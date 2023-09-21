Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру оценил шансы на прекращение военной помощи США Киеву, подсчитал вероятность импичмента Байдена назвал победителя в экономическом противостоянии Вашингтона и Пекина
0:44 – Американцы возмущены большими тратами на Украину, в то время как многим в США приходится всё туже затягивать пояса: остановит ли это финансирование киевского режима ?
12:00 – Импичмент Джо Байдена: кто может заменить престарелого президента?
17:52 – Противостояние США и Китая: кто проигрывает, кто побеждает?
11:28Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигарховНабирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам. Однако власти страны будут "последовательны в этом вопросе". Такое заявление 20 сентября сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак в программе №1 Польского радио