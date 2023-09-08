Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре - 08.09.2023 Украина.ру
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Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре
Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре - 08.09.2023 Украина.ру
Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре
Председатель ЕП Роберта Метсола уверена, что Украине никто не скажет, что ей нужно подождать до лучших времен
2023-09-08T13:05
2023-09-08T13:05
новости
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украина
вступление
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Евросоюз в декабре должен начать переговоры о вступлении Украины в это объединение. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола в интервью изданию Larazon.По словам Метсолы, Европейский парламент очень четко дал понять, что хотел бы, чтобы переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начались как можно скорее, желательно в этом году."Декабрьское заседание Европейского совета должно быть посвящено расширению", - отметила Метсола, отвечая на вопрос реалистично ли ожидать вступления Украины и стран Западных Балкан в европейский клуб до 2030 года.В Европейском парламенте никто не скажет Украине, что она страдает от бомбардировок и ей следует подождать со вступлением в ЕС, заверила Метсола."Если меня спросят о Западных Балканах и Молдове, я думаю, что Европейскому Союзу будет безопаснее, если все страны, которые предпринимают шаги, получат ответ. В противном случае ее население будет смотреть в другую сторону, и это опасно", - сказала Роберта Метсола.Как сообщало издание Украина.ру, Евросоюз работает над согласованием обновленных бюджетных правил, позволяющих увеличить военные расходы в связи с боевыми действиями на Украине.
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новости, ес, украина, вступление
Новости, ЕС, Украина, вступление

Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре

13:05 08.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский парламент
Европейский парламент - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Председатель ЕП Роберта Метсола уверена, что Украине никто не скажет, что ей нужно подождать до лучших времен
Евросоюз в декабре должен начать переговоры о вступлении Украины в это объединение. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола в интервью изданию Larazon.
По словам Метсолы, Европейский парламент очень четко дал понять, что хотел бы, чтобы переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начались как можно скорее, желательно в этом году.
"Декабрьское заседание Европейского совета должно быть посвящено расширению", - отметила Метсола, отвечая на вопрос реалистично ли ожидать вступления Украины и стран Западных Балкан в европейский клуб до 2030 года.
В Европейском парламенте никто не скажет Украине, что она страдает от бомбардировок и ей следует подождать со вступлением в ЕС, заверила Метсола.
"Если меня спросят о Западных Балканах и Молдове, я думаю, что Европейскому Союзу будет безопаснее, если все страны, которые предпринимают шаги, получат ответ. В противном случае ее население будет смотреть в другую сторону, и это опасно", - сказала Роберта Метсола.
Как сообщало издание Украина.ру, Евросоюз работает над согласованием обновленных бюджетных правил, позволяющих увеличить военные расходы в связи с боевыми действиями на Украине.
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