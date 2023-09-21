Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине - 21.09.2023 Украина.ру
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Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине
Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине - 21.09.2023 Украина.ру
Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD 21 сентября отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине
2023-09-21T12:15
2023-09-21T12:15
новости
германия
украина
"taurus"
поставки
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По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок."Но они (технические аспекты) будут прояснены тогда, когда они будут прояснены", - заявила Бербок.На днях глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что в течение “одной-двух недель” будет принято решение о передаче Киеву ракет Taurus. При этом сам Писториус сетует на то, что в арсенале у Германии есть 500 “Таурусов”, но “половина из них не соответствуют современным требованиям, а другая половина нуждается в обновлении и программировании”.Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.
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новости, германия, украина, "taurus", поставки
Новости, Германия, Украина, "Taurus", поставки

Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине

12:15 21.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / ILA-boyTaurus
Taurus - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© commons.wikimedia.org / ILA-boy
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD 21 сентября отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине
По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок.
"Но они (технические аспекты) будут прояснены тогда, когда они будут прояснены", - заявила Бербок.
На днях глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что в течение “одной-двух недель” будет принято решение о передаче Киеву ракет Taurus. При этом сам Писториус сетует на то, что в арсенале у Германии есть 500 “Таурусов”, но “половина из них не соответствуют современным требованиям, а другая половина нуждается в обновлении и программировании”.
Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
06:00
Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких TaurusВСУ не могут или не хотят бить по объектам, которые имеют критическое значение для боеспособности ВС РФ. Это все видели на примере Крыма, когда Киев ударил ракетами Storm Shadow по заводу в Севастополе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
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