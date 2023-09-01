https://ukraina.ru/20230901/1049093929.html

Беспилотный терроризм из Украины. Армия дронов в войне против России

Беспилотный терроризм из Украины. Армия дронов в войне против России - 01.09.2023 Украина.ру

Беспилотный терроризм из Украины. Армия дронов в войне против России

Минобороны России сообщило, что прошедшей ночью Киев снова пытался атаковать беспилотниками (БПЛА или дронами) объекты на территории России. Атаке подверглись Московская, Курская, Псковская области

2023-09-01T14:09

2023-09-01T14:09

2023-09-01T15:34

бпла

сво

украина

россия

сергей шойгу

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Российская ПВО все нападения отбила и БПЛ обезвредила. Жертв нет. Но есть другие результаты: как следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов, 58 авиарейсов задержаны в Москве. В аэропорту Шереметьево задержаны 11 рейсов, 1 рейс отменен. Во Внуково задержаны 17 рейсов. В Домодедово задержано 26 рейсов, 5 рейсов отменены. В Жуковском задержано 4 рейса, а отменено 2. По данным онлайн-табло, рейсы, которые должны были прилететь, перенаправляют в другие аэропорты.Все эти прилеты беспилотников, увы, являются лишь продолжением самой массированной атаки украинских БПЛА 30 августа 2023 года, когда налетам поверглись сразу семь регионов и областей. Взрывы были слышны от Москвы до Севастополя. А самый крупный налет позавчера произошел в Пскове: на местный аэродром, где базируется 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк (334-й ВТАП 61-й Воздушной армии Верховного главнокомандования) напали сразу 20 дронов.В результате налета были повреждены четыре военно-транспортных Ил-76, два из них загорелись. Пожар тушили 65 человек и 21 единица техники.После удара по Москве в аэропортах российской столицы были задержаны либо отменены более 40 авиарейсов (во Внуково задержали 19 рейсов, в Домодедово — 10 рейсов задержали и еще четыре отменили, в Шереметьево задержали 8 рейсов).Президент Украины Владимир Зеленский сразу же приписал налет ВСУ и заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели на расстоянии около 700 км. Чтобы, значит, ни у кого не возникало сомнений насчет голубой мечты украинского руководства: небо над Россией затянуто украинскими дронами, как саранчой во времена ее активности, а внизу лежит парализованная и практически беззащитная российская земля.Украина, кстати, уже и не скрывает, что для этой цели она давно готовит «армию дронов» и уже подготовила десять тысяч операторов. Еще раньше министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поведал общественности, что конечной целью этой программы является создание 60 рот операторов ударных БПЛА. А 10 августа этого года он же подтвердил, что в ВСУ уже сформированы 17 ударных рот, для которых осталось только отовсюду притаранить достаточное количество летающих адских машинок. По словам министра, летом 2022 года только семь компаний продавали дроны государству, а в настоящее время их уже 40, но к концу текущего года будет 60–70.Накануне же атаки на Псков и другие регионы России глава Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины Юрий Щиголь рассказал, что до конца года власти Украины планируют произвести и закупить 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. И все идет по плану. «Где-то 180–200 тысяч дронов у нас точно будет», — пообещал чиновник. По его словам, из 40 млрд гривен, выделенных правительством на разработку и производство дронов в июле этого года, уже израсходовано 25 миллиардов. Деньги были направлены на заключение контрактов по производству 22 тысяч ударных БПЛА. Примерно 15 тысяч из них уже переданы ВСУ.И вот газета New York Times со ссылкой на украинских конструкторов сообщила, что Украина разрабатывает около шести моделей беспилотников с дальностью полета более 1000 километров. «Для достижения своих целей Украина культивировала стартап-культуру десятков крошечных компаний. Они экспериментируют с новыми формами, некоторые дроны получают яркие имена, например, "Каратель"», — утверждает газета.Известно, что по вооружению дроны бывают двух видов: со сбрасываемыми зарядами (это можно использовать многоразово) и с встроенными в конструкцию (дроны-камикадзе). Для коротких полетов и дальнобойные. Украинские разработки включают как крошечные роторные конструкции, используемые вдоль фронта для сбрасывания ручных гранат или для разведки, и БПЛА с неподвижным крылом большой дальности, которые могут наносить удары далеко от линии фронта.Источники пополнения дронов тоже разные. Эксперт центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал журналистам «Ленты.ру»: «Часть аппаратов они приобретают на свободном рынке, в том же Китае, часть беспилотников им поставляют по линии НАТО. Это беспилотники, в частности, которые долетали до Москвы».Кроме того, известно, что на Украину поставляют только электронику, двигатели и компоненты вооружения. Но вот платформы-планеры и корпуса для БПЛА уже массово делают в Украине, там же монтируют и отправляют для нужд ВСУ. Например, Москву атаковали дроны Mugin-5 китайского производства, которые доступны на коммерческом рынке, и БПЛА «Бобер» украинского производства.Вся эта количественно возрастающая армада уже воюет с Россией и даже частично выполняет поставленные задачи. Как политические и даже геополитические, так и чисто прикладные, военные.Главная геополитическая задача — спровоцировать Россию на эскалацию конфликта и окончательно перевести спецвоенную операцию (СВО) по принуждению Украины к адекватности и обеспечению безопасности России на этом направлении в разряд международного конфликта. Грубо говоря, спровоцировать войну России с НАТО. Во всяком случае, с восточноевропейскими ее членами типа Польши, Румынии, стран Прибалтики.Не зря же после атаки БПЛА на Псков опят возобновился спор, откуда и кто запустил дроны: с территории России так называемые «бродячие террористы» из фур, в которых замаскированы пусковые установки БПЛА, или с территории соседней Эстонии, которая является членом НАТО. Последнее обстоятельство меняет все геополитические условия СВО, так как делает Альянс не только участником конфликта, но и законно целью для ответных ударов России.Известный голландский политик Тьерри Боде уже сделал вывод: «Это не российско-украинская война. Это война НАТО против России... Я думаю, что Россия здесь является обороняющейся стороной, хотя они решили атаковать первыми. Это, вне всякого сомнения, ясно, но это был оборонительный шаг, потому что, если бы они этого не сделали, произошло бы массированное наступление НАТО с целью вернуть Крым и Восточную Украину, чего Россия никогда не примет».А первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что если украинские беспилотники могли для ударов по России пролететь над территорией Белоруссии без ее на то разрешения, то и Россия в ответ может использовать белорусскую землю для ответных ударов по НАТО. «Россия и Белоруссия сотрудничают, но судьба всей этой специальной военной операции очень сильно зависит от того, можем ли мы использовать территорию Белоруссии, как ее в данном случае без ее на то согласия использовали украинцы, пролетев над ее территорией, для того, чтобы нанести поражающий удар по центру Украины. В конце концов, Киев не так далеко от белорусской границы», — предположил Затулин.Не менее важная для Запада задача — спровоцировать Россию на ответный удар, который можно будет потом средствами пропаганды представить, как рукотворную гуманитарную катастрофу типа Бучи или Гостомеля под Киевом. В ответ общественно-политическое мнение в России сверху донизу все больше склоняется к выводу, что Украина, не имея возможности победить на поле боя, скатывается к методам государственного терроризма и применяет их.Третья важная задача, которую Запад и Украина преследуют беспрерывными атаками дронов по российской территории и особенно Москвы, — мобилизационно-отвлекающая. С одной стороны, отвлечь от поражения ВСУ на фронтах СВО, с другой — создать иллюзию непрекращающихся побед украинского оружия на российской территории. Все это должно мобилизовать и поднять боевой дух как всего украинского общества, так и мотивацию конкретно ВСУ.Есть и чисто прикладные задачи:— стремление явочным порядком закрыть небо над европейской частью России, что однозначно происходит с появлением украинских дронов в российском небе над аэропортами;— вывести из строя в сопредельных с Украиной регионах многие военные объекты России, столь необходимые для успешного ведения СВО;— тестирование, собственно, украинских БПЛА и средств доставки оружия в Россию с целью нанесения ей вреда;— обнаружение и проверка готовности систем ПВО и противоракетных средств защиты России.Очень важно для недругов России также показать российскому населению якобы уязвимость объектов, находящихся за сотни километров от линии боевого соприкосновения, и желательно вызвать определенную напряженность в обществе. Задача — вызывать в российском обществе негативный резонанс. Посеять атмосферу страха, неуверенности, паники и недовольства действиями властей, которые типа не могут обеспечить безопасность граждан. Майдан в России, свержение власти в Кремле руками россиян — вот голубая мечта и Запада и задача атак по российской территории.Готова ли к этому Россия и ее власти? Уже упомянутый эксперт Орлов уверен: «Нужно понимать, что мы не держим системы ПВО в одном месте. Мы их постоянно перемещаем, чтобы противник не мог заблаговременно узнать, где и когда наши установки будут развернуты. Тем не менее дыры появляются, и благодаря американской разведке в них как раз пытаются прошмыгнуть ударные беспилотники».Министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Тульской области призвал организовать круглосуточную работу предприятий в режиме 24/7. И увеличить производство средств радиолокационного обнаружения. «В ходе СВО важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», — сказал он.В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы вместе с военным ведомством за считанные недели планируют создать новые системы противовоздушной обороны для защиты столицы от беспилотников и терактов. «На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как уже работают ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — рассказал он и сообщил, что, например, в Орле обустраивают аэропорт для перехвата БПЛА, летящих к российской столице.В то же время, по данным Минобороны России, с начала спецоперации были уничтожены более 6200 украинских беспилотных летательных аппаратов. В сутки ВСУ теряют 40–45 различных дронов, и, как признается украинская сторона, восполнить подобные потери невозможно, поскольку столько не производят ни на Украине, ни в мире. Но жизнь не стоит на месте по обе стороны линии соприкосновения.

https://ukraina.ru/20230831/1049059527.html

https://ukraina.ru/20230830/1049045249.html

https://ukraina.ru/20230724/1048200709.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

бпла, сво, украина, россия, сергей шойгу