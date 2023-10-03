Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву - 03.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231003/1049863087.html
Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву
Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву - 03.10.2023 Украина.ру
Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву
Киев и Варшава перенесут контроль за зерном, которое следует с Украины через Польшу и Литву, в литовский порт. Об этом 3 октября сообщило польское издание WNP.pl
2023-10-03T12:25
2023-10-03T12:25
новости
зерно
польша
литва
транзит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037326326_0:56:1281:776_1920x0_80_0_0_b8f314ad1b30d2798087a36a1175239f.jpg
Глава Минсельхоза и развития села Польши Роберт Телюс во вторник утром провел онлайн-встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским и министром сельского хозяйства Литвы Кястутисом Навицкасом."Мы договорились по важному вопросу. Со среды контроль за транзитом украинского зерна через Литву будет перенесен с украинско-польской границы в Литву, в литовский порт, - сообщил Телюс.21 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак отмечал, что зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.
https://ukraina.ru/20230928/1049754944.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037326326_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_9808adb5a21e0ab8abbf1c4c5851d2f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зерно, польша, литва, транзит
Новости, зерно, Польша, Литва, транзит

Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву

12:25 03.10.2023
 
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Читать в
Киев и Варшава перенесут контроль за зерном, которое следует с Украины через Польшу и Литву, в литовский порт. Об этом 3 октября сообщило польское издание WNP.pl
Глава Минсельхоза и развития села Польши Роберт Телюс во вторник утром провел онлайн-встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским и министром сельского хозяйства Литвы Кястутисом Навицкасом.
"Мы договорились по важному вопросу. Со среды контроль за транзитом украинского зерна через Литву будет перенесен с украинско-польской границы в Литву, в литовский порт, - сообщил Телюс.
21 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак отмечал, что зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 12:07
Кулеба заявил о плане Киева открыть железнодорожный коридор для экспорта зернаУкраина планирует в ближайшее время открыть еще один наземный железнодорожный коридор для экспорта зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 28 сентября "Интерфакс-Украина"
 
НовостизерноПольшаЛитватранзит
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку
12:25Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву
12:23СБУ отказалась рассматривать донос депутата на брата замглавы офиса Зеленского
12:07В Бельгии преступники слили 800 тысяч литров керосина из трубопровода НАТО
12:03ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times
11:57Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине
11:433 октября 1993 года: переворот как логика развития процесса
11:12Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома
10:50Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины
10:48Страны ЕС больше не смогут поставлять оружие Киеву из своих запасов - Politico
10:38СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризме
10:14Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров
10:09США направят Украине новый пакет помощи уже на этой неделе – Politico
09:00Дроны с отравой и другие зверства ВСУ, успех ВС РФ, поимка мэра Сум. Главное на Украине на утро 3 октября
08:00Последний гвоздь, забитый в гроб Союза. 30 лет "Майдану" Ельцина
07:08Хроника энергетической войны: последние события
06:54"Вагнер" возвращается! Знаменитое штурмовое подразделение скоро будет на фронтах спецоперации
06:30Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару
06:29Жрать нечего будет, сходить в туалет некуда будет. Украинские эксперты и политики боятся выборов и аудита
06:21Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск
Лента новостейМолния