В Сербии презентуют "Короткий курс русской философии", составленный в том числе донецкими учеными - 12.09.2023 Украина.ру
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В Сербии презентуют "Короткий курс русской философии", составленный в том числе донецкими учеными
В Сербии презентуют "Короткий курс русской философии", составленный в том числе донецкими учеными - 12.09.2023 Украина.ру
В Сербии презентуют "Короткий курс русской философии", составленный в том числе донецкими учеными
В Сербии 12 сентября пройдет презентация книги "Короткий курс русской философии", в составлении которой принимали участие донецкие ученые. Соответствующая информация опубликована на сайте Русского дома в Белграде, который предоставляет площадку для презентации книги.
2023-09-12T10:40
2023-09-12T10:40
новости
русская культура
сербия
философия
книга
презентации
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"Краткий курс русской философии" подготовлен авторским коллективом во главе с профессором Российского экономического университета им. Плеханова Татьяной Мармазовой. Ранее она работала проректором Донецкого госуниверситета.Среди авторов доцент Плехановского университета Марина Фоменко, которая ранее преподавала в Донецком национальном техническом университете (бывший Донецкий педагогический институт).Книгу опубликовал Институт сербского языка и коммуникаций Белгородского государственного технологического университета "В.Г. Шухов". В мероприятии принимает участие редактор сборника, переводчик, представители издательского дома "Картена Мунди", выпустившего книгу, представители сербских образовательных учреждений и другие.
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новости, русская культура, сербия, философия, книга, презентации
Новости, русская культура, Сербия, философия, книга, презентации

В Сербии презентуют "Короткий курс русской философии", составленный в том числе донецкими учеными

10:40 12.09.2023
 
© Фото : CC0, PixabayДевушка книга
Девушка книга - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
В Сербии 12 сентября пройдет презентация книги "Короткий курс русской философии", в составлении которой принимали участие донецкие ученые. Соответствующая информация опубликована на сайте Русского дома в Белграде, который предоставляет площадку для презентации книги.
"Краткий курс русской философии" подготовлен авторским коллективом во главе с профессором Российского экономического университета им. Плеханова Татьяной Мармазовой. Ранее она работала проректором Донецкого госуниверситета.
Среди авторов доцент Плехановского университета Марина Фоменко, которая ранее преподавала в Донецком национальном техническом университете (бывший Донецкий педагогический институт).
Книгу опубликовал Институт сербского языка и коммуникаций Белгородского государственного технологического университета "В.Г. Шухов". В мероприятии принимает участие редактор сборника, переводчик, представители издательского дома "Картена Мунди", выпустившего книгу, представители сербских образовательных учреждений и другие.
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