https://ukraina.ru/20230921/1049586120.html

ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области

ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области - 21.09.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области, сообщил 21 сентября телеграм-канал "Смотри"

2023-09-21T10:46

2023-09-21T10:46

2023-09-21T10:46

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Неделей ранее, 15 сентября, ВСУ обстреляли Новую Каховку Херсонской области западным оружием. Как сообщалось, в результате обстрела погибло минимум три мирных жителя.Снаряд попал в жилой район в центре города — несколько домов серьезно повреждены. Удар был мощным, принёс большие разрушения: в нескольких домах выбило окна, где-то отключена электроэнергия.

https://ukraina.ru/20230920/1049566155.html

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новости, россия, херсонская область, новые регионы, всу, обстрелы