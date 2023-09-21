ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области
© СМОТРИ телеграм-канал
© СМОТРИ телеграм-канал
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области, сообщил 21 сентября телеграм-канал "Смотри"
"Разрывом боеприпасов разбиты окна в домах, посечены крыши, стены, заборы, разбито имущество жителей. Перебиты газовые трубы и подводящие электропровода", - говорится в сообщении.
Неделей ранее, 15 сентября, ВСУ обстреляли Новую Каховку Херсонской области западным оружием. Как сообщалось, в результате обстрела погибло минимум три мирных жителя.
Снаряд попал в жилой район в центре города — несколько домов серьезно повреждены. Удар был мощным, принёс большие разрушения: в нескольких домах выбило окна, где-то отключена электроэнергия.
© СМОТРИ телеграм-канал
© СМОТРИ телеграм-канал
© СМОТРИ телеграм-канал
© СМОТРИ телеграм-канал