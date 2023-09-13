Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео - 13.09.2023 Украина.ру
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Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео
Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео - 13.09.2023 Украина.ру
Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео
Министр информационной политики Херсонской области Евгений Брыков рассказал Украина.ру об изменениях, которые пришли с Россией, вопросе украинского языка в... Украина.ру, 13.09.2023
2023-09-13T11:05
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россия
украина
сво
всу
херсон
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мова
школа
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Министр информационной политики Херсонской области Евгений Брыков рассказал Украина.ру об изменениях, которые пришли с Россией, вопросе украинского языка в школах, исторической памяти и её важности, а также о необходимой работе после возвращения Херсона: 0:44 – Что изменилось в Херсонской области за полтора года с Россией? 5:10 – Школьная программа и украинский язык; 7:56 – Настроения в новых регионах России; 11:47 – Возвращение исторической памяти; 15:41 – Ждуны в Херсоне и работа с ними.
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видео, россия, украина, сво, всу, херсон, язык, мова, школа, история, екатерина ii, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Херсон, язык, мова, Школа, История, Екатерина II

Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео

11:05 13.09.2023 (обновлено: 11:06 13.09.2023)
 
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Министр информационной политики Херсонской области Евгений Брыков рассказал Украина.ру об изменениях, которые пришли с Россией, вопросе украинского языка в школах, исторической памяти и её важности, а также о необходимой работе после возвращения Херсона:
0:44 – Что изменилось в Херсонской области за полтора года с Россией?
5:10 – Школьная программа и украинский язык;
7:56 – Настроения в новых регионах России;
11:47 – Возвращение исторической памяти;
15:41 – Ждуны в Херсоне и работа с ними.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВСУХерсонязыкмоваШколаИсторияЕкатерина II
 
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