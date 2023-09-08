https://ukraina.ru/20230908/1049261020.html
Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре
Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре - 08.09.2023 Украина.ру
Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре
Председатель ЕП Роберта Метсола уверена, что Украине никто не скажет, что ей нужно подождать до лучших времен
2023-09-08T13:05
2023-09-08T13:05
2023-09-08T13:05
новости
ес
украина
вступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101928/04/1019280466_0:16:3076:1746_1920x0_80_0_0_1565a9782f0159ca617c08a9d83d3bb8.jpg
Евросоюз в декабре должен начать переговоры о вступлении Украины в это объединение. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола в интервью изданию Larazon.По словам Метсолы, Европейский парламент очень четко дал понять, что хотел бы, чтобы переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начались как можно скорее, желательно в этом году."Декабрьское заседание Европейского совета должно быть посвящено расширению", - отметила Метсола, отвечая на вопрос реалистично ли ожидать вступления Украины и стран Западных Балкан в европейский клуб до 2030 года.В Европейском парламенте никто не скажет Украине, что она страдает от бомбардировок и ей следует подождать со вступлением в ЕС, заверила Метсола."Если меня спросят о Западных Балканах и Молдове, я думаю, что Европейскому Союзу будет безопаснее, если все страны, которые предпринимают шаги, получат ответ. В противном случае ее население будет смотреть в другую сторону, и это опасно", - сказала Роберта Метсола.Как сообщало издание Украина.ру, Евросоюз работает над согласованием обновленных бюджетных правил, позволяющих увеличить военные расходы в связи с боевыми действиями на Украине.
https://ukraina.ru/20230907/1049237875.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101928/04/1019280466_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_331f19811977b64a209fa199fa2cd894.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, украина, вступление
Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре
Председатель ЕП Роберта Метсола уверена, что Украине никто не скажет, что ей нужно подождать до лучших времен
Евросоюз в декабре должен начать переговоры о вступлении Украины в это объединение. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола в интервью изданию Larazon.
По словам Метсолы, Европейский парламент очень четко дал понять, что хотел бы, чтобы переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начались как можно скорее, желательно в этом году.
"Декабрьское заседание Европейского совета должно быть посвящено расширению", - отметила Метсола, отвечая на вопрос реалистично ли ожидать вступления Украины и стран Западных Балкан в европейский клуб до 2030 года.
В Европейском парламенте никто не скажет Украине, что она страдает от бомбардировок и ей следует подождать со вступлением в ЕС, заверила Метсола.
"Если меня спросят о Западных Балканах и Молдове, я думаю, что Европейскому Союзу будет безопаснее, если все страны, которые предпринимают шаги, получат ответ. В противном случае ее население будет смотреть в другую сторону, и это опасно", - сказала Роберта Метсола.
Как сообщало издание Украина.ру, Евросоюз работает над согласованием обновленных бюджетных правил, позволяющих увеличить военные расходы в связи с боевыми действиями на Украине.