разрушению городов за этот год".
"И все, больше никакого результата нет. Вдумайтесь, ни-ка-ко-го. Так если нет результата, тогда надо что-то делать, или нет?" - задал эксперт риторический вопрос.
4 октября, 06:40Уничтожение Украины будет продолжено. Эксперты считают деньги, которые США и ЕС вложат в войнуСитуация для Киева складывается крайне сложная. Фронт стоит, военная помощь Запада под вопросом, внутри страны развиваются разрушительные процессы и в экономической, и в социальной сфере. Что дальше? Ответ на этот вопрос ищут украинские политики и эксперты
Он отметил, что в НАТО Украину не взяли, ракеты и танки в нужном количестве не дали, дронов тоже нет, в общем "ничего нет" - но зато теперь призывают отправлять на фронт украинскую молодежь. За год ничего не произошло, а дальше - "к зиме фронт полностью заморозится, забетонируется", сделал он вывод.
"Самое страшное, что результатом этой трагедии является уход из жизни или превращение в калек сотен тысяч людей с двух сторон. Молодых, здоровых, сильных, у которых вся жизнь еще впереди… И все идут на это и ведутся на это", - констатировал эксперт.
Но вопрос о цене конфликта, которую приходится платить в человеческих жизнях, пока возникает лишь у отдельных представителей украинского экспертного сообщества. Нынешнюю киевскую власть это, кажется, совсем не смущает, она по-прежнему держит курс на войну "до последнего украинца".