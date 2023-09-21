https://ukraina.ru/20230921/1049581525.html

Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад

Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад - 21.09.2023 Украина.ру

Промышленный объект поврежден взрывом во Львовской области, горит цех и склад

В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект. Об этом 21 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий

2023-09-21T09:26

2023-09-21T09:26

2023-09-21T09:35

дроны

предприятие

пожар

новости

львовская область

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"Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов", - написал Козицкий. Он отметил, что пожары еще тушат.В Дрогобыче находится один из украинских нефтеперерабатывающих заводов.Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России проинформировало о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.

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дроны, предприятие, пожар, новости, львовская область