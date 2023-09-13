https://ukraina.ru/20230913/1049383204.html

На Украине поймали депутата на взятке в 35 тысяч долларов

На Украине поймали депутата на взятке в 35 тысяч долларов - 13.09.2023 Украина.ру

На Украине поймали депутата на взятке в 35 тысяч долларов

Сотрудники украинской полиции задержали депутата Волынского областного совета на взятке, сообщили 13 сентября в ведомстве

2023-09-13T14:01

2023-09-13T14:01

2023-09-13T14:01

новости

украина

волынская область

депутат

взятка

полиция

коррупция

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Задержали депутата во время передачи третьего транша – 25 тысяч долларов.В полиции пояснили, что гражданин хотел приобрести участок для ведения хозяйственной деятельности, тем самым инвестируя средства в одну из общин области. Однако за такую возможность он должен был предоставить депутату неправомерную выгоду.В начале сентября в Национальном агентству по предотвращению коррупции Украины (НАПК) сообщили о запуске портала для борьбы с коррупцией, по которому граждане смогут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.Если заявитель подаст обращение не анонимно, то сможет претендовать на 10 процентов от "сделки", уточнили в НАПК. Однако вознаграждение выплачивается только по результатам судебного рассмотрения.

https://ukraina.ru/20230906/1049221088.html

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новости, украина, волынская область, депутат, взятка, полиция, коррупция