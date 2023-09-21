Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад - 21.09.2023 Украина.ру
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Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад
Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад - 21.09.2023 Украина.ру
Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад
В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект. Об этом 21 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий
2023-09-21T09:26
2023-09-21T09:35
дроны
предприятие
пожар
новости
львовская область
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"Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов", - написал Козицкий. Он отметил, что пожары еще тушат.В Дрогобыче находится один из украинских нефтеперерабатывающих заводов.Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России проинформировало о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.
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дроны, предприятие, пожар, новости, львовская область
дроны, предприятие, пожар, Новости, Львовская область

Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад

09:26 21.09.2023 (обновлено: 09:35 21.09.2023)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
Читать в
В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект. Об этом 21 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий
"Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов", - написал Козицкий.
Он отметил, что пожары еще тушат.
В Дрогобыче находится один из украинских нефтеперерабатывающих заводов.
Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком.
До этого Минобороны России проинформировало о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
07:11
Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на КрымМинобороны России 21 сентября информировало о массовой террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над полуостровом
 
дроныпредприятиепожарНовостиЛьвовская область
 
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09:57Пока без ATACMS, атака на Крым, взрывы на Украине. Главное на Украине на утро 21 сентября
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