https://ukraina.ru/20230913/1049376564.html
Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео
Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео - 13.09.2023 Украина.ру
Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео
Министр информационной политики Херсонской области Евгений Брыков рассказал Украина.ру об изменениях, которые пришли с Россией, вопросе украинского языка в... Украина.ру, 13.09.2023
2023-09-13T11:05
2023-09-13T11:05
2023-09-13T11:06
видео
россия
украина
сво
всу
херсон
язык
мова
школа
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049376319_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_14e571f71065385a168ce4e3376407f4.jpg
Министр информационной политики Херсонской области Евгений Брыков рассказал Украина.ру об изменениях, которые пришли с Россией, вопросе украинского языка в школах, исторической памяти и её важности, а также о необходимой работе после возвращения Херсона: 0:44 – Что изменилось в Херсонской области за полтора года с Россией? 5:10 – Школьная программа и украинский язык; 7:56 – Настроения в новых регионах России; 11:47 – Возвращение исторической памяти; 15:41 – Ждуны в Херсоне и работа с ними.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049376319_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ffb3eb57fc6eedcb905700883bcb5bc5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, херсон, язык, мова, школа, история, екатерина ii, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Херсон, язык, мова, Школа, История, Екатерина II
Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео
11:05 13.09.2023 (обновлено: 11:06 13.09.2023)
Министр информационной политики Херсонской области Евгений Брыков рассказал Украина.ру об изменениях, которые пришли с Россией, вопросе украинского языка в школах, исторической памяти и её важности, а также о необходимой работе после возвращения Херсона:
0:44 – Что изменилось в Херсонской области за полтора года с Россией?
5:10 – Школьная программа и украинский язык;
7:56 – Настроения в новых регионах России;
11:47 – Возвращение исторической памяти;
15:41 – Ждуны в Херсоне и работа с ними.