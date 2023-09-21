https://ukraina.ru/20230921/1049581525.html
Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад
Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад - 21.09.2023 Украина.ру
Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад
В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект. Об этом 21 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий
2023-09-21T09:26
2023-09-21T09:26
2023-09-21T09:35
дроны
предприятие
пожар
новости
львовская область
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"Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов", - написал Козицкий. Он отметил, что пожары еще тушат.В Дрогобыче находится один из украинских нефтеперерабатывающих заводов.Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России проинформировало о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дроны, предприятие, пожар, новости, львовская область
дроны, предприятие, пожар, Новости, Львовская область
Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад
09:26 21.09.2023 (обновлено: 09:35 21.09.2023)
В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект. Об этом 21 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий
"Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов", - написал Козицкий.
Он отметил, что пожары еще тушат.
В Дрогобыче находится один из украинских нефтеперерабатывающих заводов.
Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком.
До этого Минобороны России проинформировало о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.