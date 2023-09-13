https://ukraina.ru/20230913/1049376564.html

Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео

Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео - 13.09.2023 Украина.ру

Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео

Министр информационной политики Херсонской области Евгений Брыков рассказал Украина.ру об изменениях, которые пришли с Россией, вопросе украинского языка в... Украина.ру, 13.09.2023

2023-09-13T11:05

2023-09-13T11:05

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Министр информационной политики Херсонской области Евгений Брыков рассказал Украина.ру об изменениях, которые пришли с Россией, вопросе украинского языка в школах, исторической памяти и её важности, а также о необходимой работе после возвращения Херсона: 0:44 – Что изменилось в Херсонской области за полтора года с Россией? 5:10 – Школьная программа и украинский язык; 7:56 – Настроения в новых регионах России; 11:47 – Возвращение исторической памяти; 15:41 – Ждуны в Херсоне и работа с ними.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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