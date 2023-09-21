https://ukraina.ru/20230921/1049591968.html

Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине

Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине - 21.09.2023 Украина.ру

Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD 21 сентября отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине

2023-09-21T12:15

2023-09-21T12:15

2023-09-21T12:15

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По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок."Но они (технические аспекты) будут прояснены тогда, когда они будут прояснены", - заявила Бербок.На днях глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что в течение “одной-двух недель” будет принято решение о передаче Киеву ракет Taurus. При этом сам Писториус сетует на то, что в арсенале у Германии есть 500 “Таурусов”, но “половина из них не соответствуют современным требованиям, а другая половина нуждается в обновлении и программировании”.Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.

https://ukraina.ru/20230921/1049576716.html

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новости, германия, украина, "taurus", поставки