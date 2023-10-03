Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Киев и Варшава перенесут контроль за зерном, которое следует с Украины через Польшу и Литву, в литовский порт. Об этом 3 октября сообщило польское издание WNP.pl
Глава Минсельхоза и развития села Польши Роберт Телюс во вторник утром провел онлайн-встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским и министром сельского хозяйства Литвы Кястутисом Навицкасом.
"Мы договорились по важному вопросу. Со среды контроль за транзитом украинского зерна через Литву будет перенесен с украинско-польской границы в Литву, в литовский порт, - сообщил Телюс.
21 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак отмечал, что зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.