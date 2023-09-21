Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев - 21.09.2023 Украина.ру
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Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев
Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев - 21.09.2023 Украина.ру
Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру оценил шансы на прекращение военной помощи США Киеву, подсчитал вероятность импичмента Байдена назвал победителя в экономическом противостоянии Вашингтона и Пекина
2023-09-21T11:32
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0:44 – Американцы возмущены большими тратами на Украину, в то время как многим в США приходится всё туже затягивать пояса: остановит ли это финансирование киевского режима ?12:00 – Импичмент Джо Байдена: кто может заменить престарелого президента?17:52 – Противостояние США и Китая: кто проигрывает, кто побеждает?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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новости, видео, владимир васильев, джо байден, сша
Новости, Видео, Владимир Васильев, Джо Байден, США

Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев

11:32 21.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру оценил шансы на прекращение военной помощи США Киеву, подсчитал вероятность импичмента Байдена назвал победителя в экономическом противостоянии Вашингтона и Пекина
0:44 – Американцы возмущены большими тратами на Украину, в то время как многим в США приходится всё туже затягивать пояса: остановит ли это финансирование киевского режима ?
12:00 – Импичмент Джо Байдена: кто может заменить престарелого президента?
17:52 – Противостояние США и Китая: кто проигрывает, кто побеждает?
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Заголовок открываемого материала
11:32Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев
11:28Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигархов
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