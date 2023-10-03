https://ukraina.ru/20231003/1049878268.html

"Люди прозревают". О чем рассказал нацгвардеец Максим Доценко, перешедший на сторону России

"Люди прозревают". О чем рассказал нацгвардеец Максим Доценко, перешедший на сторону России - 03.10.2023 Украина.ру

"Люди прозревают". О чем рассказал нацгвардеец Максим Доценко, перешедший на сторону России

Военно-гражданская администрация Харьковской области готова оказать содействие украинским военным, которые стремятся покинуть территорию, подконтрольную киевскому режиму. Для этого есть возможности

2023-10-03T17:32

2023-10-03T17:32

2023-10-03T18:08

эксклюзив

харьков

харьковская область

нацгвардия

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украина

россия

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Об этом заявил глава ВГА Виталий Ганчев во время встречи с военнослужащим Нацгвардии Украины Максимом Доценко, перешедшим на сторону России.Справка: Доценко Максим Валерьевич – уроженец Харьковской области. Был призван на срочную службу в 2021 году. Получил воинскую специальность на базе войсковой части 3008, дислоцировавшейся в Виннице.После окончания службы командование части не дало разрешения отбыть домой. Парня и его сослуживцев продолжали удерживать в части, всячески агитируя подписывать контракт и идти на войну.Максим принял решение покинуть Украину, сообщается в релизе издания "ХарьковZ", редакция которого организовала встречу с Максимом."Марионеточный киевский режим готов был пожертвовать… сотнями тысяч вот таких ребят и девчонок, которых они посылают откровенно на смерть, понимая, что ту войну, которую они развязали… они говорят, что "Россия – агрессор", но все здравомыслящие люди понимаю, кто в этом случае конкретно является агрессором",– сказал Виталий Ганчев.Он добавил, что со стороны Запада не было еще ни одной мирной инициативы. Напротив, Запад снабжает Киев оружием, этим войну не остановить.По словам Ганчева, в администрации созданы специальные телеграм-боты, куда люди могут присылать свои обращения.Тем людям, которые не хотят сложить свои головы в бессмысленной войне против России, глава ВГА посоветовал искать пути выхода на представителей администрации."Если такие люди, а они будут, будут искать пути взаимодействия с нашей администрацией, мы готовы оказать всяческую поддержку. На начальном этапе просто помочь выехать из этой так называемой страны, а потом помочь здесь становиться на ноги. Наша администрация сделает все для этого", – сказал глава ВГА, чьи слова приводит издание "ХарьковZ".В администрации по понятным причинам не раскрывают подробности того, как удалось помочь этому конкретному человеку – Максиму. Он нашел пути, чтобы связаться с администрацией и смог выехать на территорию России.И его примеру могут последовать все военнослужащие, чьи руки не запятнаны кровью, отметил Ганчев."Сейчас другого пути нет у них. Либо идти умирать, или пока покинуть страну, пока от этого нацистского режима территория Украины не будет освобождена", – констатировал Виталий Ганчев.Сам Максим так пояснил свое решение перейти на сторону России: Хочется жить как человек, не боясь, что в один момент может все закончиться. И не хочется жить под давлением каких-то чужих интересов, не хочется, чтобы тебе навязывали какую-то идею, не хочется, чтобы за тебя решали, как тебе думать и что тебе делать.Максим рассказал, что на территории, подконтрольной Киеву, никто не объяснял, сколько их (закончивших службу нацгвардейцев – Ред.) там еще продержат – и невольно возникала мысль, что "очередь и до нас дойдет, будем мы в опасности большой".Тем более, что люди, которых изначально не трогали, не призывали – люди либо со справками о состоянии здоровья, либо с детьми – стали все чаще попадать под призыв. Да еще как это происходило."Стоят мужчины, курят, никого не трогают. Подъезжает бус, выпрыгивают несколько человек, заламывают их, закидывают в машину и уезжают… Настолько все серьезно было", – сказал экс-нацгвардеец.По его словам, он не наблюдал в Харькове националистических настроений, напротив, люди выражают недовольство тем, что нынешняя украинская власть делает и что пропагандирует.Конечно, есть и сторонники Зеленского, но их мало. Хотя пропаганда работает плотно, все СМИ подконтрольны Зеленскому и "людям промывают мозги абсолютно везде". Но многие понимают, что это пропаганда, отметил Максим.Он отметил, все больше людей прозревают, но испытывают страх – людям внушили националистические идеи, но "у людей не возникает даже мысли сказать что-то против, сказать альтернативу какую-то – потому что их запугали последствиями"."Хотелось бы сказать людям, что все в их руках, что исход один у этой ситуации. Молчать не нужно, потому что будет все очень печально, если все будут молчать и все будут бояться.Люди осознают, все больше и больше людей понимают – им просто нужно осмелиться сказать свое мнение и идти против этого навязанного мнения, навязанных каких-то интересов правительства", – заявил бывший служащий украинской Нацгвардии.Он добавил, что если и дальше будут царить молчание и безразличие – то "ничего хорошего страну не ждет".Такой вывод можно сделать из того, что происходит сейчас. Максим рассказал о случаях пьянства и неуставных отношений в рядах ВСУ. В Харьковской области ВСУ-шники выпили и пришли в обычный дом за мужчиной – "хотели его забрать на войну". За него заступилась жена.Закончилось тем, что пьяные военнослужащие ВСУ застрелили мужчину и женщину.В свою очередь Виталий Ганчев отметил, что таких фактов, к сожалению, много."Почему к сожалению? Потому что это наши люди, и они сейчас страдают, они остались там, отказались выезжать, когда пошел так называемый контрнаступ (контрнаступление – Ред.), территория снова стала оккупирована в Харьковской области, и люди попали под репрессии", – сказал он.По словам главы ВГА, в любом случае Харьковская область будет освобождена, ситуация изменится."Наше будущее скорее всего, в составе Российской Федерации, но это должно решить население этого региона", – сказал Виталий Ганчев.Он добавил, что люди на подконтрольной пока еще Киеву территории все видят и понимают, хотя многие боятся открыто высказаться. Но ситуация обязательно изменится, и случай с Максимом об этом свидетельствует.

https://ukraina.ru/20231002/1049840874.html

https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html

https://ukraina.ru/20230922/1049613761.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, харьков, харьковская область, нацгвардия, всу, украина, россия