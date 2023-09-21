ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области - 21.09.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области
ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области - 21.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области, сообщил 21 сентября телеграм-канал "Смотри"
2023-09-21T10:46
2023-09-21T10:46
новости
россия
херсонская область
новые регионы
всу
обстрелы
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Неделей ранее, 15 сентября, ВСУ обстреляли Новую Каховку Херсонской области западным оружием. Как сообщалось, в результате обстрела погибло минимум три мирных жителя.Снаряд попал в жилой район в центре города — несколько домов серьезно повреждены. Удар был мощным, принёс большие разрушения: в нескольких домах выбило окна, где-то отключена электроэнергия.
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новости, россия, херсонская область, новые регионы, всу, обстрелы
Новости, Россия, Херсонская область, Новые регионы, ВСУ, обстрелы

ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области

10:46 21.09.2023
 
© СМОТРИ телеграм-канал
© СМОТРИ телеграм-канал
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Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области, сообщил 21 сентября телеграм-канал "Смотри"
"Разрывом боеприпасов разбиты окна в домах, посечены крыши, стены, заборы, разбито имущество жителей. Перебиты газовые трубы и подводящие электропровода", - говорится в сообщении.
Неделей ранее, 15 сентября, ВСУ обстреляли Новую Каховку Херсонской области западным оружием. Как сообщалось, в результате обстрела погибло минимум три мирных жителя.
Снаряд попал в жилой район в центре города — несколько домов серьезно повреждены. Удар был мощным, принёс большие разрушения: в нескольких домах выбило окна, где-то отключена электроэнергия.
© СМОТРИ телеграм-канал
© СМОТРИ телеграм-канал
© СМОТРИ телеграм-канал
© СМОТРИ телеграм-канал
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Вчера, 15:28
Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвыУкраинские военные снова подвергли обстрелам населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом 20 сентября сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
 
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