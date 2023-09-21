Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев

Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигархов

Набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам. Однако власти страны будут "последовательны в этом вопросе". Такое заявление 20 сентября сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак в программе №1 Польского радио