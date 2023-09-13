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На Украине поймали депутата на взятке в 35 тысяч долларов
На Украине поймали депутата на взятке в 35 тысяч долларов - 13.09.2023 Украина.ру
На Украине поймали депутата на взятке в 35 тысяч долларов
Сотрудники украинской полиции задержали депутата Волынского областного совета на взятке, сообщили 13 сентября в ведомстве
2023-09-13T14:01
2023-09-13T14:01
2023-09-13T14:01
новости
украина
волынская область
депутат
взятка
полиция
коррупция
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Задержали депутата во время передачи третьего транша – 25 тысяч долларов.В полиции пояснили, что гражданин хотел приобрести участок для ведения хозяйственной деятельности, тем самым инвестируя средства в одну из общин области. Однако за такую возможность он должен был предоставить депутату неправомерную выгоду.В начале сентября в Национальном агентству по предотвращению коррупции Украины (НАПК) сообщили о запуске портала для борьбы с коррупцией, по которому граждане смогут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.Если заявитель подаст обращение не анонимно, то сможет претендовать на 10 процентов от "сделки", уточнили в НАПК. Однако вознаграждение выплачивается только по результатам судебного рассмотрения.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, волынская область, депутат, взятка, полиция, коррупция
Новости, Украина, Волынская область, депутат, взятка, полиция, коррупция
На Украине поймали депутата на взятке в 35 тысяч долларов
Сотрудники украинской полиции задержали депутата Волынского областного совета на взятке, сообщили 13 сентября в ведомстве
"На взятке в 35 000 долларов задержали депутата Волынского областного совета. За указанную сумму он обещал решить земельный вопрос", - уточнили в полиции.
Задержали депутата во время передачи третьего транша – 25 тысяч долларов.
В полиции пояснили, что гражданин хотел приобрести участок для ведения хозяйственной деятельности, тем самым инвестируя средства в одну из общин области. Однако за такую возможность он должен был предоставить депутату неправомерную выгоду.
В начале сентября в Национальном агентству по предотвращению коррупции Украины (НАПК) сообщили о запуске портала для борьбы с коррупцией, по которому граждане смогут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.
Если заявитель подаст обращение не анонимно, то сможет претендовать на 10 процентов от "сделки", уточнили в НАПК. Однако вознаграждение выплачивается только по результатам судебного рассмотрения.