https://ukraina.ru/20230921/1049591968.html
Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине
Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине - 21.09.2023 Украина.ру
Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD 21 сентября отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине
2023-09-21T12:15
2023-09-21T12:15
2023-09-21T12:15
новости
германия
украина
"taurus"
поставки
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По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок."Но они (технические аспекты) будут прояснены тогда, когда они будут прояснены", - заявила Бербок.На днях глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что в течение “одной-двух недель” будет принято решение о передаче Киеву ракет Taurus. При этом сам Писториус сетует на то, что в арсенале у Германии есть 500 “Таурусов”, но “половина из них не соответствуют современным требованиям, а другая половина нуждается в обновлении и программировании”.Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.
https://ukraina.ru/20230921/1049576716.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, "taurus", поставки
Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD 21 сентября отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине
По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок.
"Но они (технические аспекты) будут прояснены тогда, когда они будут прояснены", - заявила Бербок.
На днях глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что в течение “одной-двух недель” будет принято решение о передаче Киеву ракет Taurus. При этом сам Писториус сетует на то, что в арсенале у Германии есть 500 “Таурусов”, но “половина из них не соответствуют современным требованиям, а другая половина нуждается в обновлении и программировании”.
Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.