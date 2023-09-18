Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии - 18.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20230918/1049458305.html
Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии
Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии - 18.09.2023 Украина.ру
Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии
Первый христианский святой, мощи которого были перевезены в Киев тщанием Св. князя Владимира, был Св. Климент, папа Римский. Но первыми собственно русскими святыми стали князья Борис и Глеб, павшие жертвой междоусобицы XI века. Память Св. Бориса и Глеба традиционно отмечается Православной церковью трижды в году, в частности – 18 сентября
2023-09-18T08:00
2023-09-18T08:00
история
история
история украины
русь
киев
xi век
ярослав мудрый
православие
святые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103189/32/1031893246_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_6a5a668d8c3711d936af6528a5b0ada1.jpg
Преступление, совершенное больше 1000 лет назад, до сих пор порождает споры и попытки ревизии сложившейся традиции. Насколько такие попытки обоснованы?Много было написано о символизме именно этой первой канонизации русских святых. Борис и Глеб были прославлены в лике страстотерпцев за то, что смиренно приняли свою участь и вплоть до самой смерти не пожелали пойти против воли Святополка Окаянного, старшего брата, которого они пообещали "чтить, как отца".Существует и альтернативная точка зрения на убийство, которое произошло в 1015 году. Согласно ей убийцей называется другой старший брат погибших князей, не Святополк, а Ярослав.Сторонники "виновности Ярослава" указывают на ряд "косвенных улик", которые стоит рассмотреть подробнее.Первая из них — "нелогичность" поведения Святополка. Единственными, кто безоговорочно признал его власть, старшинство и право на Киевский престол, как раз и были Борис и Глеб. И зачем тогда убивать?В то же время у самого Ярослава Мудрого были довольно обоснованные мотивы претендовать на Киев. По одной из версий, он вообще был старше Святополка. По другой, Святополк хоть и был старшим, но был не сыном, а племянником князя Владимира. В частности, об этом говорится в "Повести временных лет", где отцом Окаянного называется Ярополк Святославович, жену которого себе, когда та была уже беременна, и взял князь Владимир.К тому же есть и так называемая "проблема имён".По распространенной версии, именами убийц, либо запятнавших себя другими тяжкими преступлениями князей, в дальнейшем детей не называли. А уж тем более детей княжеского рода. Но после Святополка, братоубийцы, появляется, например, внук Ярослава Мудрого Святополк Изяславович, который, к слову, украшал усыпальницу Бориса и Глеба серебряными пластинами. Имя Святополк исчезает у Рюриковичей только после 1155 года.На сегодняшний день одним из апологетов теории убийства Бориса и Глеба Ярославом Мудрым является доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории Высшей школы экономики Игорь Данилевский. Он в своем курсе лекций "Древняя Русь глазами современников и потомков" развивает "теорию имён" следующим образом:"Почему победивший Окаянного Святополка Ярослав никого из своих сыновей не назвал Борисом или Глебом либо Романом или Давидом (их крестильными именами)? Только среди внуков Ярослава мы находим Глеба, Давида и Романа (но не Бориса!). Все они — сыновья черниговского князя Святослава. (…)Зато сына старшего Ярославича Изяслава назвали Святополком. И это еще при жизни Ярослава. Значит, тогда, в 1050 г., имя туровского князя еще не считалось запятнанным братоубийством? Но кого же тогда считали убийцей?"Отвечая на последний вопрос профессора, нельзя не отметить, что, с другой стороны, нет никаких проблем и с именем Ярослава Мудрого. Всем известен, например, Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского.Есть и проблема с хронологией.Дело в том, что, по мнению знаменитого русского историка Сергея Михайловича Соловьева, вставка о судьбе Бориса и Глеба в "Повесть временных лет" является более поздней. Ну а сведения из "Сказания о Борисе и Глебе" и из их "Жития" нельзя в полной мере считать историческими, поскольку это всё же агиографическая литература (справедливости ради скажем, что летописи тоже не слишком точны и нуждаются в правильной научной критике).Начало всем этим конспирологическим версиям положил российский и польский ученый Осип Сенковский, который в 1834 году перевел на русский язык скандинавскую "Сагу об Эймунде". В саге этой в том числе рассказывается, как конунг Ярислейф (Ярослав) сражается с конунгом Бурислейфом, причём в саге Бурислейфа лишают жизни варяги по распоряжению Ярислейфа.Сенковский однозначно расшифровывает имя Бурислейф как Борис. Хотя другие историки и трактовали его как упоминание польского короля Болеслава, а то и вообще как Святополка. Которого, да, варяги вместе с Ярославом Мудрым действительно разгромили. При этом, что символично, неподалеку от места убийства князя Бориса, на реке Альте.В любом случае текст саги записан позднее, чем текст летописи, и считается более поздним источником, а значит, отстоит от описываемых событий ещё дальше и никакого приоритета достоверности перед летописью не имеет.Здесь нужно оговориться, что сам господин Сенковский был не чужд литературных фальсификаций.Например, в филологии и журналистике он более известен под псевдонимом Барон Брамбеус. Известен он и своими весьма категоричными заявлениями. Например, о том, что "до XII века грузин вообще не было на свете". Что, понятно, в своё время также было расценено как определенного рода провокация."Детективная игра" Сенковского, а именно он, пожалуй, первым и попытался инициировать широкую дискуссию о том, кто был "настоящим убийцей" Бориса и Глеба, могла быть вызвана и политическими мотивами.Сенковский был тем, кого сейчас бы назвали "системный либерал". То есть западник на службе Империи. Только очень дружный и сотрудничавший по линии журналистики с декабристами. Например, с Гречем, Бестужевым, Рылеевым и рядом других.Ну, а подорвать авторитет и святость Ярослава Мудрого, а с ним и "святость монархии" как отдельного вида сакрального и политического служения вполне могло быть политической задачей для сторонников либеральных перемен в Империи.Так или иначе, но версия "пошла в народ". И стала обрастать дополнительными косвенными "уликами" о якобы виновности Ярослава Мудрого.В вину ему ставят даже то, что именно он инициировал поиски останков святого Глеба, чтобы перенести их в Вышгород и похоронить рядом с Борисом. Ну, вроде как сначала "убил, а потом прославил, чтобы отвести от себя подозрения".Эта версия, между прочим, противоречит "проблеме имён", поскольку, если интерпретировать перезахоронение Глеба как хитроумный способ создать себе алиби, действуя в той же логике, Ярослав назвал бы именами убитых братьев кого-нибудь из своих сыновей.Но, право слово, ожидать такого "византийского цинизма" от первых русских христианских князей как-то не приходится. Особенно в контексте того, что параллельно на Руси пошел процесс отмены "кровной мести".Ну и, пожалуй, самое главное — это "память народная". Поскольку Святополк Окаянный стал Окаянным именно в народной памяти. Стал тем, кто совершил поистине нечто чудовищное. И это на Руси, которая по историческим меркам только совсем недавно вышла из язычества.Тут можно сколько угодно дополнять и изменять летописи, но если бы Святополк не был братоубийцей, то он не воспринимался бы так именно русским народом.Что же касается политических мотивов Ярослава Мудрого в плане устранения возможных союзников Святополка, то даже безотносительно вопросов нравственности стоит вспомнить, какие княжеские столы занимали Борис и Глеб. Борис был князем Ростовским, которому Святополк вообще обещал "увеличить его удел". А Глеб был князем крошечного даже по тем временам Муромского княжества.Оба брата не представляли какой-то серьёзной военной и политической силы, будучи младшими сыновьями Владимира.В этом смысле Святополк был иной фигурой. Он уже был замешан в заговоре против Владимира и на момент смерти последнего пребывал в Киеве в заточении со своей женой и духовником. То есть заговоры, подковёрные интриги и прочие "нехорошие политические дела" были вполне в характере Святополка.Поэтому, в контексте всего вышесказанного, очень похоже, что история с "оправданием Святополка" — это всё же в большей степени политический миф, который начал формироваться в либеральных кругах Российской империи в 30-х годах XIX века.И продолжает, к сожалению, оставаться актуальным и используемым уже в наше время. Но не для того, чтобы "десакрализовать монархию", а для того, чтобы в очередной раз намекнуть на "ужасы российской истории". И верить таким мифам, а тем более делать из них далеко идущие политические выводы — это весьма сомнительное дело.От редактора: дискуссии вокруг судьбы первых русских святых не утихают, в основном, потому, что версия с убийством князей по инициативе Ярослава Мудрого ничего принципиально антинаучного в себе не содержит. В данном случае конспирологическая версия сильна слабостью источников.Альтернативный вариант этой истории приводит харьковский писатель-фантаст Андрей Валентинов (в миру – археолог Андрей Шмалько), в цикле "Ория". С точки зрения логики, которой оперируют сторонники и противники житийной версии, его версия (если кратко – убийство организовал не Святополк, а люди из его окружения) выглядит ничуть не менее рациональной, хотя, конечно, ни на какую научную фундаментальность не претендует – это литература, а не история.(Василий Стоякин)
https://ukraina.ru/20191208/1025790928.html
https://ukraina.ru/20210715/1031841188.html
https://ukraina.ru/20230724/1048194417.html
https://ukraina.ru/20210519/1031414553.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Чаусов
Александр Чаусов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103189/32/1031893246_0:409:1643:1641_1920x0_80_0_0_efede2d0306626794f188f9f7ada33c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, русь, киев, xi век, ярослав мудрый, православие, святые
История, История, история Украины, Русь, Киев, XI век, Ярослав Мудрый, православие, святые

Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии

08:00 18.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк Икона "Святые Борис и Глеб"
 Икона Святые Борис и Глеб - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаусов
Все материалы
Первый христианский святой, мощи которого были перевезены в Киев тщанием Св. князя Владимира, был Св. Климент, папа Римский. Но первыми собственно русскими святыми стали князья Борис и Глеб, павшие жертвой междоусобицы XI века. Память Св. Бориса и Глеба традиционно отмечается Православной церковью трижды в году, в частности – 18 сентября
Преступление, совершенное больше 1000 лет назад, до сих пор порождает споры и попытки ревизии сложившейся традиции. Насколько такие попытки обоснованы?
Много было написано о символизме именно этой первой канонизации русских святых. Борис и Глеб были прославлены в лике страстотерпцев за то, что смиренно приняли свою участь и вплоть до самой смерти не пожелали пойти против воли Святополка Окаянного, старшего брата, которого они пообещали "чтить, как отца".
Существует и альтернативная точка зрения на убийство, которое произошло в 1015 году. Согласно ей убийцей называется другой старший брат погибших князей, не Святополк, а Ярослав.
Сторонники "виновности Ярослава" указывают на ряд "косвенных улик", которые стоит рассмотреть подробнее.
Первая из них — "нелогичность" поведения Святополка. Единственными, кто безоговорочно признал его власть, старшинство и право на Киевский престол, как раз и были Борис и Глеб. И зачем тогда убивать?
В то же время у самого Ярослава Мудрого были довольно обоснованные мотивы претендовать на Киев. По одной из версий, он вообще был старше Святополка. По другой, Святополк хоть и был старшим, но был не сыном, а племянником князя Владимира. В частности, об этом говорится в "Повести временных лет", где отцом Окаянного называется Ярополк Святославович, жену которого себе, когда та была уже беременна, и взял князь Владимир.
Св. Климент, папа Римский
8 декабря 2019, 15:00
Климент, папа Римский – первый святой на РусиПервыми русскими святыми были, разумеется, князья Борис и Глеб. Но чьи мощи первыми были привезены в Киев? Ответ на этот вопрос известен – это мощи святого Климента, доставленные в Киев Владимиром Крестителем. Впрочем, связи Климента с Русью и нынешними Украиной и Россией шире
К тому же есть и так называемая "проблема имён".
По распространенной версии, именами убийц, либо запятнавших себя другими тяжкими преступлениями князей, в дальнейшем детей не называли. А уж тем более детей княжеского рода. Но после Святополка, братоубийцы, появляется, например, внук Ярослава Мудрого Святополк Изяславович, который, к слову, украшал усыпальницу Бориса и Глеба серебряными пластинами. Имя Святополк исчезает у Рюриковичей только после 1155 года.
На сегодняшний день одним из апологетов теории убийства Бориса и Глеба Ярославом Мудрым является доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории Высшей школы экономики Игорь Данилевский. Он в своем курсе лекций "Древняя Русь глазами современников и потомков" развивает "теорию имён" следующим образом:
"Почему победивший Окаянного Святополка Ярослав никого из своих сыновей не назвал Борисом или Глебом либо Романом или Давидом (их крестильными именами)? Только среди внуков Ярослава мы находим Глеба, Давида и Романа (но не Бориса!). Все они — сыновья черниговского князя Святослава. (…)
Зато сына старшего Ярославича Изяслава назвали Святополком. И это еще при жизни Ярослава. Значит, тогда, в 1050 г., имя туровского князя еще не считалось запятнанным братоубийством? Но кого же тогда считали убийцей?"
Отвечая на последний вопрос профессора, нельзя не отметить, что, с другой стороны, нет никаких проблем и с именем Ярослава Мудрого. Всем известен, например, Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского.
Есть и проблема с хронологией.
Памятник князю Владимиру в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля 2021, 01:00
«Память о нём хранят русские люди». Как умер князь, выбор которого определил единство русских и украинцевВ своей программной статье «Об историческом единстве русских и украинцев» Владимир Путин подчеркнул, что князь Владимир, духовный выбор которого определяет это единство, был не только Киевским, но и Новгородским князем. Но не он один. В Новгороде княжил и знаменитый наследник князя Владимира, отношения с которым внезапно пережили кризис
Дело в том, что, по мнению знаменитого русского историка Сергея Михайловича Соловьева, вставка о судьбе Бориса и Глеба в "Повесть временных лет" является более поздней. Ну а сведения из "Сказания о Борисе и Глебе" и из их "Жития" нельзя в полной мере считать историческими, поскольку это всё же агиографическая литература (справедливости ради скажем, что летописи тоже не слишком точны и нуждаются в правильной научной критике).
Начало всем этим конспирологическим версиям положил российский и польский ученый Осип Сенковский, который в 1834 году перевел на русский язык скандинавскую "Сагу об Эймунде". В саге этой в том числе рассказывается, как конунг Ярислейф (Ярослав) сражается с конунгом Бурислейфом, причём в саге Бурислейфа лишают жизни варяги по распоряжению Ярислейфа.
Сенковский однозначно расшифровывает имя Бурислейф как Борис. Хотя другие историки и трактовали его как упоминание польского короля Болеслава, а то и вообще как Святополка. Которого, да, варяги вместе с Ярославом Мудрым действительно разгромили. При этом, что символично, неподалеку от места убийства князя Бориса, на реке Альте.
В любом случае текст саги записан позднее, чем текст летописи, и считается более поздним источником, а значит, отстоит от описываемых событий ещё дальше и никакого приоритета достоверности перед летописью не имеет.
Здесь нужно оговориться, что сам господин Сенковский был не чужд литературных фальсификаций.
Например, в филологии и журналистике он более известен под псевдонимом Барон Брамбеус. Известен он и своими весьма категоричными заявлениями. Например, о том, что "до XII века грузин вообще не было на свете". Что, понятно, в своё время также было расценено как определенного рода провокация.
"Детективная игра" Сенковского, а именно он, пожалуй, первым и попытался инициировать широкую дискуссию о том, кто был "настоящим убийцей" Бориса и Глеба, могла быть вызвана и политическими мотивами.
Памятник княгине Ольге в Киеве
24 июля, 08:00История
Княгиня Ольга: пять фактов о первом матриархе русской историиЦентр Киева украшен минимум четырьмя изображениями Святой равноапостольной княгини Ольги: матово-белой статуей на Михайловской площади, бетонным оригиналом Ивана Кавалеридзе на Андреевском спуске, фресками Владимирского собора – жёстко-фанатичной Васнецова и задумчиво-возвышенной Нестерова. Православная церковь отмечает день памяти княгини 24 июля
Сенковский был тем, кого сейчас бы назвали "системный либерал". То есть западник на службе Империи. Только очень дружный и сотрудничавший по линии журналистики с декабристами. Например, с Гречем, Бестужевым, Рылеевым и рядом других.
Ну, а подорвать авторитет и святость Ярослава Мудрого, а с ним и "святость монархии" как отдельного вида сакрального и политического служения вполне могло быть политической задачей для сторонников либеральных перемен в Империи.
Так или иначе, но версия "пошла в народ". И стала обрастать дополнительными косвенными "уликами" о якобы виновности Ярослава Мудрого.
В вину ему ставят даже то, что именно он инициировал поиски останков святого Глеба, чтобы перенести их в Вышгород и похоронить рядом с Борисом. Ну, вроде как сначала "убил, а потом прославил, чтобы отвести от себя подозрения".
Эта версия, между прочим, противоречит "проблеме имён", поскольку, если интерпретировать перезахоронение Глеба как хитроумный способ создать себе алиби, действуя в той же логике, Ярослав назвал бы именами убитых братьев кого-нибудь из своих сыновей.
Но, право слово, ожидать такого "византийского цинизма" от первых русских христианских князей как-то не приходится. Особенно в контексте того, что параллельно на Руси пошел процесс отмены "кровной мести".
Ну и, пожалуй, самое главное — это "память народная". Поскольку Святополк Окаянный стал Окаянным именно в народной памяти. Стал тем, кто совершил поистине нечто чудовищное. И это на Руси, которая по историческим меркам только совсем недавно вышла из язычества.
Тут можно сколько угодно дополнять и изменять летописи, но если бы Святополк не был братоубийцей, то он не воспринимался бы так именно русским народом.
Что же касается политических мотивов Ярослава Мудрого в плане устранения возможных союзников Святополка, то даже безотносительно вопросов нравственности стоит вспомнить, какие княжеские столы занимали Борис и Глеб. Борис был князем Ростовским, которому Святополк вообще обещал "увеличить его удел". А Глеб был князем крошечного даже по тем временам Муромского княжества.
Оба брата не представляли какой-то серьёзной военной и политической силы, будучи младшими сыновьями Владимира.
В этом смысле Святополк был иной фигурой. Он уже был замешан в заговоре против Владимира и на момент смерти последнего пребывал в Киеве в заточении со своей женой и духовником. То есть заговоры, подковёрные интриги и прочие "нехорошие политические дела" были вполне в характере Святополка.
Поэтому, в контексте всего вышесказанного, очень похоже, что история с "оправданием Святополка" — это всё же в большей степени политический миф, который начал формироваться в либеральных кругах Российской империи в 30-х годах XIX века.
Анна Ярославна Генрих I
19 мая 2021, 18:00
Анна Русская или Ганна Киевская? Что мы знаем о дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой ФранцииРовно 970 лет назад во Франции, в Париже, состоялась свадьба, в результате которой французской королевой стала русская княжна, младшая дочь Ярослава Мудрого - Анна Ярославна. Стоя рядом со своим 43-летним супругом, королём Генрихом I, она и подумать не могла о том, какие политические баталии разразятся вокруг её имени почти тысячелетие спустя
И продолжает, к сожалению, оставаться актуальным и используемым уже в наше время. Но не для того, чтобы "десакрализовать монархию", а для того, чтобы в очередной раз намекнуть на "ужасы российской истории". И верить таким мифам, а тем более делать из них далеко идущие политические выводы — это весьма сомнительное дело.
От редактора: дискуссии вокруг судьбы первых русских святых не утихают, в основном, потому, что версия с убийством князей по инициативе Ярослава Мудрого ничего принципиально антинаучного в себе не содержит. В данном случае конспирологическая версия сильна слабостью источников.
Альтернативный вариант этой истории приводит харьковский писатель-фантаст Андрей Валентинов (в миру – археолог Андрей Шмалько), в цикле "Ория". С точки зрения логики, которой оперируют сторонники и противники житийной версии, его версия (если кратко – убийство организовал не Святополк, а люди из его окружения) выглядит ничуть не менее рациональной, хотя, конечно, ни на какую научную фундаментальность не претендует – это литература, а не история.
(Василий Стоякин)
 
ИсторияИсторияистория УкраиныРусьКиевXI векЯрослав Мудрыйправославиесвятые
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Депутат Госдумы назвал условия Шольца по миру на Украине лицемерием
08:08США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен
08:00Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии
07:54В нескольких регионах Украины прозвучали мощные взрывы — СМИ
07:39Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя
07:27Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на город в Запорожской области
07:11Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе
04:26Энергетический фронт. Нефть может подорожать до 125 долларов за баррель
04:13Запад мечтал втянуть Россию в войну. Чего он может этим добиться?
03:59Если мы за многополярность, значит и за многоукладность. Дмитрий Киселев о визите Ким Чен Ына
03:53Елена Павлова: Как я стала женой Моторолы через 9 дней после знакомства и матерью его детей
03:42Андрей Суздальцев: СВО на Украине показала провал прежней политики России на постсоветском пространстве
03:38Украина и "Стокгольмский синдром"
22:04Лукашенко пнул польских "стервятников"
22:03Ростислав Ищенко о том, чем СНГ отличен от ЕС и почему при Союзе не было внутренних войн
20:58Крымский мост временно недоступен для движения
20:43Трамп: "Украина проигрывает"
20:26День Воссоединения и народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии
19:33Армен Гаспарян о будущем Украины: Все здоровые мужчины просто погибнут, останутся женщины, старики и дети
18:25Подвижки в вопросе F-16, война США с Россией. Итоги 17 сентября на Украине
Лента новостейМолния