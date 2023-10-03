https://ukraina.ru/20231003/1049863087.html

Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву

Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву - 03.10.2023 Украина.ру

Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву

Киев и Варшава перенесут контроль за зерном, которое следует с Украины через Польшу и Литву, в литовский порт. Об этом 3 октября сообщило польское издание WNP.pl

2023-10-03T12:25

2023-10-03T12:25

2023-10-03T12:25

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транзит

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Глава Минсельхоза и развития села Польши Роберт Телюс во вторник утром провел онлайн-встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским и министром сельского хозяйства Литвы Кястутисом Навицкасом."Мы договорились по важному вопросу. Со среды контроль за транзитом украинского зерна через Литву будет перенесен с украинско-польской границы в Литву, в литовский порт, - сообщил Телюс.21 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак отмечал, что зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.

https://ukraina.ru/20230928/1049754944.html

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новости, зерно, польша, литва, транзит